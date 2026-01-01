Do 69% zniżki na Spice AI

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Przenośny, oparty na Rust silnik do zapytań SQL, wyszukiwania i wnioskowania LLM dla agentów AI opartych na danych.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Spice AI

Spice to środowisko uruchomieniowe infrastruktury danych i AI typu open source, które łączy sfederowane zapytania SQL, wyszukiwanie wektorowe i wnioskowanie LLM w jeden proces Rust. Zbudowane na Apache DataFusion, Arrow i DuckDB, łączy się z dziesiątkami źródeł — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka i innymi — i materializuje gorące dane lokalnie, umożliwiając analizę w ułamku sekundy obok Twojej aplikacji.

Samodzielne hostowanie Spice na własnym VPS zapewnia agentom AI i potokom RAG pojedynczy punkt końcowy SQL i HTTP dla sfederowanych danych, bez opłat za zapytania w chmurze lub wysyłania wrażliwych danych do usługi zarządzanej. Zbiory danych, akceleracje, osadzenia i modele są deklarowane w pojedynczym manifeście spicepod.yaml.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Spice AI

Sfederowany silnik SQL

Wykonuj zapytania do Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks i dziesiątek innych źródeł razem za pośrednictwem jednego punktu końcowego SQL opartego na Apache DataFusion.

Lokalne przyspieszenie danych

Materializuj gorące zbiory danych w Arrow, DuckDB lub SQLite obok Twojej aplikacji, aby obsługiwać zapytania analityczne z milisekundowym opóźnieniem.

Wbudowana inferencja LLM

Uruchamiaj modele czatu i embeddingu o otwartych wagach za pośrednictwem interfejsu HTTP API kompatybilnego z OpenAI bezpośrednio w środowisku wykonawczym, bez konieczności posiadania oddzielnego serwera modeli.

Wyszukiwanie AI i RAG

Połącz wyszukiwanie podobieństwa wektorowego z filtrami SQL w jednym zapytaniu, aby zasilać generowanie rozszerzone o wyszukiwanie, oparte na Twoich bieżących danych operacyjnych.

Arrow Flight gRPC

Przesyłaj duże zestawy wyników do klientów analitycznych za pomocą zero-copy Apache Arrow over Flight, zapewniając wysokoprzepustowy dostęp do danych równolegle z interfejsem REST API.

Deklaratywne spicepods

Zdefiniuj zestawy danych, przyspieszenia, modele i harmonogramy odświeżania w pojedynczym manifeście YAML, który jest kontrolowany wersjami i odtwarzalny w różnych środowiskach.

Dlaczego warto uruchomić Spice AI na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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