Wdróż Bigcapital jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma księgowości finansowej z obsługą wielu walut, inteligentnym raportowaniem i kompletną księgą główną z podwójnym zapisem.
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Co możesz zbudować z Bigcapital
Bigcapital to nowoczesna, otwartoźródłowa platforma do księgowości finansowej, zaprojektowana jako samodzielnie hostowana alternatywa dla QuickBooks, Xero i Wave. Wdraża pełną księgę główną z podwójnym zapisem, z obsługą wielu walut, rejestrami klientów i dostawców, fakturowaniem i rachunkami, śledzeniem zapasów, ręcznymi dziennikami oraz inteligentnym raportowaniem — sprawozdaniami finansowymi, przepływami pieniężnymi, wiekowaniem należności i zobowiązań oraz podsumowaniami podatkowymi — wszystko generowane z bazowej księgi.
Samodzielne hostowanie Bigcapital na Twoim VPS utrzymuje faktury klientów, transakcje bankowe i zapisy finansowe na infrastrukturze, którą kontrolujesz, zamiast przekazywać je usłudze księgowej SaaS. Platforma obsługuje wiele firm (najemców) na instancję z izolowanymi bazami danych, integruje się ze Stripe i Plaid w celu obsługi płatności i kanałów bankowych oraz udostępnia kompleksowe API do niestandardowych integracji i raportowania.
Główne cechy Bigcapital
Księga podwójnego zapisu
Kompletna księga główna podwójnego zapisu z planem kont, ręcznymi zapisami księgowymi i historią transakcji przyjazną dla audytu, która bezpośrednio odwzorowuje standardowe procesy księgowe.
Wielowalutowość
Natywna obsługa wielu walut z konfigurowalnymi źródłami kursów wymiany dla faktur, rachunków i raportów dla międzynarodowych klientów i dostawców.
Faktury i rachunki
Fakturowanie klientów ze śledzeniem płatności, faktury od dostawców z harmonogramowaniem płatności, cykliczne transakcje i generowanie plików PDF poprzez zintegrowaną usługę Gotenberg.
Inteligentne raporty
Zyski i straty, bilans, przepływy pieniężne, analiza wiekowania należności/zobowiązań, podsumowania podatku od sprzedaży oraz konfigurowalne raporty finansowe generowane z księgi głównej w czasie rzeczywistym.
Wielodostępny z założenia
Każda firma otrzymuje własną, izolowaną bazę danych, dzięki czemu pojedyncza instancja może zarządzać wieloma firmami przy zachowaniu ścisłej separacji danych.
Dlaczego warto uruchomić Bigcapital na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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