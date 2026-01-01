Do 69% zniżki na Artalk

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Lekki, samodzielnie hostowany system komentarzy z zapleczem Go i widżetem JavaScript o rozmiarze 40 KB, który można osadzić na dowolnej stronie internetowej.

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Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
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32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Artalk

Artalk to samodzielnie hostowany system komentarzy składający się z wydajnego serwera Go i minimalistycznego widżetu vanilla JavaScript, który można osadzić na dowolnej stronie internetowej lub blogu za pomocą pojedynczego tagu skryptu. W przeciwieństwie do platform komentarzy opartych na chmurze, Artalk przechowuje wszystkie komentarze, dane użytkowników i historię moderacji na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz — bez dostępu osób trzecich, bez zbierania danych i bez opłat abonamentowych.

Backend obsługuje SQLite od razu po instalacji, z opcjonalną migracją do MySQL lub PostgreSQL w miarę wzrostu ruchu. Narzędzia moderacji, powiadomienia e-mail, logowanie społecznościowe, filtrowanie spamu, CAPTCHA i pełny pasek boczny administratora są wliczone w cenę. Samodzielne hostowanie na VPS oznacza, że Twoje dane komentarzy są zgodne z Twoimi zasadami przechowywania i prywatności, a nie z warunkami świadczenia usług platformy.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Artalk

Osadź na dowolnej stronie

Pojedynczy fragment kodu JavaScript o rozmiarze 40 KB łączy dowolną stronę internetową lub statycznego bloga z Twoją instancją Artalk — nie wymaga zależności od frameworka ani etapu kompilacji.

Zarządzanie wieloma witrynami

Jedna instancja Artalk zarządza komentarzami na wielu witrynach, z oddzielnymi kontami administratora, kolejkami moderacji i ustawieniami powiadomień dla każdej witryny.

Spam i CAPTCHA

Wbudowane integracje filtrowania spamu Akismet, Tencent i Aliyun, a także opcje CAPTCHA obrazkowego, suwakowego, reCAPTCHA, hCaptcha i Turnstile chronią sekcje komentarzy przed botami.

Logowanie społecznościowe

Komentujący uwierzytelniają się za pomocą GitHub, Google, Discord i 20 innych dostawców OAuth, zmniejszając tarcia, jednocześnie wiążąc komentarze z prawdziwymi tożsamościami.

Pasek boczny administratora

Wbudowany pasek boczny umożliwia administratorom witryny przeglądanie, zatwierdzanie, przypinanie i usuwanie komentarzy, zarządzanie użytkownikami oraz przeglądanie statystyk strony bez opuszczania interfejsu komentarzy.

Dlaczego warto uruchomić Artalk na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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