Backrest to samodzielnie hostowany interfejs internetowy dla restic, szybkiego i bezpiecznego programu do tworzenia kopii zapasowych. Łączy on potężną deduplikację i szyfrowanie restic w przejrzysty interfejs użytkownika oparty na przeglądarce, umożliwiając tworzenie planów tworzenia kopii zapasowych, planowanie ich za pomocą cron i przywracanie pojedynczych plików bez konieczności używania wiersza poleceń.

Ponieważ Backrest przechowuje migawki za pośrednictwem restic, kopie zapasowe są szyfrowane w spoczynku i obsługują dziesiątki zapleczy pamięci masowej — dysk lokalny, pamięć obiektową zgodną z S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP i wiele innych. Samodzielne hostowanie Backrest utrzymuje Twoją konfigurację kopii zapasowych i dane uwierzytelniające całkowicie pod Twoją kontrolą, bez opłat abonamentowych i blokady dostawcy.