Wdróż Backrest jednym kliknięciem.
Interfejs użytkownika oparty na sieci Web dla restic, który umożliwia dostęp do zaplanowanych kopii zapasowych, przeglądania i przywracania z dowolnej przeglądarki.
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Co możesz zbudować z Backrest
Backrest to samodzielnie hostowany interfejs internetowy dla restic, szybkiego i bezpiecznego programu do tworzenia kopii zapasowych. Łączy on potężną deduplikację i szyfrowanie restic w przejrzysty interfejs użytkownika oparty na przeglądarce, umożliwiając tworzenie planów tworzenia kopii zapasowych, planowanie ich za pomocą cron i przywracanie pojedynczych plików bez konieczności używania wiersza poleceń.
Ponieważ Backrest przechowuje migawki za pośrednictwem restic, kopie zapasowe są szyfrowane w spoczynku i obsługują dziesiątki zapleczy pamięci masowej — dysk lokalny, pamięć obiektową zgodną z S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP i wiele innych. Samodzielne hostowanie Backrest utrzymuje Twoją konfigurację kopii zapasowych i dane uwierzytelniające całkowicie pod Twoją kontrolą, bez opłat abonamentowych i blokady dostawcy.
Główne cechy Backrest
Zaplanowane plany kopii zapasowych
Zdefiniuj harmonogramy oparte na cronie dla każdego repozytorium, aby kopie zapasowe były uruchamiane automatycznie bez ręcznej interwencji.
Przywracanie przeglądarkowe
Przeglądaj zawartość migawki i przywracaj pojedyncze pliki lub katalogi bezpośrednio z interfejsu webowego.
Wielobackendowa pamięć masowa
Przechowuj kopie zapasowe na dysku lokalnym, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP i innych, za pośrednictwem natywnych backendów restic.
Kompleksowe szyfrowanie
Wszystkie migawki są szyfrowane przez restic przed opuszczeniem hosta, zapewniając, że dane pozostają prywatne na dowolnym zapleczu pamięci masowej.
Deduplikacja i kompresja
Chunking Restic zdefiniowany przez zawartość deduplikuje dane w obrębie migawek, znacznie zmniejszając zużycie przestrzeni dyskowej w czasie.
Dlaczego warto uruchomić Backrest na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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