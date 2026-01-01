Do 69% zniżki na SQLPage

Wdróż SQLPage jednym kliknięciem.

Twórz interaktywne strony internetowe i pulpity nawigacyjne danych, używając tylko zapytań SQL — bez wymaganego kodu frontendowego, frameworków ani JavaScriptu.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż SQLPage jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla SQLPage

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z SQLPage

SQLPage to serwer aplikacji internetowych o otwartym kodzie źródłowym, który renderuje interaktywne strony internetowe bezpośrednio z zapytań SQL. Deweloperzy i analitycy piszą pliki .sql, które wybierają z wbudowanej biblioteki komponentów — formularzy, tabel, wykresów, map, nawigacji i dziesiątek elementów interfejsu użytkownika — a serwer zamienia zestawy wyników w dopracowany kod HTML bez ani jednej linii HTML, CSS czy JavaScript. Podłącz SQLite, PostgreSQL, MySQL lub Microsoft SQL Server i udostępnij istniejącą bazę danych jako działający panel administracyjny, wewnętrzny pulpit nawigacyjny lub prototyp w ciągu kilku minut.

Samodzielne hostowanie SQLPage na własnym VPS utrzymuje zapytania, schematy i dane uwierzytelniające w infrastrukturze, którą kontrolujesz, zamiast na platformie low-code strony trzeciej. Nie ma opłat za użytkownika, żadnych limitów wierszy, a Twoje pliki .sql pozostają przenośne i podlegające kontroli wersji, jak każdy inny kod.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy SQLPage

Renderowanie tylko SQL

Pisz zwykłe pliki SQL, które wybierają z bogatej biblioteki komponentów, a SQLPage renderuje responsywne strony HTML bezpośrednio z zestawów wyników.

Obsługa wielu baz danych

Połącz się z SQLite, PostgreSQL, MySQL lub Microsoft SQL Server i udostępnij dowolną istniejącą bazę danych jako działającą aplikację internetową.

Wbudowane komponenty

Formularze, tabele, wykresy, mapy, karty, nawigacja, przesyłanie plików i dziesiątki dopracowanych elementów interfejsu użytkownika są dostępne bez zewnętrznych bibliotek i etapów kompilacji.

Natychmiastowe gorące przeładowanie

Edytuj plik .sql, a zmiana pojawi się przy następnym załadowaniu strony — bez kompilacji, bez bundlera i bez ponownego uruchamiania.

Mały statyczny plik binarny

Pojedynczy plik binarny Rust o rozmiarze poniżej 20 MB obsługuje całą dynamiczną witrynę, przy niskim zużyciu pamięci i szybkim zimnym starcie na skromnych zasobach VPS.

Wbudowane uwierzytelnianie

Uwierzytelnianie HTTP Basic, zarządzanie sesjami, OAuth i funkcje haszowania haseł pozwalają plikom SQL chronić strony bez zewnętrznej usługi tożsamości.

Dlaczego warto uruchomić SQLPage na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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