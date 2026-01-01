Baikal to lekki, samodzielnie hostowany serwer CalDAV i CardDAV zbudowany na bazie dobrze znanej biblioteki PHP sabre/dav. Zapewnia prywatne miejsce dla kalendarzy, wydarzeń, zadań i kontaktów, które synchronizują się z iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook i każdym innym klientem obsługującym standardowe protokoły CalDAV i CardDAV.

Samodzielne hostowanie Baikal na własnym serwerze VPS przechowuje dane dotyczące osobistego i zespołowego harmonogramu w Twojej infrastrukturze, zamiast w zewnętrznej usłudze kalendarza. Zajmuje celowo mało miejsca — pojedynczy kontener PHP wspierany przez SQLite lub MySQL — dzięki czemu wygodnie mieści się na małym serwerze VPS, jednocześnie obsługując wielu użytkowników, współdzielone książki adresowe i szczegółową kontrolę dostępu za pośrednictwem wbudowanego interfejsu administratora.