Wdróż Gonic jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany serwer do strumieniowania muzyki z pełną kompatybilnością z API Subsonic dla każdego klienta Subsonic.
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Co możesz zbudować z Gonic
Gonic to darmowy serwer Subsonic o otwartym kodzie źródłowym, napisany w Go. Zapewnia Ci osobistą usługę strumieniowania muzyki, która współpracuje z dziesiątkami popularnych klientów kompatybilnych z Subsonic — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry i innymi — dzięki czemu możesz słuchać własnej biblioteki z dowolnego urządzenia.
Zbudowany z myślą o wydajności, Gonic obsługuje biblioteki liczące dziesiątki tysięcy utworów bez konieczności posiadania dedykowanego serwera baz danych. Obsługuje transkodowanie audio w locie, zarządzanie podcastami, scrobbling do Last.fm i ListenBrainz oraz dostęp dla wielu użytkowników z indywidualnymi preferencjami. Działa komfortowo na sprzęcie o niskim poborze mocy, takim jak Raspberry Pi.
Główne cechy Gonic
Kompatybilny z Subsonic API
Działa od razu po wyjęciu z pudełka ze wszystkimi głównymi klientami Subsonic i OpenSubsonic, dając Ci szeroki wybór aplikacji mobilnych i desktopowych.
Transkodowanie w locie
Konwertuje dźwięk do dowolnego obsługiwanego formatu w czasie rzeczywistym, pozwalając klientom zażądać bitrate'u i kodeka, które odpowiadają ich połączeniu.
Wsparcie scrobblingu
Automatycznie scrobbluje odtworzenia do Last.fm i ListenBrainz, dzięki czemu Twoja historia słuchania pozostaje dokładna we wszystkich klientach.
Zarządzanie podcastami
Subskrybuj kanały podcastów i zarządzaj pobieraniem odcinków bezpośrednio z serwera, przechowując wszystkie pliki audio w jednym miejscu.
Dostęp dla wielu użytkowników
Utwórz oddzielne konta z indywidualnymi profilami transkodowania i kontrolami dostępu do udostępniania w gospodarstwie domowym lub zespole.
Dlaczego warto uruchomić Gonic na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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