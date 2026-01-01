Wdróż ManageIQ jednym kliknięciem.
Platforma typu open-source do zarządzania chmurą hybrydową dla maszyn wirtualnych, kontenerów, sieci i pamięci masowej.
Wybierz plan VPS dla ManageIQ
Co możesz zbudować z ManageIQ
ManageIQ to platforma do zarządzania i orkiestracji chmur typu open-source — projekt nadrzędny stojący za Red Hat CloudForms — która ujednolica operacje na maszynach wirtualnych, kontenerach, chmurach publicznych i sieciach pod jedną konsolą. Odkrywa infrastrukturę w VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud i innych, a następnie nakłada na nią politykę, automatyzację i rozliczanie kosztów.
Samodzielne hostowanie ManageIQ przechowuje Twoje dane inwentaryzacyjne, przepływy pracy automatyzacji i definicje polityk na infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez opłat licencyjnych za węzeł. Kontener typu all-in-one zawiera urządzenie, bazę danych PostgreSQL i memcached, dzięki czemu możesz ocenić pełną platformę z jednego wdrożenia.
Główne cechy ManageIQ
Inwentarz chmury hybrydowej
Odkrywaj i śledź maszyny wirtualne, kontenery, sieci oraz pamięć masową w VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure i Google Cloud z jednej konsoli.
Polityka i zgodność
Zdefiniuj zasady, które automatycznie wykrywają dryf, wymuszają tagowanie i naprawiają niezgodne obciążenia u każdego zarządzanego dostawcy.
Automatyzuj silnik
Uruchamiaj automatyzację Ruby sterowaną zdarzeniami, playbooki Ansible i procesy zatwierdzania, aby udostępniać, wycofywać i rekonfigurować zasoby na dużą skalę.
Katalog samoobsługowy
Publikuj katalogi usług z limitami i zatwierdzeniami, aby zespoły mogły zamawiać VM, kontenery lub stosy bez zgłaszania zgłoszeń.
Obciążenie zwrotne i rozliczanie
Rozliczaj koszty infrastruktury na rzecz najemców, projektów lub działów, stosując plany taryfowe oparte na użyciu procesora, pamięci, przestrzeni dyskowej i sieci.
REST API i CLI
Steruj każdą akcją konsoli za pomocą wersjonowanego interfejsu REST API lub wiersza poleceń miqcli dla przepływów pracy infrastruktury w stylu GitOps.
Dlaczego warto uruchomić ManageIQ na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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