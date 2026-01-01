Do 66% zniżki na ManageIQ

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Platforma typu open-source do zarządzania chmurą hybrydową dla maszyn wirtualnych, kontenerów, sieci i pamięci masowej.

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93,99/mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
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93,99/mies.
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277,99
RABAT 66%
93,99/mies.
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z ManageIQ

ManageIQ to platforma do zarządzania i orkiestracji chmur typu open-source — projekt nadrzędny stojący za Red Hat CloudForms — która ujednolica operacje na maszynach wirtualnych, kontenerach, chmurach publicznych i sieciach pod jedną konsolą. Odkrywa infrastrukturę w VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud i innych, a następnie nakłada na nią politykę, automatyzację i rozliczanie kosztów.

Samodzielne hostowanie ManageIQ przechowuje Twoje dane inwentaryzacyjne, przepływy pracy automatyzacji i definicje polityk na infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez opłat licencyjnych za węzeł. Kontener typu all-in-one zawiera urządzenie, bazę danych PostgreSQL i memcached, dzięki czemu możesz ocenić pełną platformę z jednego wdrożenia.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy ManageIQ

Inwentarz chmury hybrydowej

Odkrywaj i śledź maszyny wirtualne, kontenery, sieci oraz pamięć masową w VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure i Google Cloud z jednej konsoli.

Polityka i zgodność

Zdefiniuj zasady, które automatycznie wykrywają dryf, wymuszają tagowanie i naprawiają niezgodne obciążenia u każdego zarządzanego dostawcy.

Automatyzuj silnik

Uruchamiaj automatyzację Ruby sterowaną zdarzeniami, playbooki Ansible i procesy zatwierdzania, aby udostępniać, wycofywać i rekonfigurować zasoby na dużą skalę.

Katalog samoobsługowy

Publikuj katalogi usług z limitami i zatwierdzeniami, aby zespoły mogły zamawiać VM, kontenery lub stosy bez zgłaszania zgłoszeń.

Obciążenie zwrotne i rozliczanie

Rozliczaj koszty infrastruktury na rzecz najemców, projektów lub działów, stosując plany taryfowe oparte na użyciu procesora, pamięci, przestrzeni dyskowej i sieci.

REST API i CLI

Steruj każdą akcją konsoli za pomocą wersjonowanego interfejsu REST API lub wiersza poleceń miqcli dla przepływów pracy infrastruktury w stylu GitOps.

Dlaczego warto uruchomić ManageIQ na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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