Budge to aplikacja do budżetowania finansów osobistych, która pomaga osobom indywidualnym i rodzinom śledzić wydatki, monitorować wzorce wydatków i dążyć do celów finansowych za pośrednictwem przystępnego interfejsu internetowego. Obsługuje wiele typów kont, niestandardowe kategorie wydatków i zarządzanie cyklicznymi transakcjami, zapewniając użytkownikom pełny obraz ich kondycji finansowej bez polegania na chmurowych usługach finansowych.

Samodzielne hostowanie Budge na własnym serwerze VPS gwarantuje, że dane bankowe, historia wydatków i cele finansowe pozostają w całości w Twojej infrastrukturze — nigdy nie są udostępniane platformom zewnętrznym ani wykorzystywane do profilowania reklamowego. Trwała pamięć masowa zachowuje lata historii finansowej, dostępnej z dowolnego urządzenia za pośrednictwem responsywnego interfejsu przeglądarki.