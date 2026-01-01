NSQ to rozproszona platforma do obsługi wiadomości w czasie rzeczywistym, pierwotnie stworzona w Bitly do obsługi miliardów wiadomości dziennie. W przeciwieństwie do tradycyjnych brokerów, NSQ działa jako zdecentralizowany klaster małych demonów — nie ma pojedynczego wąskiego gardła brokera, węzła głównego ani współdzielonego stanu — dzięki czemu producenci i konsumenci mogą skalować się horyzontalnie bez rekonfiguracji.

Samodzielne hostowanie NSQ na własnym VPS utrzymuje strumienie zdarzeń o dużej objętości, telemetrię i asynchroniczne potoki zadań w Twojej infrastrukturze, bez opłat za wiadomość i bez ograniczania przepustowości przez zarządzane usługi. Dołączony panel administracyjny zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w tematy, kanały i szybkość wiadomości, a usługa wykrywania lookupd eliminuje potrzebę stosowania na stałe zakodowanych adresów brokerów w całej Twojej flocie.