Dify to najpopularniejsza na świecie otwartoźródłowa platforma do tworzenia aplikacji LLM, zapewniająca wizualny interfejs do tworzenia przepływów pracy AI, potoków RAG, agentów AI i aplikacji chatbotowych. Dzięki obsłudze ponad 100 dostawców LLM, w tym OpenAI, Anthropic, Google Gemini i modeli lokalnych za pośrednictwem Ollama, Dify umożliwia zespołom prototypowanie i wdrażanie aplikacji AI klasy produkcyjnej bez pisania złożonego kodu orkiestracji.

Samodzielne hostowanie Dify na Twoim własnym VPS zapewnia, że wszystkie dokumenty, wektory, rozmowy i klucze API pozostają pod Twoją pełną kontrolą. To wdrożenie obejmuje wbudowaną bazę danych wektorów Weaviate do wyszukiwania semantycznego, piaskownicowe wykonywanie kodu i ochronę SSRF dla bezpiecznego tworzenia aplikacji AI.