Wdróż Vaultwarden jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany menedżer haseł kompatybilny z Bitwarden, napisany w Rust z automatycznym HTTPS przez Traefik.
Wybierz plan VPS dla Vaultwarden
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Co możesz zbudować z Vaultwarden
Vaultwarden to nieoficjalna, lekka implementacja API serwera Bitwarden napisana w Rust. Wykorzystuje ułamek pamięci wymaganej przez oficjalny serwer Bitwarden, pozostając jednocześnie w pełni kompatybilnym ze wszystkimi oficjalnymi klientami Bitwarden — rozszerzenia przeglądarki, aplikacje desktopowe i mobilne działają bez modyfikacji.
Samodzielne hostowanie Twojego skarbca haseł na VPS utrzymuje każde hasło, bezpieczną notatkę i dane uwierzytelniające w całości w Twojej własnej infrastrukturze. Ten szablon automatycznie kieruje ruch HTTPS przez wstępnie zainstalowany rewersyjny serwer proxy Traefik z certyfikatami Let's Encrypt, spełniając wymagania HTTPS klientów Bitwarden od pierwszego wdrożenia.
Główne cechy Vaultwarden
Kompatybilny z Bitwarden
Wszystkie oficjalne rozszerzenia przeglądarki Bitwarden, klienty desktopowe i mobilne łączą się z Vaultwarden bez żadnych modyfikacji.
Wydajność Rust
Napisany w Rust, Vaultwarden zużywa ułamek pamięci RAM i procesora wymaganych przez oficjalny serwer Bitwarden oparty na Javie.
Automatyczny HTTPS
Ruch jest kierowany przez wstępnie zainstalowany serwer proxy Traefik z certyfikatami Let's Encrypt, natychmiast spełniając wymagania HTTPS Bitwarden.
Wsparcie organizacji
Udostępniaj elementy skarbca członkom rodziny lub zespołu, korzystając z funkcji organizacji i kolekcji Vaultwarden.
Dostęp awaryjny
Udziel zaufanym kontaktom dostępu awaryjnego do Twojego skarbca z konfigurowalnymi okresami oczekiwania na wypadek scenariuszy odzyskiwania konta.
Dlaczego warto uruchomić Vaultwarden na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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