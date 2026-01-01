Wdróż SQLPage jednym kliknięciem.
Twórz interaktywne strony internetowe i pulpity nawigacyjne danych, używając tylko zapytań SQL — bez wymaganego kodu frontendowego, frameworków ani JavaScriptu.
Wybierz plan VPS dla SQLPage
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z SQLPage
SQLPage to serwer aplikacji internetowych o otwartym kodzie źródłowym, który renderuje interaktywne strony internetowe bezpośrednio z zapytań SQL. Deweloperzy i analitycy piszą pliki
.sql, które wybierają z wbudowanej biblioteki komponentów — formularzy, tabel, wykresów, map, nawigacji i dziesiątek elementów interfejsu użytkownika — a serwer zamienia zestawy wyników w dopracowany kod HTML bez ani jednej linii HTML, CSS czy JavaScript. Podłącz SQLite, PostgreSQL, MySQL lub Microsoft SQL Server i udostępnij istniejącą bazę danych jako działający panel administracyjny, wewnętrzny pulpit nawigacyjny lub prototyp w ciągu kilku minut.
Samodzielne hostowanie SQLPage na własnym VPS utrzymuje zapytania, schematy i dane uwierzytelniające w infrastrukturze, którą kontrolujesz, zamiast na platformie low-code strony trzeciej. Nie ma opłat za użytkownika, żadnych limitów wierszy, a Twoje pliki
.sql pozostają przenośne i podlegające kontroli wersji, jak każdy inny kod.
Główne cechy SQLPage
Renderowanie tylko SQL
Pisz zwykłe pliki SQL, które wybierają z bogatej biblioteki komponentów, a SQLPage renderuje responsywne strony HTML bezpośrednio z zestawów wyników.
Obsługa wielu baz danych
Połącz się z SQLite, PostgreSQL, MySQL lub Microsoft SQL Server i udostępnij dowolną istniejącą bazę danych jako działającą aplikację internetową.
Wbudowane komponenty
Formularze, tabele, wykresy, mapy, karty, nawigacja, przesyłanie plików i dziesiątki dopracowanych elementów interfejsu użytkownika są dostępne bez zewnętrznych bibliotek i etapów kompilacji.
Natychmiastowe gorące przeładowanie
Edytuj plik
.sql, a zmiana pojawi się przy następnym załadowaniu strony — bez kompilacji, bez bundlera i bez ponownego uruchamiania.
Mały statyczny plik binarny
Pojedynczy plik binarny Rust o rozmiarze poniżej 20 MB obsługuje całą dynamiczną witrynę, przy niskim zużyciu pamięci i szybkim zimnym starcie na skromnych zasobach VPS.
Wbudowane uwierzytelnianie
Uwierzytelnianie HTTP Basic, zarządzanie sesjami, OAuth i funkcje haszowania haseł pozwalają plikom SQL chronić strony bez zewnętrznej usługi tożsamości.
Dlaczego warto uruchomić SQLPage na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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