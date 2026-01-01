Wdróż Joomla jednym kliknięciem.
Potężny open-source CMS do tworzenia dynamicznych stron internetowych, portali i aplikacji internetowych z obsługą wielu języków.
Wybierz plan VPS dla Joomla
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Joomla
Joomla to dojrzały system zarządzania treścią typu open source, z ponad 100 milionami pobrań, zasilający wszystko, od osobistych blogów i portali społecznościowych po aplikacje korporacyjne i strony rządowe. Zaawansowane zarządzanie użytkownikami, wbudowana obsługa wielu języków dla ponad 75 języków oraz tysiące rozszerzeń czynią go jedną z najbardziej elastycznych dostępnych platform CMS.
Samodzielne hostowanie Joomla na własnym VPS daje Ci dedykowane zasoby, pełną kontrolę nad konfiguracją PHP i MySQL oraz brak ograniczeń współdzielonego hostingu — dzięki czemu Twoja strona skaluje się wraz z Twoją publicznością bez nieprzewidywalnej wydajności lub opłat za odwiedzającego.
Główne cechy Joomla
Wbudowany wielojęzyczny
Zarządzaj treścią w ponad 75 językach natywnie — bez potrzeby używania wtyczek zewnętrznych, co czyni go idealnym dla międzynarodowych firm i organizacji.
Zaawansowana kontrola dostępu
Zdefiniuj szczegółowe uprawnienia z wieloma grupami użytkowników i poziomami dostępu, umożliwiając precyzyjną kontrolę nad tym, kto może tworzyć, edytować lub publikować treści.
Tysiące Rozszerzeń
Rozszerz Joomla za pomocą szablonów, komponentów, modułów i wtyczek z Katalogu Rozszerzeń Joomla, aby dodać dowolną funkcjonalność, której wymaga Twoja witryna.
Wbudowane narzędzia SEO
Generuj przyjazne adresy URL, opisy meta i mapy witryn automatycznie, aby poprawić rankingi w wyszukiwarkach bez dodatkowych wtyczek.
Wersjonowanie treści
Śledź każdą zmianę w artykułach i przywracaj dowolną poprzednią wersję, chroniąc Twoje treści przed przypadkowymi edycjami lub niechcianymi poprawkami.
Dlaczego warto uruchomić Joomla na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
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