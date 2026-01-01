Wdróż FusionDirectory jednym kliknięciem.
Zarządzanie tożsamością oparte na sieci web dla LDAP, Samba, Kerberos, poczty, DNS, DHCP i administracji kluczami SSH.
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Co możesz zbudować z FusionDirectory
FusionDirectory to aplikacja do zarządzania tożsamością i dostępem o otwartym kodzie źródłowym, która przekształca standardowy katalog LDAP w łatwą w zarządzaniu platformę dla użytkowników, grup, kont pocztowych, udziałów Samba, podmiotów Kerberos i dziesiątek innych usług systemowych. Zamiast pisać pliki ldif lub używać ldapsearch z wiersza poleceń, administratorzy pracują w interfejsie webowym, który rozumie schematy usług, z którymi się łączą.
Samodzielne hostowanie FusionDirectory na VPS utrzymuje katalog — system rejestrujący każde konto w Twojej sieci — całkowicie pod Twoją kontrolą. To wdrożenie łączy zaplecze OpenLDAP wstępnie załadowane wymaganymi schematami FusionDirectory, dzięki czemu interfejs webowy i zarządzany przez niego katalog działają razem jako pojedynczy stos aplikacji.
Główne cechy FusionDirectory
Webowa administracja LDAP
Zarządzaj użytkownikami, grupami, jednostkami organizacyjnymi i listami ACL w przeglądarce bez pisania plików ldif lub uruchamiania ldapadd z terminala.
Samba i Kerberos
Udostępniaj konta udostępniania plików Samba i podmioty Kerberos bezpośrednio z rekordów użytkowników, utrzymując synchronizację sieci Windows i SSO z katalogiem.
Architektura wtyczek
Rozszerz katalog o opcjonalne moduły dla poczty, DNS, DHCP, kluczy SSH, reguł sudo, certyfikatów i zasad haseł — włącz tylko te, których potrzebujesz.
Dołączony OpenLDAP
Dostarczany z zapleczem OpenLDAP wstępnie załadowanym schematami FusionDirectory, dzięki czemu katalog jest gotowy do zarządzania natychmiast po wdrożeniu.
Dziennik audytu
Wbudowana wtyczka audytowa rejestruje każdą zmianę katalogu z informacjami o tym, kto, co i kiedy, wspierając przeglądy zgodności i dochodzenia kryminalistyczne.
Zarządzanie polityką haseł
Skonfiguruj złożoność hasła, wygaśnięcie i zasady blokady za pośrednictwem interfejsu użytkownika i zastosuj je do wszystkich grup użytkowników z jednego ekranu.
Dlaczego warto uruchomić FusionDirectory na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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