2FAuth to otwartoźródłowa, internetowa alternatywa dla mobilnych aplikacji uwierzytelniających, takich jak Google Authenticator i Authy. Generuje jednorazowe hasła oparte na czasie (TOTP) i kody HOTP za pośrednictwem przejrzystego interfejsu przeglądarki, dzięki czemu Twoje kody uwierzytelniające są dostępne z dowolnego urządzenia — nie są przypisane do jednego telefonu.

W przeciwieństwie do uwierzytelniaczy tylko mobilnych, 2FAuth przechowuje Twoje sekrety w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, z zaszyfrowanym przechowywaniem i opcjonalną ochroną konta. Oznacza to brak uzależnienia od dostawcy, brak danych udostępnianych usługom komercyjnym i brak zależności od telefonu, który mógłby zostać zgubiony lub uszkodzony, gdy najbardziej potrzebujesz się zalogować.