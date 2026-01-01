Do 69% zniżki na Joomla

Wdróż Joomla jednym kliknięciem.

Potężny open-source CMS do tworzenia dynamicznych stron internetowych, portali i aplikacji internetowych z obsługą wielu języków.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Joomla jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla Joomla

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Joomla

Joomla to dojrzały system zarządzania treścią typu open source, z ponad 100 milionami pobrań, zasilający wszystko, od osobistych blogów i portali społecznościowych po aplikacje korporacyjne i strony rządowe. Zaawansowane zarządzanie użytkownikami, wbudowana obsługa wielu języków dla ponad 75 języków oraz tysiące rozszerzeń czynią go jedną z najbardziej elastycznych dostępnych platform CMS.

Samodzielne hostowanie Joomla na własnym VPS daje Ci dedykowane zasoby, pełną kontrolę nad konfiguracją PHP i MySQL oraz brak ograniczeń współdzielonego hostingu — dzięki czemu Twoja strona skaluje się wraz z Twoją publicznością bez nieprzewidywalnej wydajności lub opłat za odwiedzającego.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Joomla

Wbudowany wielojęzyczny

Zarządzaj treścią w ponad 75 językach natywnie — bez potrzeby używania wtyczek zewnętrznych, co czyni go idealnym dla międzynarodowych firm i organizacji.

Zaawansowana kontrola dostępu

Zdefiniuj szczegółowe uprawnienia z wieloma grupami użytkowników i poziomami dostępu, umożliwiając precyzyjną kontrolę nad tym, kto może tworzyć, edytować lub publikować treści.

Tysiące Rozszerzeń

Rozszerz Joomla za pomocą szablonów, komponentów, modułów i wtyczek z Katalogu Rozszerzeń Joomla, aby dodać dowolną funkcjonalność, której wymaga Twoja witryna.

Wbudowane narzędzia SEO

Generuj przyjazne adresy URL, opisy meta i mapy witryn automatycznie, aby poprawić rankingi w wyszukiwarkach bez dodatkowych wtyczek.

Wersjonowanie treści

Śledź każdą zmianę w artykułach i przywracaj dowolną poprzednią wersję, chroniąc Twoje treści przed przypadkowymi edycjami lub niechcianymi poprawkami.

Dlaczego warto uruchomić Joomla na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

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