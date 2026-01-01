Wdróż Spice AI jednym kliknięciem.
Przenośny, oparty na Rust silnik do zapytań SQL, wyszukiwania i wnioskowania LLM dla agentów AI opartych na danych.
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Co możesz zbudować z Spice AI
Spice to środowisko uruchomieniowe infrastruktury danych i AI typu open source, które łączy sfederowane zapytania SQL, wyszukiwanie wektorowe i wnioskowanie LLM w jeden proces Rust. Zbudowane na Apache DataFusion, Arrow i DuckDB, łączy się z dziesiątkami źródeł — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka i innymi — i materializuje gorące dane lokalnie, umożliwiając analizę w ułamku sekundy obok Twojej aplikacji.
Samodzielne hostowanie Spice na własnym VPS zapewnia agentom AI i potokom RAG pojedynczy punkt końcowy SQL i HTTP dla sfederowanych danych, bez opłat za zapytania w chmurze lub wysyłania wrażliwych danych do usługi zarządzanej. Zbiory danych, akceleracje, osadzenia i modele są deklarowane w pojedynczym manifeście spicepod.yaml.
Główne cechy Spice AI
Sfederowany silnik SQL
Wykonuj zapytania do Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks i dziesiątek innych źródeł razem za pośrednictwem jednego punktu końcowego SQL opartego na Apache DataFusion.
Lokalne przyspieszenie danych
Materializuj gorące zbiory danych w Arrow, DuckDB lub SQLite obok Twojej aplikacji, aby obsługiwać zapytania analityczne z milisekundowym opóźnieniem.
Wbudowana inferencja LLM
Uruchamiaj modele czatu i embeddingu o otwartych wagach za pośrednictwem interfejsu HTTP API kompatybilnego z OpenAI bezpośrednio w środowisku wykonawczym, bez konieczności posiadania oddzielnego serwera modeli.
Wyszukiwanie AI i RAG
Połącz wyszukiwanie podobieństwa wektorowego z filtrami SQL w jednym zapytaniu, aby zasilać generowanie rozszerzone o wyszukiwanie, oparte na Twoich bieżących danych operacyjnych.
Arrow Flight gRPC
Przesyłaj duże zestawy wyników do klientów analitycznych za pomocą zero-copy Apache Arrow over Flight, zapewniając wysokoprzepustowy dostęp do danych równolegle z interfejsem REST API.
Deklaratywne spicepods
Zdefiniuj zestawy danych, przyspieszenia, modele i harmonogramy odświeżania w pojedynczym manifeście YAML, który jest kontrolowany wersjami i odtwarzalny w różnych środowiskach.
Dlaczego warto uruchomić Spice AI na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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