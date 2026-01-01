ArchiveBox to wiodąca platforma do archiwizacji stron internetowych typu open-source, hostowana samodzielnie, przechwytująca strony internetowe jako pliki HTML, PDF, zrzuty ekranu, pliki WARC i wyodrębnione multimedia, aby zapewnić dostępność treści długo po zniknięciu oryginalnych źródeł. Z ponad 18 000 gwiazdek na GitHubie i aktywnie rozwijana od 2017 roku, stanowi niezawodną alternatywę dla polegania na Internet Archive w przypadku treści ważnych dla Twojej pracy.

Samodzielne hostowanie ArchiveBox zapewnia Ci pełną suwerenność danych nad zarchiwizowanymi treściami — kluczowe dla przepływów pracy w dziedzinie prawa, zgodności i dziennikarstwa, gdzie liczy się łańcuch dowodowy. Kontrolujesz zasady przechowywania, strategie tworzenia kopii zapasowych i uprawnienia dostępu, podczas gdy zintegrowana wyszukiwarka pełnotekstowa Sonic sprawia, że znajdowanie treści w dużych archiwach jest szybkie i precyzyjne.