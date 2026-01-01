Do 69% zniżki na 2FAuth

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Samodzielnie hostowany internetowy menedżer uwierzytelniania dwuskładnikowego, dostępny z dowolnego urządzenia, pozwalający zachować Twoje kody pod Twoją kontrolą.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  zł /mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
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34,99  zł /mies.
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200 GB przestrzeni na dysku NVMe
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KVM 8
277,99  zł
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8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z 2FAuth

2FAuth to otwartoźródłowa, internetowa alternatywa dla mobilnych aplikacji uwierzytelniających, takich jak Google Authenticator i Authy. Generuje jednorazowe hasła oparte na czasie (TOTP) i kody HOTP za pośrednictwem przejrzystego interfejsu przeglądarki, dzięki czemu Twoje kody uwierzytelniające są dostępne z dowolnego urządzenia — nie są przypisane do jednego telefonu.

W przeciwieństwie do uwierzytelniaczy tylko mobilnych, 2FAuth przechowuje Twoje sekrety w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, z zaszyfrowanym przechowywaniem i opcjonalną ochroną konta. Oznacza to brak uzależnienia od dostawcy, brak danych udostępnianych usługom komercyjnym i brak zależności od telefonu, który mógłby zostać zgubiony lub uszkodzony, gdy najbardziej potrzebujesz się zalogować.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy 2FAuth

Dostęp Webowy

Uzyskaj dostęp do wszystkich swoich kodów 2FA z dowolnej przeglądarki na dowolnym urządzeniu, eliminując zależność od jednego telefonu podczas krytycznych momentów logowania.

Obsługa TOTP i HOTP

Generuje zarówno hasła jednorazowe oparte na czasie, jak i na liczniku, obejmując standardy uwierzytelniania używane przez praktycznie każdą usługę oferującą 2FA.

Łatwa konfiguracja konta

Dodawaj konta poprzez skanowanie kodu QR lub ręczne wprowadzanie i organizuj je w grupy z ikonami dla szybkiej wizualnej identyfikacji.

Import i eksport

Migruj z Google Authenticator, Aegis i 2FAS za pomocą wbudowanych narzędzi do importu i eksportuj swoje dane w dowolnym momencie, aby zapobiec blokadzie.

Logowanie bez hasła

Obsługa WebAuthn umożliwia uwierzytelnianie się w samym 2FAuth bez hasła, dodając nowoczesną warstwę zabezpieczeń do menedżera, który chroni Twoje inne konta.

Dlaczego warto uruchomić 2FAuth na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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