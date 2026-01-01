Wdróż Authentik jednym kliknięciem.
Dostawca tożsamości open source zapewniający SSO dla przedsiębiorstw, OAuth2, SAML i uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla każdej aplikacji.
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Co możesz zbudować z Authentik
Authentik to elastyczny dostawca tożsamości typu open-source, który zapewnia organizacjom uwierzytelnianie i zarządzanie użytkownikami klasy korporacyjnej bez złożoności typowo związanej z infrastrukturą tożsamości. Obsługuje protokoły OAuth2, OpenID Connect i SAML, co czyni go kompatybilnym z praktycznie każdą aplikacją lub usługą, która wymaga uwierzytelniania użytkownika. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe, konfigurowalne przepływy logowania, integracja LDAP oraz portal użytkownika samoobsługowego uzupełniają jego możliwości.
Samodzielne hostowanie Authentik zapewnia Ci pełną suwerenność danych nad poświadczeniami użytkowników i danymi sesji, eliminuje cykliczne opłaty za użytkownika pobierane przez komercyjnych dostawców tożsamości i pozwala dostosować przepływy uwierzytelniania do dokładnych wymagań Twojej organizacji. To wdrożenie uruchamia serwer, proces roboczy w tle, PostgreSQL i Redis — wszystko, co potrzebne do gotowej do produkcji platformy tożsamości.
Główne cechy Authentik
Uniwersalne protokoły SSO
Obsługa OAuth2, OpenID Connect i SAML oznacza, że Authentik działa jako dostawca tożsamości dla praktycznie każdej nowoczesnej aplikacji lub usługi od ręki.
Elastyczne MFA
Wymuś uwierzytelnianie wieloskładnikowe za pomocą aplikacji uwierzytelniających TOTP, kluczy sprzętowych WebAuthn lub SMS — konfigurowalne dla każdej aplikacji lub grupy użytkowników.
Konfigurowalne procesy logowania
Projektuj potoki uwierzytelniania z warunkowymi krokami, niestandardowym brandingiem i kontrolą dostępu opartą na zasadach, aby dopasować do wymagań bezpieczeństwa Twojej organizacji.
Integracja katalogu LDAP
Połącz się z istniejącymi katalogami Active Directory lub LDAP, aby synchronizować użytkowników i grupy, unikając konieczności odbudowywania Twojej bazy danych użytkowników od podstaw.
Audyt i rejestrowanie zgodności
Szczegółowe dzienniki zdarzeń i ścieżki audytu rejestrują każde zdarzenie uwierzytelnienia, zapewniając Tobie widoczność potrzebną do przeglądów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
Dlaczego warto uruchomić Authentik na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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