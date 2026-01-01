Wdróż 2FAuth jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany internetowy menedżer uwierzytelniania dwuskładnikowego, dostępny z dowolnego urządzenia, pozwalający zachować Twoje kody pod Twoją kontrolą.
Wybierz plan VPS dla 2FAuth
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z 2FAuth
2FAuth to otwartoźródłowa, internetowa alternatywa dla mobilnych aplikacji uwierzytelniających, takich jak Google Authenticator i Authy. Generuje jednorazowe hasła oparte na czasie (TOTP) i kody HOTP za pośrednictwem przejrzystego interfejsu przeglądarki, dzięki czemu Twoje kody uwierzytelniające są dostępne z dowolnego urządzenia — nie są przypisane do jednego telefonu.
W przeciwieństwie do uwierzytelniaczy tylko mobilnych, 2FAuth przechowuje Twoje sekrety w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, z zaszyfrowanym przechowywaniem i opcjonalną ochroną konta. Oznacza to brak uzależnienia od dostawcy, brak danych udostępnianych usługom komercyjnym i brak zależności od telefonu, który mógłby zostać zgubiony lub uszkodzony, gdy najbardziej potrzebujesz się zalogować.
Główne cechy 2FAuth
Dostęp Webowy
Uzyskaj dostęp do wszystkich swoich kodów 2FA z dowolnej przeglądarki na dowolnym urządzeniu, eliminując zależność od jednego telefonu podczas krytycznych momentów logowania.
Obsługa TOTP i HOTP
Generuje zarówno hasła jednorazowe oparte na czasie, jak i na liczniku, obejmując standardy uwierzytelniania używane przez praktycznie każdą usługę oferującą 2FA.
Łatwa konfiguracja konta
Dodawaj konta poprzez skanowanie kodu QR lub ręczne wprowadzanie i organizuj je w grupy z ikonami dla szybkiej wizualnej identyfikacji.
Import i eksport
Migruj z Google Authenticator, Aegis i 2FAS za pomocą wbudowanych narzędzi do importu i eksportuj swoje dane w dowolnym momencie, aby zapobiec blokadzie.
Logowanie bez hasła
Obsługa WebAuthn umożliwia uwierzytelnianie się w samym 2FAuth bez hasła, dodając nowoczesną warstwę zabezpieczeń do menedżera, który chroni Twoje inne konta.
Dlaczego warto uruchomić 2FAuth na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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