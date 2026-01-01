SQLPage to serwer aplikacji internetowych o otwartym kodzie źródłowym, który renderuje interaktywne strony internetowe bezpośrednio z zapytań SQL. Deweloperzy i analitycy piszą pliki .sql , które wybierają z wbudowanej biblioteki komponentów — formularzy, tabel, wykresów, map, nawigacji i dziesiątek elementów interfejsu użytkownika — a serwer zamienia zestawy wyników w dopracowany kod HTML bez ani jednej linii HTML, CSS czy JavaScript. Podłącz SQLite, PostgreSQL, MySQL lub Microsoft SQL Server i udostępnij istniejącą bazę danych jako działający panel administracyjny, wewnętrzny pulpit nawigacyjny lub prototyp w ciągu kilku minut.

Samodzielne hostowanie SQLPage na własnym VPS utrzymuje zapytania, schematy i dane uwierzytelniające w infrastrukturze, którą kontrolujesz, zamiast na platformie low-code strony trzeciej. Nie ma opłat za użytkownika, żadnych limitów wierszy, a Twoje pliki .sql pozostają przenośne i podlegające kontroli wersji, jak każdy inny kod.