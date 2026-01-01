Matrix Conduit to prosty, szybki i niezawodny serwer domowy Matrix napisany w Rust. Zaprojektowany jako lekka alternatywa dla Synapse, jest dostarczany jako pojedynczy plik binarny z wbudowaną bazą danych RocksDB, eliminując potrzebę korzystania z PostgreSQL lub innych zewnętrznych usług i drastycznie zmniejszając zużycie zasobów wymagane do uruchomienia własnego serwera czatu.

Samodzielne hostowanie Conduit na VPS daje Ci pełną własność historii wiadomości, mediów i kluczy szyfrowania, jednocześnie umożliwiając federację z globalną siecią Matrix. Szyfrowanie end-to-end jest domyślnie włączone, a każdy standardowy klient Matrix, taki jak Element, FluffyChat czy Cinny, łączy się od razu po wyjęciu z pudełka, więc Twoja społeczność nadal korzysta z narzędzi, które już zna.