Do 69% zniżki na Jitsu

Wdróż Jitsu jednym kliknięciem.

Platforma danych klienta typu open-source, która przechwytuje zdarzenia produktowe i przesyła je do Twojego magazynu danych, narzędzi marketingowych i interfejsów API w czasie rzeczywistym.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Jitsu jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla Jitsu

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Jitsu

Jitsu to otwarta platforma danych klienta, stworzona dla inżynierów jako samodzielnie hostowana alternatywa dla Segment. Przechwytuje zdarzenia produktów i stron internetowych za pośrednictwem natywnych SDK, przetwarza je za pomocą bezserwerowych funkcji JavaScript i przekazuje wyniki do hurtowni danych, narzędzi marketingowych oraz niestandardowych punktów końcowych HTTP z opóźnieniem poniżej sekundy.

Samodzielne hostowanie Jitsu na Twoim VPS utrzymuje każdy ładunek zdarzenia, identyfikator klienta i konfigurację potoku na Twojej własnej infrastrukturze — bez opłat za zdarzenie, bez limitów MTU i bez blokady dostawcy. To wdrożenie łączy pełny potok zdarzeń Jitsu (konsolę, ingest, rotor i bulker) wraz z PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB i Redpanda, zapewniając gotową do produkcji platformę CDP w jednym stosie Compose.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Jitsu

Strumieniowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym

Przekazuje przechwycone zdarzenia do hurtowni danych i miejsc docelowych SaaS w ciągu kilku sekund, zasilając pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, odbiorców i analitykę produktu.

Natywne miejsca docelowe magazynów

Ładuje zdarzenia bezpośrednio do Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres i S3 z wbudowanym zarządzaniem schematem — nie jest wymagane żadne oddzielne narzędzie ETL.

Funkcje JavaScript

Filtruj, wzbogacaj i przekształcaj zdarzenia, używając niestandardowych funkcji JavaScript, które działają po stronie serwera, zanim zdarzenia dotrą do miejsc docelowych.

Konektory źródłowe

Pobieraj dane z baz danych, interfejsów API SaaS i plików za pomocą konektorów Singer i Airbyte do przetwarzania wsadowego wraz ze strumieniami danych w czasie rzeczywistym.

Przechowywanie profilu użytkownika

Utrzymuj ujednolicone profile odwiedzających i użytkowników w MongoDB do rozpoznawania tożsamości między urządzeniami, segmentacji i przypadków użycia personalizacji.

Samodzielnie hostowana prywatność

Przechowuj dane zdarzeń klientów, identyfikatory i PII wewnątrz Twojego własnego VPS — Jitsu nigdy nie wysyła danych na zewnątrz i nie dodaje żadnych zewnętrznych dostawców do Twojego potoku danych.

Dlaczego warto uruchomić Jitsu na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

Gad Iradufasha
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