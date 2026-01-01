ManageIQ to platforma do zarządzania i orkiestracji chmur typu open-source — projekt nadrzędny stojący za Red Hat CloudForms — która ujednolica operacje na maszynach wirtualnych, kontenerach, chmurach publicznych i sieciach pod jedną konsolą. Odkrywa infrastrukturę w VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud i innych, a następnie nakłada na nią politykę, automatyzację i rozliczanie kosztów.

Samodzielne hostowanie ManageIQ przechowuje Twoje dane inwentaryzacyjne, przepływy pracy automatyzacji i definicje polityk na infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez opłat licencyjnych za węzeł. Kontener typu all-in-one zawiera urządzenie, bazę danych PostgreSQL i memcached, dzięki czemu możesz ocenić pełną platformę z jednego wdrożenia.