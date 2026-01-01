Wdróż Matrix Synapse jednym kliknięciem.
Zdecentralizowany, szyfrowany kompleksowo serwer czatu do bezpiecznej komunikacji w czasie rzeczywistym z pełną obsługą federacji.
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Co możesz zbudować z Matrix Synapse
Matrix Synapse to referencyjny serwer domowy dla otwartego protokołu komunikacyjnego Matrix, umożliwiający przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym, połączenia głosowe i wideo, udostępnianie plików oraz kompleksowe szyfrowanie w ramach sfederowanej sieci serwerów. Cieszący się zaufaniem rządów, uniwersytetów i przedsiębiorstw na całym świecie, Synapse pozwala Twoim użytkownikom bezpiecznie komunikować się, jednocześnie przechowując wszystkie dane w Twojej własnej infrastrukturze.
Federacja pozwala Twojemu serwerowi płynnie łączyć się z innymi serwerami Matrix, dzięki czemu Twoi użytkownicy mogą dotrzeć do każdego w globalnej sieci Matrix. Dzięki mostom do Slacka, Discorda, IRC i Telegrama, Synapse integruje się z istniejącymi przepływami pracy komunikacji, nie zmuszając nikogo do korzystania z jednej platformy.
Główne cechy Matrix Synapse
Kompleksowe szyfrowanie
Wszystkie prywatne wiadomości i czaty grupowe są domyślnie szyfrowane, co zapewnia prywatność danych nawet przed administratorami serwera.
Wsparcie Federacji
Komunikuj się z użytkownikami na dowolnym serwerze Matrix na całym świecie dzięki płynnej federacji między serwerami.
Mosty platformowe
Połącz się ze Slackiem, Discordem, IRC, Telegramem i innymi platformami za pośrednictwem mostów protokołów.
Pokoje i przestrzenie
Organizuj rozmowy za pomocą pokoi, przestrzeni, wątków, reakcji i edycji wiadomości dla uporządkowanej komunikacji.
Połączenia głosowe i wideo
Wykonuj połączenia głosowe i wideo VoIP bezpośrednio w klientach Matrix bez zewnętrznych usług.
Integracja SSO
Uwierzytelniaj użytkowników za pośrednictwem dostawców OIDC, SAML i CAS dla firmowego pojedynczego logowania.
Dlaczego warto uruchomić Matrix Synapse na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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