Do 69% zniżki na Bigcapital

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Samodzielnie hostowana platforma księgowości finansowej z obsługą wielu walut, inteligentnym raportowaniem i kompletną księgą główną z podwójnym zapisem.

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VPS zarządzany przez AI
34,99  zł /mies.
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62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
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KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Bigcapital

Bigcapital to nowoczesna, otwartoźródłowa platforma do księgowości finansowej, zaprojektowana jako samodzielnie hostowana alternatywa dla QuickBooks, Xero i Wave. Wdraża pełną księgę główną z podwójnym zapisem, z obsługą wielu walut, rejestrami klientów i dostawców, fakturowaniem i rachunkami, śledzeniem zapasów, ręcznymi dziennikami oraz inteligentnym raportowaniem — sprawozdaniami finansowymi, przepływami pieniężnymi, wiekowaniem należności i zobowiązań oraz podsumowaniami podatkowymi — wszystko generowane z bazowej księgi.

Samodzielne hostowanie Bigcapital na Twoim VPS utrzymuje faktury klientów, transakcje bankowe i zapisy finansowe na infrastrukturze, którą kontrolujesz, zamiast przekazywać je usłudze księgowej SaaS. Platforma obsługuje wiele firm (najemców) na instancję z izolowanymi bazami danych, integruje się ze Stripe i Plaid w celu obsługi płatności i kanałów bankowych oraz udostępnia kompleksowe API do niestandardowych integracji i raportowania.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Bigcapital

Księga podwójnego zapisu

Kompletna księga główna podwójnego zapisu z planem kont, ręcznymi zapisami księgowymi i historią transakcji przyjazną dla audytu, która bezpośrednio odwzorowuje standardowe procesy księgowe.

Wielowalutowość

Natywna obsługa wielu walut z konfigurowalnymi źródłami kursów wymiany dla faktur, rachunków i raportów dla międzynarodowych klientów i dostawców.

Faktury i rachunki

Fakturowanie klientów ze śledzeniem płatności, faktury od dostawców z harmonogramowaniem płatności, cykliczne transakcje i generowanie plików PDF poprzez zintegrowaną usługę Gotenberg.

Inteligentne raporty

Zyski i straty, bilans, przepływy pieniężne, analiza wiekowania należności/zobowiązań, podsumowania podatku od sprzedaży oraz konfigurowalne raporty finansowe generowane z księgi głównej w czasie rzeczywistym.

Wielodostępny z założenia

Każda firma otrzymuje własną, izolowaną bazę danych, dzięki czemu pojedyncza instancja może zarządzać wieloma firmami przy zachowaniu ścisłej separacji danych.

Dlaczego warto uruchomić Bigcapital na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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