Wdróż Formbricks w instalacji na jedno kliknięcie.
Platforma open source do tworzenia ukierunkowanych ankiet za pośrednictwem kanałów w aplikacji, linków, stron internetowych i wiadomości e-mail.
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Co możesz zbudować z Formbricks
Formbricks to platforma do zarządzania doświadczeniami typu open source, zbudowana jako alternatywa dla Qualtrics i SurveyMonkey, którą można samodzielnie hostować. Zespoły produktowe i marketingowe używają jej do tworzenia ankiet, które docierają do użytkowników dokładnie tam, gdzie się znajdują — w aplikacjach internetowych za pośrednictwem JavaScript SDK, na samodzielnych stronach z linkami, osadzonych w witrynach internetowych lub dostarczanych za pośrednictwem kampanii e-mailowych. Wszystkie odpowiedzi trafiają do ujednoliconego pulpitu nawigacyjnego z wbudowaną segmentacją i filtrowaniem.
Samodzielne hostowanie Formbricks na Twoim VPS daje Ci pełną własność każdej odpowiedzi na ankietę i segmentu odbiorców, bez opuszczania danych z Twojej infrastruktury. Pierwszy użytkownik, który zarejestruje się po wdrożeniu, staje się administratorem, bez domyślnych danych uwierzytelniających do dystrybucji. PostgreSQL i Valkey są wstępnie skonfigurowane i gotowe do działania od pierwszego uruchomienia.
Główne cechy Formbricks
Dystrybucja wielokanałowa
Dotrzyj do respondentów w aplikacji za pośrednictwem JavaScript SDK, na stronach z linkami do udostępniania, osadzonych na stronach internetowych lub za pośrednictwem poczty e-mail — wszystko zarządzane z jednego pulpitu nawigacyjnego.
Targetowanie grupy docelowej SDK
Wyświetlaj ankiety określonym segmentom użytkowników na podstawie atrybutów, niestandardowych zdarzeń lub przeszłych działań śledzonych za pośrednictwem Formbricks SDK.
Edytor rozgałęzień logicznych
Twórz wieloetapowe ankiety z logiką warunkową, zasadami pomijania i różnorodnymi typami danych wejściowych za pomocą wizualnego edytora bez kodu.
Automatyczne kierowanie odpowiedzi
Automatycznie przesyłaj odpowiedzi do Slacka, Notiona, Google Sheets, Airtable, Zapiera lub n8n, gdy nadejdą zgłoszenia.
Raporty zgłoszeń
Wyświetlaj wskaźniki ukończenia, podsumowania odpowiedzi i indywidualne zgłoszenia bezpośrednio w panelu bez eksportowania danych.
Wielojęzyczne ankiety
Wdrażaj ankiety w wielu językach jednocześnie z jednej konfiguracji ankiety, aby dotrzeć do odbiorców na całym świecie.
Dlaczego warto uruchomić Formbricks na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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