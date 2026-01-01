Vaultwarden to nieoficjalna, lekka implementacja API serwera Bitwarden napisana w Rust. Wykorzystuje ułamek pamięci wymaganej przez oficjalny serwer Bitwarden, pozostając jednocześnie w pełni kompatybilnym ze wszystkimi oficjalnymi klientami Bitwarden — rozszerzenia przeglądarki, aplikacje desktopowe i mobilne działają bez modyfikacji.

Samodzielne hostowanie Twojego skarbca haseł na VPS utrzymuje każde hasło, bezpieczną notatkę i dane uwierzytelniające w całości w Twojej własnej infrastrukturze. Ten szablon automatycznie kieruje ruch HTTPS przez wstępnie zainstalowany rewersyjny serwer proxy Traefik z certyfikatami Let's Encrypt, spełniając wymagania HTTPS klientów Bitwarden od pierwszego wdrożenia.