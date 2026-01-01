AnonUpload to lekka aplikacja PHP do udostępniania plików, zbudowana wokół jednej zasady: udostępniaj pliki bez pozostawiania śladów. Nie wymaga bazy danych, kont użytkowników i nie przechowuje żadnych metadanych, które mogłyby zidentyfikować, kto przesłał lub pobrał plik. Bezpośrednie nazwy plików nigdy nie są publicznie ujawniane, a opcjonalna funkcja opóźnienia pobierania zapobiega automatycznemu skrobaniu danych, zanim pliki dotrą do zamierzonych odbiorców.

Samodzielne hostowanie AnonUpload oznacza, że Twoje pliki nigdy nie przechodzą przez infrastrukturę stron trzecich podlegającą żądaniom nadzoru lub nakazom przechowywania danych. Ty kontrolujesz, jakie typy plików są akceptowane, jak duże mogą być przesyłane pliki i kto może uzyskać dostęp do interfejsu administratora — bez polegania na jakiejkolwiek komercyjnej usłudze anonimowego udostępniania plików, która mogłaby rejestrować aktywność pomimo zapewnień o prywatności.