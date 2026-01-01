AList to program do listowania plików typu open-source, który łączy lokalną pamięć masową i dyski w chmurze w jednym interfejsie internetowym. Obsługuje ponad 30 zapleczy pamięci masowej — w tym OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV i wielu dostawców regionalnych — umożliwiając przeglądanie, podgląd i pobieranie plików ze wszystkich z nich bez przełączania aplikacji lub wielokrotnego logowania.

Samodzielne hostowanie AList na Twoim własnym VPS utrzymuje dane uwierzytelniające do przechowywania i zasady dostępu pod Twoją kontrolą, jednocześnie udostępniając Twoje pliki za pośrednictwem szybkiego interfejsu internetowego i w pełni zgodnego punktu końcowego WebDAV. Jest to praktyczny sposób na skonsolidowanie rozproszonych kont w chmurze i udostępnionych dysków w jedną prywatną bramę.