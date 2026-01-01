Otter Wiki to lekka, samodzielnie hostowana wiki, która przechowuje wszystkie strony w repozytorium Git, a dane użytkowników w SQLite — bez konieczności korzystania z oddzielnej usługi baz danych. Napisana w Pythonie z przejrzystym interfejsem Bootstrap, obsługuje edycję Markdown, załączniki plików i pełną historię zmian stron opartą na commitach Git.

Samodzielne hostowanie na Twoim VPS-ie utrzymuje całą zawartość wiki pod Twoją kontrolą, z precyzyjnymi regułami dostępu, które mogą ograniczyć czytanie i edycję tylko do zarejestrowanych lub zatwierdzonych przez administratora użytkowników. Konstrukcja z pojedynczym kontenerem oznacza, że nie ma nic do udostępnienia poza nazwanym woluminem i samym kontenerem.