Wdróż Dify jednym kliknięciem.
Platforma aplikacji LLM typu open-source do wizualnego budowania przepływów pracy AI, potoków RAG i chatbotów.
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Co możesz zbudować z Dify
Dify to najpopularniejsza na świecie otwartoźródłowa platforma do tworzenia aplikacji LLM, zapewniająca wizualny interfejs do tworzenia przepływów pracy AI, potoków RAG, agentów AI i aplikacji chatbotowych. Dzięki obsłudze ponad 100 dostawców LLM, w tym OpenAI, Anthropic, Google Gemini i modeli lokalnych za pośrednictwem Ollama, Dify umożliwia zespołom prototypowanie i wdrażanie aplikacji AI klasy produkcyjnej bez pisania złożonego kodu orkiestracji.
Samodzielne hostowanie Dify na Twoim własnym VPS zapewnia, że wszystkie dokumenty, wektory, rozmowy i klucze API pozostają pod Twoją pełną kontrolą. To wdrożenie obejmuje wbudowaną bazę danych wektorów Weaviate do wyszukiwania semantycznego, piaskownicowe wykonywanie kodu i ochronę SSRF dla bezpiecznego tworzenia aplikacji AI.
Główne cechy Dify
Wizualny edytor przepływu pracy
Twórz złożone potoki AI, łącząc wywołania LLM, integracje API i logikę warunkową za pomocą przeciągania i upuszczania.
RAG pipeline
Przetwarzaj dokumenty, generuj osadzenia i pobieraj odpowiednią wiedzę za pomocą wbudowanej wektorowej bazy danych Weaviate.
Framework dla agentów AI
Twórz autonomiczne agenty z możliwością wywoływania narzędzi do wyszukiwania w sieci, wykonywania kodu i zewnętrznych interfejsów API.
100+ dostawców LLM
Połącz się z OpenAI, Anthropic, Google, Mistral i lokalnymi modelami za pośrednictwem Ollama z równoważeniem obciążenia modelu i mechanizmem awaryjnym.
Wykonywanie kodu w piaskownicy
Bezpiecznie uruchamiaj Python i JavaScript w izolowanym środowisku z wbudowaną ochroną przed SSRF.
Studio inżynierii promptów
Projektuj, wersjonuj i testuj A/B prompty z pulpitem nawigacyjnym do monitorowania, do logowania i śledzenia.
Dlaczego warto uruchomić Dify na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
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