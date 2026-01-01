Jitsu to otwarta platforma danych klienta, stworzona dla inżynierów jako samodzielnie hostowana alternatywa dla Segment. Przechwytuje zdarzenia produktów i stron internetowych za pośrednictwem natywnych SDK, przetwarza je za pomocą bezserwerowych funkcji JavaScript i przekazuje wyniki do hurtowni danych, narzędzi marketingowych oraz niestandardowych punktów końcowych HTTP z opóźnieniem poniżej sekundy.

Samodzielne hostowanie Jitsu na Twoim VPS utrzymuje każdy ładunek zdarzenia, identyfikator klienta i konfigurację potoku na Twojej własnej infrastrukturze — bez opłat za zdarzenie, bez limitów MTU i bez blokady dostawcy. To wdrożenie łączy pełny potok zdarzeń Jitsu (konsolę, ingest, rotor i bulker) wraz z PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB i Redpanda, zapewniając gotową do produkcji platformę CDP w jednym stosie Compose.