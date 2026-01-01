Wdróż Suwayomi jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany serwer mangi i komiksów, który udostępnia setki źródeł Tachiyomi w każdej przeglądarce internetowej.
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Co możesz zbudować z Suwayomi
Suwayomi-Server to samodzielnie hostowany serwer do czytania mangi i komiksów — desktopowa wersja popularnej aplikacji na Androida Tachiyomi. Łączy się z setkami źródeł mangi za pośrednictwem tego samego ekosystemu rozszerzeń co Tachiyomi, zapewniając dostęp do obszernej biblioteki tytułów z przejrzystego interfejsu internetowego dostępnego na dowolnym urządzeniu. W przeciwieństwie do opartych na chmurze usług mangi z ograniczonymi katalogami i płatnymi subskrypcjami, Suwayomi działa w całości na Twoim własnym serwerze bez żadnych bieżących opłat.
Cała historia czytania, dane biblioteki i pobrane pliki są przechowywane lokalnie. Suwayomi obsługuje automatyczne aktualizacje biblioteki, pobieranie rozdziałów w formacie CBZ, obsługę katalogów OPDS dla dedykowanych aplikacji do czytania e-booków oraz konfigurowalne wrażenia z czytania — co czyni go kompletną, samodzielnie hostowaną platformą dla entuzjastów mangi i komiksów.
Główne cechy Suwayomi
Setki źródeł
Połącz się z setkami źródeł mangi i komiksów, korzystając z ekosystemu rozszerzeń Tachiyomi, obejmującego strony w dziesiątkach języków i gatunków.
Automatyczne aktualizacje biblioteki
Ustaw interwał aktualizacji, a Suwayomi automatycznie sprawdza wszystkie śledzone serie pod kątem nowych rozdziałów, utrzymując Twoją bibliotekę aktualną bez ręcznego odświeżania.
Pobrane rozdziały offline
Pobierz rozdziały do czytania offline, opcjonalnie zapisane jako archiwa CBZ kompatybilne z dowolną aplikacją do czytania komiksów.
Obsługa katalogu OPDS
Wbudowany katalog OPDS umożliwia aplikacjom do czytania e-booków, takim jak KOReader i Panels, bezpośrednie połączenie z Twoją biblioteką Suwayomi w celu czytania na dedykowanych urządzeniach.
Przeglądarkowy czytnik
Czytaj mangę bezpośrednio w przeglądarce dzięki w pełni funkcjonalnemu czytnikowi obsługującemu niestandardowe układy, tryby wyświetlania stron i ustawienia kierunku czytania.
Dlaczego warto uruchomić Suwayomi na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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