Wdróż Budge jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania finansami osobistymi, umożliwiająca prywatne śledzenie wydatków, budżetowanie i zarządzanie celami finansowymi.
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Co możesz zbudować z Budge
Budge to aplikacja do budżetowania finansów osobistych, która pomaga osobom indywidualnym i rodzinom śledzić wydatki, monitorować wzorce wydatków i dążyć do celów finansowych za pośrednictwem przystępnego interfejsu internetowego. Obsługuje wiele typów kont, niestandardowe kategorie wydatków i zarządzanie cyklicznymi transakcjami, zapewniając użytkownikom pełny obraz ich kondycji finansowej bez polegania na chmurowych usługach finansowych.
Samodzielne hostowanie Budge na własnym serwerze VPS gwarantuje, że dane bankowe, historia wydatków i cele finansowe pozostają w całości w Twojej infrastrukturze — nigdy nie są udostępniane platformom zewnętrznym ani wykorzystywane do profilowania reklamowego. Trwała pamięć masowa zachowuje lata historii finansowej, dostępnej z dowolnego urządzenia za pośrednictwem responsywnego interfejsu przeglądarki.
Główne cechy Budge
Śledzenie wydatków
Rejestruj i kategoryzuj transakcje dla wielu typów kont — rachunki bieżące, oszczędnościowe, karty kredytowe i gotówkę — aby prowadzić dokładne rejestry finansowe.
Monitorowanie budżetu
Ustaw limity wydatków dla każdej kategorii i śledź postępy w czasie rzeczywistym, abyś od razu wiedział(a), kiedy istnieje ryzyko przekroczenia budżetu.
Wizualne Raporty Wydatków
Wykresy i pulpity nawigacyjne przedstawiają wzorce wydatków i wyniki budżetu na pierwszy rzut oka, ułatwiając identyfikację, na co idą pieniądze każdego miesiąca.
Śledzenie celów
Określ cele oszczędnościowe lub redukcji zadłużenia i monitoruj postępy w czasie, przekształcając abstrakcyjne cele finansowe w mierzalne kamienie milowe.
Prywatność przede wszystkim
Wszystkie dane finansowe są przechowywane lokalnie na Twoim VPS-ie, bez zewnętrznego udostępniania, chroniąc wrażliwe informacje przed sieciami reklamowymi i brokerami danych.
Dlaczego warto uruchomić Budge na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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