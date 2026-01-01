Wdróż ArchiveBox jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do archiwizacji internetowej, która przechowuje strony internetowe, filmy i dokumenty w wielu formatach dla stałego dostępu.
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Co możesz zbudować z ArchiveBox
ArchiveBox to wiodąca platforma do archiwizacji stron internetowych typu open-source, hostowana samodzielnie, przechwytująca strony internetowe jako pliki HTML, PDF, zrzuty ekranu, pliki WARC i wyodrębnione multimedia, aby zapewnić dostępność treści długo po zniknięciu oryginalnych źródeł. Z ponad 18 000 gwiazdek na GitHubie i aktywnie rozwijana od 2017 roku, stanowi niezawodną alternatywę dla polegania na Internet Archive w przypadku treści ważnych dla Twojej pracy.
Samodzielne hostowanie ArchiveBox zapewnia Ci pełną suwerenność danych nad zarchiwizowanymi treściami — kluczowe dla przepływów pracy w dziedzinie prawa, zgodności i dziennikarstwa, gdzie liczy się łańcuch dowodowy. Kontrolujesz zasady przechowywania, strategie tworzenia kopii zapasowych i uprawnienia dostępu, podczas gdy zintegrowana wyszukiwarka pełnotekstowa Sonic sprawia, że znajdowanie treści w dużych archiwach jest szybkie i precyzyjne.
Główne cechy ArchiveBox
Archiwizacja wieloformatowa
Przechwytuj każdą stronę jednocześnie jako HTML, PDF, zrzut ekranu, WARC i wyodrębnione media, aby zawartość była zachowana w wielu niezależnych formatach, nawet jeśli jeden z nich stanie się nieczytelny w przyszłości.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Znajdź dowolne słowo lub frazę w całym Twoim archiwum natychmiast, korzystając ze zintegrowanej wyszukiwarki Sonic, bez ręcznego przeglądania folderów lub polegania na niedokładnym dopasowywaniu nazw plików.
Automatyczne Planowanie
Skonfiguruj codzienne archiwizowanie kanałów RSS, list zakładek i kolekcji adresów URL, aby ważne treści były automatycznie zachowywane bez konieczności ręcznego uruchamiania dla każdego nowego elementu.
Szerokie wsparcie importu
Importuj bezpośrednio z zakładek przeglądarki, Pocket, Pinboard, Instapaper i innych usług, ułatwiając migrację istniejącej listy lektur do Twojego stałego archiwum.
Renderowanie JavaScript
Archiwizuj dynamicznie renderowane strony i aplikacje jednostronicowe, korzystając z dołączonego środowiska przeglądarki NoVNC, przechwytując treści, które proste narzędzia do pobierania HTML całkowicie pomijają.
Dlaczego warto uruchomić ArchiveBox na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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