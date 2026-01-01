Actual Budget to szybka, lokalna aplikacja do zarządzania finansami osobistymi, oparta na metodologii budżetowania kopertowego — każdy zarobiony dolar jest przypisywany do konkretnej kategorii, zanim go wydasz. Pierwotnie produkt komercyjny, został udostępniony jako open-source przez swojego twórcę i jest teraz utrzymywany przez aktywną społeczność, co czyni go jedną z najbardziej wydajnych darmowych alternatyw dla YNAB.

Ponieważ Actual Budget wykorzystuje architekturę lokalną, Twoje dane finansowe pozostają na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, a nie w chmurze stron trzecich. Synchronizacja między wieloma urządzeniami nadal działa za pośrednictwem Twojego samodzielnie hostowanego serwera, a opcjonalne szyfrowanie end-to-end chroni dane w transporcie. Połączenia bankowe za pośrednictwem SimpleFIN (USA/Kanada) i GoCardless (UE/Wielka Brytania) automatycznie importują transakcje, natomiast obsługa importu dla YNAB sprawia, że migracja jest prosta.