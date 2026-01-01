Wdróż AnonUpload jednym kliknięciem.
Anonimowa platforma do udostępniania plików, która stawia prywatność na pierwszym miejscu, bez bazy danych, kont i śledzenia.
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Co możesz zbudować z AnonUpload
AnonUpload to lekka aplikacja PHP do udostępniania plików, zbudowana wokół jednej zasady: udostępniaj pliki bez pozostawiania śladów. Nie wymaga bazy danych, kont użytkowników i nie przechowuje żadnych metadanych, które mogłyby zidentyfikować, kto przesłał lub pobrał plik. Bezpośrednie nazwy plików nigdy nie są publicznie ujawniane, a opcjonalna funkcja opóźnienia pobierania zapobiega automatycznemu skrobaniu danych, zanim pliki dotrą do zamierzonych odbiorców.
Samodzielne hostowanie AnonUpload oznacza, że Twoje pliki nigdy nie przechodzą przez infrastrukturę stron trzecich podlegającą żądaniom nadzoru lub nakazom przechowywania danych. Ty kontrolujesz, jakie typy plików są akceptowane, jak duże mogą być przesyłane pliki i kto może uzyskać dostęp do interfejsu administratora — bez polegania na jakiejkolwiek komercyjnej usłudze anonimowego udostępniania plików, która mogłaby rejestrować aktywność pomimo zapewnień o prywatności.
Główne cechy AnonUpload
Baza danych nie jest wymagana
Pliki są przechowywane bezpośrednio w systemie plików bez konieczności konfiguracji lub konserwacji bazy danych, upraszczając wdrożenie i eliminując częste źródło wycieków danych.
Ukryte nazwy plików
Oryginalne nazwy plików nigdy nie są publicznie ujawniane, więc pobierający nie mogą wywnioskować zawartości, źródła ani tożsamości przesyłającego z adresu URL lub listy katalogów.
Opóźnienie czasowe pobierania
Skonfiguruj okres oczekiwania, zanim pliki staną się dostępne do pobrania, uniemożliwiając automatycznym skrobakom zbieranie przesłanych plików, zanim dotrą do zamierzonych odbiorców.
Konfigurowalne typy plików
Zdefiniuj dokładną białą listę akceptowanych rozszerzeń plików i ustaw maksymalne limity rozmiaru przesyłania do 10 GB, aby dopasować do Twoich konkretnych potrzeb udostępniania.
Interfejs administracyjny
Zarządzaj przesyłanymi plikami, monitoruj wykorzystanie pamięci i dostosuj ustawienia aplikacji za pomocą wbudowanego panelu administracyjnego, bez dotykania wiersza poleceń serwera.
Dlaczego warto uruchomić AnonUpload na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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