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Anonimowa platforma do udostępniania plików, która stawia prywatność na pierwszym miejscu, bez bazy danych, kont i śledzenia.

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Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
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32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z AnonUpload

AnonUpload to lekka aplikacja PHP do udostępniania plików, zbudowana wokół jednej zasady: udostępniaj pliki bez pozostawiania śladów. Nie wymaga bazy danych, kont użytkowników i nie przechowuje żadnych metadanych, które mogłyby zidentyfikować, kto przesłał lub pobrał plik. Bezpośrednie nazwy plików nigdy nie są publicznie ujawniane, a opcjonalna funkcja opóźnienia pobierania zapobiega automatycznemu skrobaniu danych, zanim pliki dotrą do zamierzonych odbiorców.

Samodzielne hostowanie AnonUpload oznacza, że Twoje pliki nigdy nie przechodzą przez infrastrukturę stron trzecich podlegającą żądaniom nadzoru lub nakazom przechowywania danych. Ty kontrolujesz, jakie typy plików są akceptowane, jak duże mogą być przesyłane pliki i kto może uzyskać dostęp do interfejsu administratora — bez polegania na jakiejkolwiek komercyjnej usłudze anonimowego udostępniania plików, która mogłaby rejestrować aktywność pomimo zapewnień o prywatności.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy AnonUpload

Baza danych nie jest wymagana

Pliki są przechowywane bezpośrednio w systemie plików bez konieczności konfiguracji lub konserwacji bazy danych, upraszczając wdrożenie i eliminując częste źródło wycieków danych.

Ukryte nazwy plików

Oryginalne nazwy plików nigdy nie są publicznie ujawniane, więc pobierający nie mogą wywnioskować zawartości, źródła ani tożsamości przesyłającego z adresu URL lub listy katalogów.

Opóźnienie czasowe pobierania

Skonfiguruj okres oczekiwania, zanim pliki staną się dostępne do pobrania, uniemożliwiając automatycznym skrobakom zbieranie przesłanych plików, zanim dotrą do zamierzonych odbiorców.

Konfigurowalne typy plików

Zdefiniuj dokładną białą listę akceptowanych rozszerzeń plików i ustaw maksymalne limity rozmiaru przesyłania do 10 GB, aby dopasować do Twoich konkretnych potrzeb udostępniania.

Interfejs administracyjny

Zarządzaj przesyłanymi plikami, monitoruj wykorzystanie pamięci i dostosuj ustawienia aplikacji za pomocą wbudowanego panelu administracyjnego, bez dotykania wiersza poleceń serwera.

Dlaczego warto uruchomić AnonUpload na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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