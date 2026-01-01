Wdróż Matrix Conduit jednym kliknięciem.
Lekki serwer domowy Matrix oparty na Rust do bezpiecznego, federacyjnego czatu przy minimalnym zużyciu zasobów.
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Co możesz zbudować z Matrix Conduit
Matrix Conduit to prosty, szybki i niezawodny serwer domowy Matrix napisany w Rust. Zaprojektowany jako lekka alternatywa dla Synapse, jest dostarczany jako pojedynczy plik binarny z wbudowaną bazą danych RocksDB, eliminując potrzebę korzystania z PostgreSQL lub innych zewnętrznych usług i drastycznie zmniejszając zużycie zasobów wymagane do uruchomienia własnego serwera czatu.
Samodzielne hostowanie Conduit na VPS daje Ci pełną własność historii wiadomości, mediów i kluczy szyfrowania, jednocześnie umożliwiając federację z globalną siecią Matrix. Szyfrowanie end-to-end jest domyślnie włączone, a każdy standardowy klient Matrix, taki jak Element, FluffyChat czy Cinny, łączy się od razu po wyjęciu z pudełka, więc Twoja społeczność nadal korzysta z narzędzi, które już zna.
Główne cechy Matrix Conduit
Niewielki ślad
Pojedynczy plik binarny Rust z wbudowanym magazynem RocksDB działa bez problemu na małych planach VPS, gdzie Synapse miałby trudności.
Kompleksowe szyfrowanie
Prywatne pokoje i wiadomości bezpośrednie są domyślnie szyfrowane, dzięki czemu ich zawartość pozostaje nieczytelna dla nikogo poza ich odbiorcami.
Federacja Matrix
Połącz się z użytkownikami na dowolnym innym serwerze domowym Matrix na całym świecie za pośrednictwem otwartego protokołu Matrix i sieci federacyjnej.
Brak zewnętrznej bazy danych
Przechowuje wszystkie dane w osadzonej instancji RocksDB, eliminując złożoność konfiguracji, strojenia i tworzenia kopii zapasowych PostgreSQL.
Standardowi klienci obsługiwani
Działa z Element, FluffyChat, Cinny, Nheko i każdym innym klientem, który obsługuje Matrix client-server API.
Kontrola tokenu rejestracji
Zablokuj tworzenie nowych kont za pomocą wspólnego tajnego tokena, aby tylko osoby, które Ty zaprosisz, mogły zarejestrować się na Twoim serwerze.
Dlaczego warto uruchomić Matrix Conduit na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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