Authentik to elastyczny dostawca tożsamości typu open-source, który zapewnia organizacjom uwierzytelnianie i zarządzanie użytkownikami klasy korporacyjnej bez złożoności typowo związanej z infrastrukturą tożsamości. Obsługuje protokoły OAuth2, OpenID Connect i SAML, co czyni go kompatybilnym z praktycznie każdą aplikacją lub usługą, która wymaga uwierzytelniania użytkownika. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe, konfigurowalne przepływy logowania, integracja LDAP oraz portal użytkownika samoobsługowego uzupełniają jego możliwości.

Samodzielne hostowanie Authentik zapewnia Ci pełną suwerenność danych nad poświadczeniami użytkowników i danymi sesji, eliminuje cykliczne opłaty za użytkownika pobierane przez komercyjnych dostawców tożsamości i pozwala dostosować przepływy uwierzytelniania do dokładnych wymagań Twojej organizacji. To wdrożenie uruchamia serwer, proces roboczy w tle, PostgreSQL i Redis — wszystko, co potrzebne do gotowej do produkcji platformy tożsamości.