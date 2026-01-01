Gonic to darmowy serwer Subsonic o otwartym kodzie źródłowym, napisany w Go. Zapewnia Ci osobistą usługę strumieniowania muzyki, która współpracuje z dziesiątkami popularnych klientów kompatybilnych z Subsonic — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry i innymi — dzięki czemu możesz słuchać własnej biblioteki z dowolnego urządzenia.

Zbudowany z myślą o wydajności, Gonic obsługuje biblioteki liczące dziesiątki tysięcy utworów bez konieczności posiadania dedykowanego serwera baz danych. Obsługuje transkodowanie audio w locie, zarządzanie podcastami, scrobbling do Last.fm i ListenBrainz oraz dostęp dla wielu użytkowników z indywidualnymi preferencjami. Działa komfortowo na sprzęcie o niskim poborze mocy, takim jak Raspberry Pi.