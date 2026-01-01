Formbricks to platforma do zarządzania doświadczeniami typu open source, zbudowana jako alternatywa dla Qualtrics i SurveyMonkey, którą można samodzielnie hostować. Zespoły produktowe i marketingowe używają jej do tworzenia ankiet, które docierają do użytkowników dokładnie tam, gdzie się znajdują — w aplikacjach internetowych za pośrednictwem JavaScript SDK, na samodzielnych stronach z linkami, osadzonych w witrynach internetowych lub dostarczanych za pośrednictwem kampanii e-mailowych. Wszystkie odpowiedzi trafiają do ujednoliconego pulpitu nawigacyjnego z wbudowaną segmentacją i filtrowaniem.

Samodzielne hostowanie Formbricks na Twoim VPS daje Ci pełną własność każdej odpowiedzi na ankietę i segmentu odbiorców, bez opuszczania danych z Twojej infrastruktury. Pierwszy użytkownik, który zarejestruje się po wdrożeniu, staje się administratorem, bez domyślnych danych uwierzytelniających do dystrybucji. PostgreSQL i Valkey są wstępnie skonfigurowane i gotowe do działania od pierwszego uruchomienia.