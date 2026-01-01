Wdróż Jitsu jednym kliknięciem.
Platforma danych klienta typu open-source, która przechwytuje zdarzenia produktowe i przesyła je do Twojego magazynu danych, narzędzi marketingowych i interfejsów API w czasie rzeczywistym.
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Co możesz zbudować z Jitsu
Jitsu to otwarta platforma danych klienta, stworzona dla inżynierów jako samodzielnie hostowana alternatywa dla Segment. Przechwytuje zdarzenia produktów i stron internetowych za pośrednictwem natywnych SDK, przetwarza je za pomocą bezserwerowych funkcji JavaScript i przekazuje wyniki do hurtowni danych, narzędzi marketingowych oraz niestandardowych punktów końcowych HTTP z opóźnieniem poniżej sekundy.
Samodzielne hostowanie Jitsu na Twoim VPS utrzymuje każdy ładunek zdarzenia, identyfikator klienta i konfigurację potoku na Twojej własnej infrastrukturze — bez opłat za zdarzenie, bez limitów MTU i bez blokady dostawcy. To wdrożenie łączy pełny potok zdarzeń Jitsu (konsolę, ingest, rotor i bulker) wraz z PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB i Redpanda, zapewniając gotową do produkcji platformę CDP w jednym stosie Compose.
Główne cechy Jitsu
Strumieniowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym
Przekazuje przechwycone zdarzenia do hurtowni danych i miejsc docelowych SaaS w ciągu kilku sekund, zasilając pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, odbiorców i analitykę produktu.
Natywne miejsca docelowe magazynów
Ładuje zdarzenia bezpośrednio do Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres i S3 z wbudowanym zarządzaniem schematem — nie jest wymagane żadne oddzielne narzędzie ETL.
Funkcje JavaScript
Filtruj, wzbogacaj i przekształcaj zdarzenia, używając niestandardowych funkcji JavaScript, które działają po stronie serwera, zanim zdarzenia dotrą do miejsc docelowych.
Konektory źródłowe
Pobieraj dane z baz danych, interfejsów API SaaS i plików za pomocą konektorów Singer i Airbyte do przetwarzania wsadowego wraz ze strumieniami danych w czasie rzeczywistym.
Przechowywanie profilu użytkownika
Utrzymuj ujednolicone profile odwiedzających i użytkowników w MongoDB do rozpoznawania tożsamości między urządzeniami, segmentacji i przypadków użycia personalizacji.
Samodzielnie hostowana prywatność
Przechowuj dane zdarzeń klientów, identyfikatory i PII wewnątrz Twojego własnego VPS — Jitsu nigdy nie wysyła danych na zewnątrz i nie dodaje żadnych zewnętrznych dostawców do Twojego potoku danych.
Dlaczego warto uruchomić Jitsu na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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