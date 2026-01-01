Wdróż AList jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana lista plików i serwer WebDAV, który ujednolica dziesiątki dostawców pamięci masowej w chmurze za jednym interfejsem internetowym.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z AList
AList to program do listowania plików typu open-source, który łączy lokalną pamięć masową i dyski w chmurze w jednym interfejsie internetowym. Obsługuje ponad 30 zapleczy pamięci masowej — w tym OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV i wielu dostawców regionalnych — umożliwiając przeglądanie, podgląd i pobieranie plików ze wszystkich z nich bez przełączania aplikacji lub wielokrotnego logowania.
Samodzielne hostowanie AList na Twoim własnym VPS utrzymuje dane uwierzytelniające do przechowywania i zasady dostępu pod Twoją kontrolą, jednocześnie udostępniając Twoje pliki za pośrednictwem szybkiego interfejsu internetowego i w pełni zgodnego punktu końcowego WebDAV. Jest to praktyczny sposób na skonsolidowanie rozproszonych kont w chmurze i udostępnionych dysków w jedną prywatną bramę.
Główne cechy AList
Wielomagazynowe zaplecza
Zamontuj ponad 30 dostawców — dysk lokalny, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV i inne — w jedno ujednolicone drzewo plików.
Serwer WebDAV
Udostępnij każdą podłączoną pamięć masową jako pojedynczy punkt końcowy WebDAV do odczytu/zapisu, który montuje się bezproblemowo w systemach macOS, Windows i na urządzeniach mobilnych.
Podglądy w przeglądarce
Przeglądaj i odtwarzaj obrazy, wideo, dźwięk, pliki PDF, dokumenty Office i kod bez wcześniejszego pobierania plików.
Granularne udostępnianie
Generuj linki udostępniania chronione hasłem z opcjonalnym terminem ważności, aby zewnętrzni odbiorcy widzieli tylko wybrane przez Ciebie pliki.
Pobrane offline
Zintegruj z aria2 lub qBittorrent, aby pobierać pliki z adresów URL i torrentów bezpośrednio do dowolnego zamontowanego zaplecza pamięci masowej.
Dlaczego warto uruchomić AList na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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