Matrix Synapse to referencyjny serwer domowy dla otwartego protokołu komunikacyjnego Matrix, umożliwiający przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym, połączenia głosowe i wideo, udostępnianie plików oraz kompleksowe szyfrowanie w ramach sfederowanej sieci serwerów. Cieszący się zaufaniem rządów, uniwersytetów i przedsiębiorstw na całym świecie, Synapse pozwala Twoim użytkownikom bezpiecznie komunikować się, jednocześnie przechowując wszystkie dane w Twojej własnej infrastrukturze.

Federacja pozwala Twojemu serwerowi płynnie łączyć się z innymi serwerami Matrix, dzięki czemu Twoi użytkownicy mogą dotrzeć do każdego w globalnej sieci Matrix. Dzięki mostom do Slacka, Discorda, IRC i Telegrama, Synapse integruje się z istniejącymi przepływami pracy komunikacji, nie zmuszając nikogo do korzystania z jednej platformy.