Bigcapital to nowoczesna, otwartoźródłowa platforma do księgowości finansowej, zaprojektowana jako samodzielnie hostowana alternatywa dla QuickBooks, Xero i Wave. Wdraża pełną księgę główną z podwójnym zapisem, z obsługą wielu walut, rejestrami klientów i dostawców, fakturowaniem i rachunkami, śledzeniem zapasów, ręcznymi dziennikami oraz inteligentnym raportowaniem — sprawozdaniami finansowymi, przepływami pieniężnymi, wiekowaniem należności i zobowiązań oraz podsumowaniami podatkowymi — wszystko generowane z bazowej księgi.

Samodzielne hostowanie Bigcapital na Twoim VPS utrzymuje faktury klientów, transakcje bankowe i zapisy finansowe na infrastrukturze, którą kontrolujesz, zamiast przekazywać je usłudze księgowej SaaS. Platforma obsługuje wiele firm (najemców) na instancję z izolowanymi bazami danych, integruje się ze Stripe i Plaid w celu obsługi płatności i kanałów bankowych oraz udostępnia kompleksowe API do niestandardowych integracji i raportowania.