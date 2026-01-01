Do 69% zniżki na NSQ

Wdróż NSQ jednym kliknięciem.

Rozproszona platforma do przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym, zaprojektowana z myślą o odporności na awarie i strumieniowaniu o wysokiej przepustowości na dużą skalę.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż NSQ jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z NSQ

NSQ to rozproszona platforma do obsługi wiadomości w czasie rzeczywistym, pierwotnie stworzona w Bitly do obsługi miliardów wiadomości dziennie. W przeciwieństwie do tradycyjnych brokerów, NSQ działa jako zdecentralizowany klaster małych demonów — nie ma pojedynczego wąskiego gardła brokera, węzła głównego ani współdzielonego stanu — dzięki czemu producenci i konsumenci mogą skalować się horyzontalnie bez rekonfiguracji.

Samodzielne hostowanie NSQ na własnym VPS utrzymuje strumienie zdarzeń o dużej objętości, telemetrię i asynchroniczne potoki zadań w Twojej infrastrukturze, bez opłat za wiadomość i bez ograniczania przepustowości przez zarządzane usługi. Dołączony panel administracyjny zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w tematy, kanały i szybkość wiadomości, a usługa wykrywania lookupd eliminuje potrzebę stosowania na stałe zakodowanych adresów brokerów w całej Twojej flocie.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy NSQ

Zdecentralizowana topologia

Uruchom demony nsqd współzlokalizowane z producentami i używaj nsqlookupd do wykrywania — brak pojedynczego punktu awarii i brak centralnego brokera, który ograniczałby przepustowość.

Dostarczanie co najmniej jednokrotne

Trwałe kolejki komunikatów z przepełnieniem dysku gwarantują, że komunikaty przetrwają awarie konsumentów i nagły wzrost ruchu bez utraty zdarzeń.

Rozsyłanie kanału

Tematy rozsyłane do wielu niezależnych kanałów, pozwalając różnym grupom konsumentów przetwarzać ten sam strumień zdarzeń równolegle bez koordynacji.

UI administracyjny w czasie rzeczywistym

Panel nsqadmin oparty na przeglądarce wyświetla bieżące wskaźniki wiadomości, głębokość na kanał oraz statystyki na węzeł, dzięki czemu możesz rozwiązywać problemy ze strumieniami bez użycia narzędzi CLI.

HTTP i klienci TCP

Natywne biblioteki klienckie w Go, Pythonie, Javie, Node.js i innych, plus proste API HTTP do publikowania — integruj z dowolnego języka bez niestandardowego protokołu.

Dlaczego warto uruchomić NSQ na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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