Joomla to dojrzały system zarządzania treścią typu open source, z ponad 100 milionami pobrań, zasilający wszystko, od osobistych blogów i portali społecznościowych po aplikacje korporacyjne i strony rządowe. Zaawansowane zarządzanie użytkownikami, wbudowana obsługa wielu języków dla ponad 75 języków oraz tysiące rozszerzeń czynią go jedną z najbardziej elastycznych dostępnych platform CMS.

Samodzielne hostowanie Joomla na własnym VPS daje Ci dedykowane zasoby, pełną kontrolę nad konfiguracją PHP i MySQL oraz brak ograniczeń współdzielonego hostingu — dzięki czemu Twoja strona skaluje się wraz z Twoją publicznością bez nieprzewidywalnej wydajności lub opłat za odwiedzającego.