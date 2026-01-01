Erugo to samodzielnie hostowana platforma do udostępniania plików, zbudowana na Laravel i Vue.js, która pozwala bezpiecznie wysyłać i odbierać pliki bez polegania na usługach przechowywania w chmurze. Udostępnianie wykorzystuje przyjazne dla człowieka adresy URL zamiast losowych tokenów, a każdy transfer może być chroniony hasłem, ograniczony limitem pobrań lub ustawiony na automatyczne wygaśnięcie po osiągnięciu określonej daty lub progu czasowego.

W przeciwieństwie do usług chmurowych opartych na subskrypcji, Erugo przechowuje wszystkie pliki na Twoim własnym serwerze VPS bez limitów miejsca narzuconych przez poziom cenowy. Funkcja udostępniania wstecznego pozwala gościom przesyłać pliki bezpośrednio na Twój serwer za pośrednictwem jednorazowego linku zaproszenia, a konfigurowalne branding sprawia, że interfejs pasuje do Twojej organizacji lub osobistej domeny.