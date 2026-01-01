Apache Answer to platforma pytań i odpowiedzi o otwartym kodzie źródłowym, zbudowana w oparciu o Go i React, zaprojektowana, aby pomóc zespołom i społecznościom dzielić się wiedzą za pośrednictwem przeszukiwalnego, zorganizowanego interfejsu pytań i odpowiedzi. W przeciwieństwie do ogólnych forów, każdy element — tagowanie, reputacja, narzędzia moderacji i system wtyczek — jest specjalnie zaprojektowany do strukturalnego gromadzenia i wyszukiwania wiedzy.

Samodzielne hostowanie Apache Answer pozwala zachować wewnętrzną wiedzę Twojej organizacji na Twojej własnej infrastrukturze, wolne od kosztów licencjonowania na użytkownika i dostępu do danych przez osoby trzecie. W miarę rozwoju Twojej społeczności, Ty kontrolujesz konfigurację, integracje i skalowanie bez ograniczeń wynikających z planu rozwoju funkcji lub poziomów cenowych dostawcy SaaS.