Wdróż Bichon jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany archiwizator poczty e-mail Rust z IMAP, OAuth2 i wyszukiwaniem pełnotekstowym do długoterminowego przechowywania skrzynek pocztowych.
Wybierz plan VPS dla Bichon
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Bichon
Bichon to serwer archiwizacji poczty e-mail o otwartym kodzie źródłowym, napisany w Rust. Łączy się z kontami IMAP, pobiera wiadomości przyrostowo, używając synchronizacji opartej na UID, tworzy indeks wyszukiwania pełnotekstowego Tantivy i udostępnia przejrzyste API REST z wbudowanym interfejsem WebUI do wyszukiwania, przeglądania i eksportowania zarchiwizowanej poczty.
Samodzielne hostowanie Bichon na Twoim własnym VPS przechowuje każdą zarchiwizowaną wiadomość, załącznik i dane uwierzytelniające w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Dane uwierzytelniające konta są szyfrowane w spoczynku za pomocą AES-256-GCM, tokeny OAuth 2.0 są odświeżane automatycznie, a wiele skrzynek pocztowych jest pobieranych jednocześnie — co czyni Bichon szybką, prywatną alternatywą dla komercyjnych usług archiwizacji poczty e-mail, bez opłat za skrzynkę pocztową.
Główne cechy Bichon
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Indeksowanie oparte na Tantivy w treściach wiadomości, nagłówkach i załącznikach zwraca wyniki w milisekundach z filtrami fasetowymi i grupowaniem wątków.
Synchronizacja IMAP i OAuth2
Łączy się z dowolnym serwerem IMAP przy użyciu hasła (PLAIN/LOGIN) lub uwierzytelniania OAuth 2.0 (XOAUTH2), z automatycznym odświeżaniem tokenów dla kont Gmail i Microsoft.
Archiwizacja przyrostowa
Synchronizacja przyrostowa oparta na UID pobiera tylko nowe wiadomości przy każdym przebiegu, utrzymując niskie zużycie przepustowości i pamięci masowej w wielu współbieżnych skrzynkach pocztowych.
Zaszyfrowane poświadczenia
Wszystkie dane uwierzytelniające IMAP i OAuth są szyfrowane w spoczynku za pomocą AES-256-GCM, przy użyciu klucza pochodzącego z hasła szyfrującego ustawionego podczas wdrożenia.
Wieloużytkownikowy RBAC
Kontrola dostępu oparta na rolach umożliwia przyznawanie uprawnień dla poszczególnych kont dodatkowym użytkownikom do współdzielonych archiwów, z pełnym dziennikiem audytu zdarzeń dostępu.
Dlaczego warto uruchomić Bichon na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.