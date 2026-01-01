Do 69% zniżki na Formbricks

Wdróż Formbricks w instalacji na jedno kliknięcie.

Platforma open source do tworzenia ukierunkowanych ankiet za pośrednictwem kanałów w aplikacji, linków, stron internetowych i wiadomości e-mail.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Formbricks w instalacji na jedno kliknięcie.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Formbricks

Formbricks to platforma do zarządzania doświadczeniami typu open source, zbudowana jako alternatywa dla Qualtrics i SurveyMonkey, którą można samodzielnie hostować. Zespoły produktowe i marketingowe używają jej do tworzenia ankiet, które docierają do użytkowników dokładnie tam, gdzie się znajdują — w aplikacjach internetowych za pośrednictwem JavaScript SDK, na samodzielnych stronach z linkami, osadzonych w witrynach internetowych lub dostarczanych za pośrednictwem kampanii e-mailowych. Wszystkie odpowiedzi trafiają do ujednoliconego pulpitu nawigacyjnego z wbudowaną segmentacją i filtrowaniem.

Samodzielne hostowanie Formbricks na Twoim VPS daje Ci pełną własność każdej odpowiedzi na ankietę i segmentu odbiorców, bez opuszczania danych z Twojej infrastruktury. Pierwszy użytkownik, który zarejestruje się po wdrożeniu, staje się administratorem, bez domyślnych danych uwierzytelniających do dystrybucji. PostgreSQL i Valkey są wstępnie skonfigurowane i gotowe do działania od pierwszego uruchomienia.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Formbricks

Dystrybucja wielokanałowa

Dotrzyj do respondentów w aplikacji za pośrednictwem JavaScript SDK, na stronach z linkami do udostępniania, osadzonych na stronach internetowych lub za pośrednictwem poczty e-mail — wszystko zarządzane z jednego pulpitu nawigacyjnego.

Targetowanie grupy docelowej SDK

Wyświetlaj ankiety określonym segmentom użytkowników na podstawie atrybutów, niestandardowych zdarzeń lub przeszłych działań śledzonych za pośrednictwem Formbricks SDK.

Edytor rozgałęzień logicznych

Twórz wieloetapowe ankiety z logiką warunkową, zasadami pomijania i różnorodnymi typami danych wejściowych za pomocą wizualnego edytora bez kodu.

Automatyczne kierowanie odpowiedzi

Automatycznie przesyłaj odpowiedzi do Slacka, Notiona, Google Sheets, Airtable, Zapiera lub n8n, gdy nadejdą zgłoszenia.

Raporty zgłoszeń

Wyświetlaj wskaźniki ukończenia, podsumowania odpowiedzi i indywidualne zgłoszenia bezpośrednio w panelu bez eksportowania danych.

Wielojęzyczne ankiety

Wdrażaj ankiety w wielu językach jednocześnie z jednej konfiguracji ankiety, aby dotrzeć do odbiorców na całym świecie.

Dlaczego warto uruchomić Formbricks na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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