Do 69% zniżki na Erugo

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Samodzielnie hostowana platforma do udostępniania plików z przyjaznymi dla użytkownika linkami do udostępniania, ochroną hasłem, kontrolą wygaśnięcia i niestandardowym brandingiem.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Erugo

Erugo to samodzielnie hostowana platforma do udostępniania plików, zbudowana na Laravel i Vue.js, która pozwala bezpiecznie wysyłać i odbierać pliki bez polegania na usługach przechowywania w chmurze. Udostępnianie wykorzystuje przyjazne dla człowieka adresy URL zamiast losowych tokenów, a każdy transfer może być chroniony hasłem, ograniczony limitem pobrań lub ustawiony na automatyczne wygaśnięcie po osiągnięciu określonej daty lub progu czasowego.

W przeciwieństwie do usług chmurowych opartych na subskrypcji, Erugo przechowuje wszystkie pliki na Twoim własnym serwerze VPS bez limitów miejsca narzuconych przez poziom cenowy. Funkcja udostępniania wstecznego pozwala gościom przesyłać pliki bezpośrednio na Twój serwer za pośrednictwem jednorazowego linku zaproszenia, a konfigurowalne branding sprawia, że interfejs pasuje do Twojej organizacji lub osobistej domeny.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Erugo

Przyjazne dla użytkownika linki do udostępniania

Udostępnione elementy używają czytelnych, łatwych do zapamiętania adresów URL zamiast losowych tokenów, co ułatwia komunikowanie linków ustnie lub pisemnie.

Hasło i kontrole wygaśnięcia

Zabezpiecz każde udostępnienie hasłem, ustaw maksymalną liczbę pobrań lub zaplanuj automatyczne wygaśnięcie, aby pliki nie były dostępne w nieskończoność.

Odwróć kolejność udostępnionych plików

Wygeneruj link zapraszający tylko do przesyłania plików, aby goście mogli przesyłać pliki bezpośrednio na Twój serwer bez konta lub dostępu do panelu administratora.

Powiadomienia e-mail

Otrzymuj powiadomienia, gdy udostępniony plik zostanie pobrany lub gdy gość zakończy przesyłanie pliku w ramach udostępniania zwrotnego, bez konieczności ręcznego sprawdzania.

Własny branding i motywy

Dostosuj loga, tła i motywy kolorystyczne tak, aby interfejs udostępniania plików pasował do Twojej organizacji lub osobistej marki.

Dlaczego warto uruchomić Erugo na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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