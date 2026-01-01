Artalk to samodzielnie hostowany system komentarzy składający się z wydajnego serwera Go i minimalistycznego widżetu vanilla JavaScript, który można osadzić na dowolnej stronie internetowej lub blogu za pomocą pojedynczego tagu skryptu. W przeciwieństwie do platform komentarzy opartych na chmurze, Artalk przechowuje wszystkie komentarze, dane użytkowników i historię moderacji na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz — bez dostępu osób trzecich, bez zbierania danych i bez opłat abonamentowych.

Backend obsługuje SQLite od razu po instalacji, z opcjonalną migracją do MySQL lub PostgreSQL w miarę wzrostu ruchu. Narzędzia moderacji, powiadomienia e-mail, logowanie społecznościowe, filtrowanie spamu, CAPTCHA i pełny pasek boczny administratora są wliczone w cenę. Samodzielne hostowanie na VPS oznacza, że Twoje dane komentarzy są zgodne z Twoimi zasadami przechowywania i prywatności, a nie z warunkami świadczenia usług platformy.