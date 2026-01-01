Wdróż Actual Budget jednym kliknięciem instalacji.
Aplikacja do finansów osobistych skupiona na prywatności z budżetem kopertowym, aby nadać każdemu dolarowi cel.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Actual Budget
Actual Budget to szybka, lokalna aplikacja do zarządzania finansami osobistymi, oparta na metodologii budżetowania kopertowego — każdy zarobiony dolar jest przypisywany do konkretnej kategorii, zanim go wydasz. Pierwotnie produkt komercyjny, został udostępniony jako open-source przez swojego twórcę i jest teraz utrzymywany przez aktywną społeczność, co czyni go jedną z najbardziej wydajnych darmowych alternatyw dla YNAB.
Ponieważ Actual Budget wykorzystuje architekturę lokalną, Twoje dane finansowe pozostają na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, a nie w chmurze stron trzecich. Synchronizacja między wieloma urządzeniami nadal działa za pośrednictwem Twojego samodzielnie hostowanego serwera, a opcjonalne szyfrowanie end-to-end chroni dane w transporcie. Połączenia bankowe za pośrednictwem SimpleFIN (USA/Kanada) i GoCardless (UE/Wielka Brytania) automatycznie importują transakcje, natomiast obsługa importu dla YNAB sprawia, że migracja jest prosta.
Główne cechy Actual Budget
Budżetowanie kopertowe
Przydziela każdego dolara do konkretnej kategorii przed wydaniem, dając Ci jasny plan oparty na rzeczywistych dochodach, a nie na szacunkowych wyliczeniach.
Lokalna własność danych
Twoje dane finansowe są przechowywane na Twoim własnym serwerze, a nie w chmurze komercyjnej — chroniąc wrażliwe dane konta przed naruszeniami ze strony osób trzecich lub zmianami polityki dostawcy.
Synchronizacja między urządzeniami
Synchronizuj budżety na telefonach, tabletach i komputerach za pośrednictwem Twojego samodzielnie hostowanego serwera, aby każdy członek gospodarstwa domowego widział te same, aktualne dane.
Integracja konta bankowego
Połącz się z prawdziwymi kontami bankowymi za pośrednictwem SimpleFIN (USA/Kanada) lub GoCardless (UE/Wielka Brytania), aby automatycznie importować transakcje, zmniejszając ręczne wprowadzanie danych.
Szczegółowe raporty finansowe
Wbudowane raporty dotyczące wartości netto, przepływów pieniężnych i trendów wydatków zapewniają Ci wgląd, aby podejmować świadome decyzje finansowe bez osobnego arkusza kalkulacyjnego.
Dlaczego warto uruchomić Actual Budget na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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