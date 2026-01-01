Wdróż NSQ jednym kliknięciem.
Rozproszona platforma do przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym, zaprojektowana z myślą o odporności na awarie i strumieniowaniu o wysokiej przepustowości na dużą skalę.
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Co możesz zbudować z NSQ
NSQ to rozproszona platforma do obsługi wiadomości w czasie rzeczywistym, pierwotnie stworzona w Bitly do obsługi miliardów wiadomości dziennie. W przeciwieństwie do tradycyjnych brokerów, NSQ działa jako zdecentralizowany klaster małych demonów — nie ma pojedynczego wąskiego gardła brokera, węzła głównego ani współdzielonego stanu — dzięki czemu producenci i konsumenci mogą skalować się horyzontalnie bez rekonfiguracji.
Samodzielne hostowanie NSQ na własnym VPS utrzymuje strumienie zdarzeń o dużej objętości, telemetrię i asynchroniczne potoki zadań w Twojej infrastrukturze, bez opłat za wiadomość i bez ograniczania przepustowości przez zarządzane usługi. Dołączony panel administracyjny zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w tematy, kanały i szybkość wiadomości, a usługa wykrywania lookupd eliminuje potrzebę stosowania na stałe zakodowanych adresów brokerów w całej Twojej flocie.
Główne cechy NSQ
Zdecentralizowana topologia
Uruchom demony nsqd współzlokalizowane z producentami i używaj nsqlookupd do wykrywania — brak pojedynczego punktu awarii i brak centralnego brokera, który ograniczałby przepustowość.
Dostarczanie co najmniej jednokrotne
Trwałe kolejki komunikatów z przepełnieniem dysku gwarantują, że komunikaty przetrwają awarie konsumentów i nagły wzrost ruchu bez utraty zdarzeń.
Rozsyłanie kanału
Tematy rozsyłane do wielu niezależnych kanałów, pozwalając różnym grupom konsumentów przetwarzać ten sam strumień zdarzeń równolegle bez koordynacji.
UI administracyjny w czasie rzeczywistym
Panel nsqadmin oparty na przeglądarce wyświetla bieżące wskaźniki wiadomości, głębokość na kanał oraz statystyki na węzeł, dzięki czemu możesz rozwiązywać problemy ze strumieniami bez użycia narzędzi CLI.
HTTP i klienci TCP
Natywne biblioteki klienckie w Go, Pythonie, Javie, Node.js i innych, plus proste API HTTP do publikowania — integruj z dowolnego języka bez niestandardowego protokołu.
Dlaczego warto uruchomić NSQ na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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