Suwayomi-Server to samodzielnie hostowany serwer do czytania mangi i komiksów — desktopowa wersja popularnej aplikacji na Androida Tachiyomi. Łączy się z setkami źródeł mangi za pośrednictwem tego samego ekosystemu rozszerzeń co Tachiyomi, zapewniając dostęp do obszernej biblioteki tytułów z przejrzystego interfejsu internetowego dostępnego na dowolnym urządzeniu. W przeciwieństwie do opartych na chmurze usług mangi z ograniczonymi katalogami i płatnymi subskrypcjami, Suwayomi działa w całości na Twoim własnym serwerze bez żadnych bieżących opłat.

Cała historia czytania, dane biblioteki i pobrane pliki są przechowywane lokalnie. Suwayomi obsługuje automatyczne aktualizacje biblioteki, pobieranie rozdziałów w formacie CBZ, obsługę katalogów OPDS dla dedykowanych aplikacji do czytania e-booków oraz konfigurowalne wrażenia z czytania — co czyni go kompletną, samodzielnie hostowaną platformą dla entuzjastów mangi i komiksów.