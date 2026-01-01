Wdróż Erugo jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do udostępniania plików z przyjaznymi dla użytkownika linkami do udostępniania, ochroną hasłem, kontrolą wygaśnięcia i niestandardowym brandingiem.
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Co możesz zbudować z Erugo
Erugo to samodzielnie hostowana platforma do udostępniania plików, zbudowana na Laravel i Vue.js, która pozwala bezpiecznie wysyłać i odbierać pliki bez polegania na usługach przechowywania w chmurze. Udostępnianie wykorzystuje przyjazne dla człowieka adresy URL zamiast losowych tokenów, a każdy transfer może być chroniony hasłem, ograniczony limitem pobrań lub ustawiony na automatyczne wygaśnięcie po osiągnięciu określonej daty lub progu czasowego.
W przeciwieństwie do usług chmurowych opartych na subskrypcji, Erugo przechowuje wszystkie pliki na Twoim własnym serwerze VPS bez limitów miejsca narzuconych przez poziom cenowy. Funkcja udostępniania wstecznego pozwala gościom przesyłać pliki bezpośrednio na Twój serwer za pośrednictwem jednorazowego linku zaproszenia, a konfigurowalne branding sprawia, że interfejs pasuje do Twojej organizacji lub osobistej domeny.
Główne cechy Erugo
Przyjazne dla użytkownika linki do udostępniania
Udostępnione elementy używają czytelnych, łatwych do zapamiętania adresów URL zamiast losowych tokenów, co ułatwia komunikowanie linków ustnie lub pisemnie.
Hasło i kontrole wygaśnięcia
Zabezpiecz każde udostępnienie hasłem, ustaw maksymalną liczbę pobrań lub zaplanuj automatyczne wygaśnięcie, aby pliki nie były dostępne w nieskończoność.
Odwróć kolejność udostępnionych plików
Wygeneruj link zapraszający tylko do przesyłania plików, aby goście mogli przesyłać pliki bezpośrednio na Twój serwer bez konta lub dostępu do panelu administratora.
Powiadomienia e-mail
Otrzymuj powiadomienia, gdy udostępniony plik zostanie pobrany lub gdy gość zakończy przesyłanie pliku w ramach udostępniania zwrotnego, bez konieczności ręcznego sprawdzania.
Własny branding i motywy
Dostosuj loga, tła i motywy kolorystyczne tak, aby interfejs udostępniania plików pasował do Twojej organizacji lub osobistej marki.
Dlaczego warto uruchomić Erugo na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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