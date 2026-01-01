Wdróż Authorizer jednym kliknięciem.
Open-source samodzielnie hostowany serwer uwierzytelniania zapewniający Twoim aplikacjom kompletną warstwę tożsamości bez zewnętrznego SaaS.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.
Co możesz zbudować z Authorizer
Authorizer to samodzielnie hostowany serwer uwierzytelniania i autoryzacji, który zastępuje usługi chmurowe, takie jak Auth0, Firebase Auth czy Clerk. Zapewnia logowanie za pomocą adresu e-mail/hasła, społeczne OAuth z ponad 10 dostawcami, magiczne linki, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i kontrolę dostępu opartą na rolach, gotowe do użycia — wszystko działa w Twojej własnej infrastrukturze, a dane użytkowników są przechowywane w Twojej własnej bazie danych.
Zamiast płacić opłaty za użytkownika lub powierzać dane uwierzytelniające Twoich użytkowników stronie trzeciej, samodzielne hostowanie Authorizer zachowuje pełną kontrolę nad Twoją warstwą tożsamości. Udostępnia interfejs API GraphQL oraz wbudowaną stronę logowania, do której Twoje aplikacje mogą przekierowywać, obsługiwane przez SQLite, PostgreSQL, MySQL lub jedną z ponad 13 obsługiwanych baz danych.
Główne cechy Authorizer
Społeczne i bezhasłowe logowanie
Obsługa Google, GitHub i ponad 10 dostawców OAuth, wraz z magicznym linkiem i MFA opartym na TOTP, dzięki czemu użytkownicy mogą logować się w dowolny preferowany przez siebie sposób.
Kontrola dostępu oparta na rolach
Zdefiniuj role niestandardowe i role chronione, aby ograniczyć to, co uwierzytelnieni użytkownicy mogą robić w Twojej aplikacji.
GraphQL API
Pełny interfejs GraphQL do zarządzania użytkownikami, wydawania tokenów i konfiguracji upraszcza integrację w każdym stosie technologicznym.
Wbudowany interfejs logowania
Dostarczany z gotową do użycia stroną logowania pod adresem /app i panelem administracyjnym pod adresem /dashboard — nie jest wymagany niestandardowy UI uwierzytelniania, aby rozpocząć.
13+ zapleczy baz danych
Uruchom na SQLite dla prostoty lub połącz się z PostgreSQL, MySQL, MongoDB lub jedną z ponad 10 innych obsługiwanych baz danych w miarę wzrostu Twoich potrzeb.
Dlaczego warto uruchomić Authorizer na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Zalecana lokalizacja serwera:
Sprawdzanie...
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
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