Authorizer to samodzielnie hostowany serwer uwierzytelniania i autoryzacji, który zastępuje usługi chmurowe, takie jak Auth0, Firebase Auth czy Clerk. Zapewnia logowanie za pomocą adresu e-mail/hasła, społeczne OAuth z ponad 10 dostawcami, magiczne linki, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i kontrolę dostępu opartą na rolach, gotowe do użycia — wszystko działa w Twojej własnej infrastrukturze, a dane użytkowników są przechowywane w Twojej własnej bazie danych.

Zamiast płacić opłaty za użytkownika lub powierzać dane uwierzytelniające Twoich użytkowników stronie trzeciej, samodzielne hostowanie Authorizer zachowuje pełną kontrolę nad Twoją warstwą tożsamości. Udostępnia interfejs API GraphQL oraz wbudowaną stronę logowania, do której Twoje aplikacje mogą przekierowywać, obsługiwane przez SQLite, PostgreSQL, MySQL lub jedną z ponad 13 obsługiwanych baz danych.