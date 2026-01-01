Wdróż Artalk jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany system komentarzy z zapleczem Go i widżetem JavaScript o rozmiarze 40 KB, który można osadzić na dowolnej stronie internetowej.
Wybierz plan VPS dla Artalk
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Artalk
Artalk to samodzielnie hostowany system komentarzy składający się z wydajnego serwera Go i minimalistycznego widżetu vanilla JavaScript, który można osadzić na dowolnej stronie internetowej lub blogu za pomocą pojedynczego tagu skryptu. W przeciwieństwie do platform komentarzy opartych na chmurze, Artalk przechowuje wszystkie komentarze, dane użytkowników i historię moderacji na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz — bez dostępu osób trzecich, bez zbierania danych i bez opłat abonamentowych.
Backend obsługuje SQLite od razu po instalacji, z opcjonalną migracją do MySQL lub PostgreSQL w miarę wzrostu ruchu. Narzędzia moderacji, powiadomienia e-mail, logowanie społecznościowe, filtrowanie spamu, CAPTCHA i pełny pasek boczny administratora są wliczone w cenę. Samodzielne hostowanie na VPS oznacza, że Twoje dane komentarzy są zgodne z Twoimi zasadami przechowywania i prywatności, a nie z warunkami świadczenia usług platformy.
Główne cechy Artalk
Osadź na dowolnej stronie
Pojedynczy fragment kodu JavaScript o rozmiarze 40 KB łączy dowolną stronę internetową lub statycznego bloga z Twoją instancją Artalk — nie wymaga zależności od frameworka ani etapu kompilacji.
Zarządzanie wieloma witrynami
Jedna instancja Artalk zarządza komentarzami na wielu witrynach, z oddzielnymi kontami administratora, kolejkami moderacji i ustawieniami powiadomień dla każdej witryny.
Spam i CAPTCHA
Wbudowane integracje filtrowania spamu Akismet, Tencent i Aliyun, a także opcje CAPTCHA obrazkowego, suwakowego, reCAPTCHA, hCaptcha i Turnstile chronią sekcje komentarzy przed botami.
Logowanie społecznościowe
Komentujący uwierzytelniają się za pomocą GitHub, Google, Discord i 20 innych dostawców OAuth, zmniejszając tarcia, jednocześnie wiążąc komentarze z prawdziwymi tożsamościami.
Pasek boczny administratora
Wbudowany pasek boczny umożliwia administratorom witryny przeglądanie, zatwierdzanie, przypinanie i usuwanie komentarzy, zarządzanie użytkownikami oraz przeglądanie statystyk strony bez opuszczania interfejsu komentarzy.
Dlaczego warto uruchomić Artalk na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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