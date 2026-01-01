Spice to środowisko uruchomieniowe infrastruktury danych i AI typu open source, które łączy sfederowane zapytania SQL, wyszukiwanie wektorowe i wnioskowanie LLM w jeden proces Rust. Zbudowane na Apache DataFusion, Arrow i DuckDB, łączy się z dziesiątkami źródeł — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka i innymi — i materializuje gorące dane lokalnie, umożliwiając analizę w ułamku sekundy obok Twojej aplikacji.

Samodzielne hostowanie Spice na własnym VPS zapewnia agentom AI i potokom RAG pojedynczy punkt końcowy SQL i HTTP dla sfederowanych danych, bez opłat za zapytania w chmurze lub wysyłania wrażliwych danych do usługi zarządzanej. Zbiory danych, akceleracje, osadzenia i modele są deklarowane w pojedynczym manifeście spicepod.yaml.