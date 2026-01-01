Wdróż Meteroid jednym kliknięciem.
Open-source'owa infrastruktura do wyceny i rozliczeń dla SaaS — subskrypcje, rozliczanie na podstawie zużycia, fakturowanie i analityka przychodów.
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Co możesz zbudować z Meteroid
Meteroid to platforma rozliczeniowa typu open-source, zbudowana dla nowoczesnych firm SaaS, które potrzebują pełnej kontroli nad tym, jak wyceniają, mierzą i wystawiają faktury swoim klientom. Obsługuje subskrypcje, rozliczanie na podstawie zużycia, plany hybrydowe, bezpłatne okresy próbne, kupony i klauzule grandfathering za pośrednictwem jednego interfejsu API i interfejsu użytkownika administratora, eliminując potrzebę łączenia Stripe Billing, usługi pomiarowej i własnego systemu fakturowania.
Samodzielne hostowanie Meteroidu utrzymuje dane klientów, logikę cenową i rejestry przychodów w Twoim własnym VPS, bez opłat za zdarzenie od zewnętrznych dostawców usług rozliczeniowych. Wdrożenie zawiera PostgreSQL, ClickHouse do analizy pomiarów o dużej objętości i Redpanda do strumieniowania zdarzeń.
Główne cechy Meteroid
Zarządzanie subskrypcją
Zarządzaj planami cyklicznymi, bezpłatnymi okresami próbnymi, aktualizacjami, obniżeniami wersji i cenami z zachowaniem praw nabytych za pośrednictwem jednego interfejsu administracyjnego i interfejsu API REST.
Rozliczanie na podstawie użycia
Przesyłaj strumieniowo zdarzenia produktu do ClickHouse i rozliczaj na podstawie mierzonych wymiarów, takich jak wywołania API, miejsca lub przestrzeń dyskowa, z pozyskiwaniem danych w czasie krótszym niż sekunda.
Automatyczne fakturowanie
Generuj faktury z dokładnym rozliczeniem proporcjonalnym w każdym cyklu rozliczeniowym i dostarczaj je za pośrednictwem webhooków lub zewnętrznych procesorów płatności.
Hybrydowe modele wyceny
Połącz stałe opłaty, opłaty za stanowisko, rozliczanie warstwowe i jednorazowe pozycje w tym samym planie bez niestandardowego kodu rozliczeniowego.
Raporty przychodów
Śledź MRR, churn, ekspansję i retencję kohort za pomocą wbudowanych pulpitów nawigacyjnych zasilanych Twoimi danymi rozliczeniowymi w czasie rzeczywistym.
Otwarte REST i gRPC APIs
Zintegruj Meteroid ze swoim produktem za pomocą najwyższej klasy interfejsów API REST i gRPC i uniknij uzależnienia od zamkniętego dostawcy usług rozliczeniowych.
Dlaczego warto uruchomić Meteroid na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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