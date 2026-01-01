FusionDirectory to aplikacja do zarządzania tożsamością i dostępem o otwartym kodzie źródłowym, która przekształca standardowy katalog LDAP w łatwą w zarządzaniu platformę dla użytkowników, grup, kont pocztowych, udziałów Samba, podmiotów Kerberos i dziesiątek innych usług systemowych. Zamiast pisać pliki ldif lub używać ldapsearch z wiersza poleceń, administratorzy pracują w interfejsie webowym, który rozumie schematy usług, z którymi się łączą.

Samodzielne hostowanie FusionDirectory na VPS utrzymuje katalog — system rejestrujący każde konto w Twojej sieci — całkowicie pod Twoją kontrolą. To wdrożenie łączy zaplecze OpenLDAP wstępnie załadowane wymaganymi schematami FusionDirectory, dzięki czemu interfejs webowy i zarządzany przez niego katalog działają razem jako pojedynczy stos aplikacji.