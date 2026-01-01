Meteroid to platforma rozliczeniowa typu open-source, zbudowana dla nowoczesnych firm SaaS, które potrzebują pełnej kontroli nad tym, jak wyceniają, mierzą i wystawiają faktury swoim klientom. Obsługuje subskrypcje, rozliczanie na podstawie zużycia, plany hybrydowe, bezpłatne okresy próbne, kupony i klauzule grandfathering za pośrednictwem jednego interfejsu API i interfejsu użytkownika administratora, eliminując potrzebę łączenia Stripe Billing, usługi pomiarowej i własnego systemu fakturowania.

Samodzielne hostowanie Meteroidu utrzymuje dane klientów, logikę cenową i rejestry przychodów w Twoim własnym VPS, bez opłat za zdarzenie od zewnętrznych dostawców usług rozliczeniowych. Wdrożenie zawiera PostgreSQL, ClickHouse do analizy pomiarów o dużej objętości i Redpanda do strumieniowania zdarzeń.