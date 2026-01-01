Bichon to serwer archiwizacji poczty e-mail o otwartym kodzie źródłowym, napisany w Rust. Łączy się z kontami IMAP, pobiera wiadomości przyrostowo, używając synchronizacji opartej na UID, tworzy indeks wyszukiwania pełnotekstowego Tantivy i udostępnia przejrzyste API REST z wbudowanym interfejsem WebUI do wyszukiwania, przeglądania i eksportowania zarchiwizowanej poczty.

Samodzielne hostowanie Bichon na Twoim własnym VPS przechowuje każdą zarchiwizowaną wiadomość, załącznik i dane uwierzytelniające w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Dane uwierzytelniające konta są szyfrowane w spoczynku za pomocą AES-256-GCM, tokeny OAuth 2.0 są odświeżane automatycznie, a wiele skrzynek pocztowych jest pobieranych jednocześnie — co czyni Bichon szybką, prywatną alternatywą dla komercyjnych usług archiwizacji poczty e-mail, bez opłat za skrzynkę pocztową.