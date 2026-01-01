Wdróż Otter Wiki za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Minimalistyczne wiki hostowane samodzielnie z historią stron wspieraną przez Git, edycją Markdown i kontrolą dostępu użytkowników w jednym kontenerze.
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Co możesz zbudować z An Otter Wiki
Otter Wiki to lekka, samodzielnie hostowana wiki, która przechowuje wszystkie strony w repozytorium Git, a dane użytkowników w SQLite — bez konieczności korzystania z oddzielnej usługi baz danych. Napisana w Pythonie z przejrzystym interfejsem Bootstrap, obsługuje edycję Markdown, załączniki plików i pełną historię zmian stron opartą na commitach Git.
Samodzielne hostowanie na Twoim VPS-ie utrzymuje całą zawartość wiki pod Twoją kontrolą, z precyzyjnymi regułami dostępu, które mogą ograniczyć czytanie i edycję tylko do zarejestrowanych lub zatwierdzonych przez administratora użytkowników. Konstrukcja z pojedynczym kontenerem oznacza, że nie ma nic do udostępnienia poza nazwanym woluminem i samym kontenerem.
Główne cechy An Otter Wiki
Historia oparta na Git
Każda edycja strony jest automatycznie commitem Git, zapewniając Ci pełną historię zmian, którą możesz przeglądać, porównywać i przywracać za pośrednictwem interfejsu internetowego.
Edycja Markdown
Pisz i edytuj strony w Markdownie za pomocą edytora z podglądem na żywo — bez zastrzeżonego formatu ani blokady tekstu sformatowanego.
Kontrola dostępu
Uprawnienia do odczytu, zapisu i załączników są konfigurowane niezależnie dla anonimowych odwiedzających, zarejestrowanych użytkowników oraz użytkowników zatwierdzonych przez administratora.
Załączniki plików
Przesyłaj i osadzaj obrazy oraz pliki bezpośrednio na stronach wiki, przechowywane wraz z zawartością strony w trwałym woluminie danych.
Zarządzanie użytkownikami
Wbudowana rejestracja z opcjonalnym potwierdzeniem e-mail i procesami zatwierdzania przez administratora daje pełną kontrolę nad tym, kto może wnosić wkład.
Dlaczego warto uruchomić An Otter Wiki na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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