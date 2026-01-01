Wdróż Baikal z instalacją jednym kliknięciem.
Lekki, hostowany samodzielnie serwer CalDAV i CardDAV do synchronizowania kalendarzy, zadań i kontaktów na wszystkich urządzeniach.
Wybierz plan VPS dla Baikal
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Baikal
Baikal to lekki, samodzielnie hostowany serwer CalDAV i CardDAV zbudowany na bazie dobrze znanej biblioteki PHP sabre/dav. Zapewnia prywatne miejsce dla kalendarzy, wydarzeń, zadań i kontaktów, które synchronizują się z iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook i każdym innym klientem obsługującym standardowe protokoły CalDAV i CardDAV.
Samodzielne hostowanie Baikal na własnym serwerze VPS przechowuje dane dotyczące osobistego i zespołowego harmonogramu w Twojej infrastrukturze, zamiast w zewnętrznej usłudze kalendarza. Zajmuje celowo mało miejsca — pojedynczy kontener PHP wspierany przez SQLite lub MySQL — dzięki czemu wygodnie mieści się na małym serwerze VPS, jednocześnie obsługując wielu użytkowników, współdzielone książki adresowe i szczegółową kontrolę dostępu za pośrednictwem wbudowanego interfejsu administratora.
Główne cechy Baikal
CalDAV i CardDAV
Zgodna ze standardami synchronizacja kalendarza i kontaktów z iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 i każdym innym klientem CalDAV/CardDAV.
Konta wielu użytkowników
Twórz oddzielne konta użytkowników z własnymi kalendarzami, zadaniami i książkami adresowymi, wszystkimi zarządzanymi z jednego interfejsu administracyjnego.
Wspólne kolekcje
Udostępniaj konkretne kalendarze lub książki adresowe innym użytkownikom na tej samej instancji do planowania zespołowego i synchronizacji kontaktów.
Niewielkie zużycie zasobów
Pojedynczy kontener PHP uruchamiający sabre/dav na SQLite lub MySQL — wystarczająco mały, aby działać obok innych samodzielnie hostowanych usług na skromnym VPS.
Administracyjny interfejs sieciowy
Zarządzaj użytkownikami, kalendarzami, książkami adresowymi i podstawowymi ustawieniami serwera z wbudowanego panelu opartego na przeglądarce, zamiast edytować pliki konfiguracyjne.
Dlaczego warto uruchomić Baikal na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.