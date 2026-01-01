Do 69% zniżki na Apache Answer

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Open-source platforma pytań i odpowiedzi do tworzenia baz wiedzy dla zespołów, centrów pomocy i forów społecznościowych.

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KVM 1
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Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Apache Answer

Apache Answer to platforma pytań i odpowiedzi o otwartym kodzie źródłowym, zbudowana w oparciu o Go i React, zaprojektowana, aby pomóc zespołom i społecznościom dzielić się wiedzą za pośrednictwem przeszukiwalnego, zorganizowanego interfejsu pytań i odpowiedzi. W przeciwieństwie do ogólnych forów, każdy element — tagowanie, reputacja, narzędzia moderacji i system wtyczek — jest specjalnie zaprojektowany do strukturalnego gromadzenia i wyszukiwania wiedzy.

Samodzielne hostowanie Apache Answer pozwala zachować wewnętrzną wiedzę Twojej organizacji na Twojej własnej infrastrukturze, wolne od kosztów licencjonowania na użytkownika i dostępu do danych przez osoby trzecie. W miarę rozwoju Twojej społeczności, Ty kontrolujesz konfigurację, integracje i skalowanie bez ograniczeń wynikających z planu rozwoju funkcji lub poziomów cenowych dostawcy SaaS.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Apache Answer

Ustrukturyzowany interfejs pytań i odpowiedzi

Specjalnie zaprojektowany układ pytań i odpowiedzi z obsługą edycji tekstu sformatowanego i Markdown ułatwia pisanie jasnych pytań i szczegółowych odpowiedzi niż w przypadku ogólnego oprogramowania forum.

Tagowanie i Wyszukiwanie

Organizuj treści za pomocą kompleksowego systemu tagowania i zaawansowanego filtrowania wyszukiwania, aby członkowie zespołu mogli znaleźć odpowiednie odpowiedzi bez przewijania niepowiązanych dyskusji.

Reputacja i Grywalizacja

Punkty reputacji, odznaki i rankingi użytkowników zachęcają do aktywnego uczestnictwa i wyłaniają najbardziej wiarygodnych współtwórców, poprawiając ogólną jakość wiedzy z czasem.

Podłącz System

Rozszerz funkcjonalność i integruj z zewnętrznymi narzędziami dzięki wbudowanej architekturze wtyczek, dostosowując platformę do istniejących przepływów pracy Twojego zespołu bez niestandardowego rozwoju.

Obsługa wielu języków

Wspieraj międzynarodowe zespoły i społeczności dzięki wbudowanym funkcjom wielojęzycznym, usuwając bariery językowe we wspólnym dzieleniu się wiedzą.

Dlaczego warto uruchomić Apache Answer na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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