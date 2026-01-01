Do 69% zniżki na An Otter Wiki

Wdróż Otter Wiki za pomocą instalacji jednym kliknięciem.

Minimalistyczne wiki hostowane samodzielnie z historią stron wspieraną przez Git, edycją Markdown i kontrolą dostępu użytkowników w jednym kontenerze.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Otter Wiki za pomocą instalacji jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla An Otter Wiki

68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z An Otter Wiki

Otter Wiki to lekka, samodzielnie hostowana wiki, która przechowuje wszystkie strony w repozytorium Git, a dane użytkowników w SQLite — bez konieczności korzystania z oddzielnej usługi baz danych. Napisana w Pythonie z przejrzystym interfejsem Bootstrap, obsługuje edycję Markdown, załączniki plików i pełną historię zmian stron opartą na commitach Git.

Samodzielne hostowanie na Twoim VPS-ie utrzymuje całą zawartość wiki pod Twoją kontrolą, z precyzyjnymi regułami dostępu, które mogą ograniczyć czytanie i edycję tylko do zarejestrowanych lub zatwierdzonych przez administratora użytkowników. Konstrukcja z pojedynczym kontenerem oznacza, że nie ma nic do udostępnienia poza nazwanym woluminem i samym kontenerem.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy An Otter Wiki

Historia oparta na Git

Każda edycja strony jest automatycznie commitem Git, zapewniając Ci pełną historię zmian, którą możesz przeglądać, porównywać i przywracać za pośrednictwem interfejsu internetowego.

Edycja Markdown

Pisz i edytuj strony w Markdownie za pomocą edytora z podglądem na żywo — bez zastrzeżonego formatu ani blokady tekstu sformatowanego.

Kontrola dostępu

Uprawnienia do odczytu, zapisu i załączników są konfigurowane niezależnie dla anonimowych odwiedzających, zarejestrowanych użytkowników oraz użytkowników zatwierdzonych przez administratora.

Załączniki plików

Przesyłaj i osadzaj obrazy oraz pliki bezpośrednio na stronach wiki, przechowywane wraz z zawartością strony w trwałym woluminie danych.

Zarządzanie użytkownikami

Wbudowana rejestracja z opcjonalnym potwierdzeniem e-mail i procesami zatwierdzania przez administratora daje pełną kontrolę nad tym, kto może wnosić wkład.

Dlaczego warto uruchomić An Otter Wiki na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀

Noel
Noel

Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.

Omkar
Omkar

Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.

Sylvain
Sylvain

Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.

Martin K
Martin K

Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Wypróbuj bez ryzyka dzięki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce zwrotów.

Rozpocznij

Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia

AirTrail

AirTrail

Osobisty dziennik lotów z interaktywną mapą, statystykami i obsługą wielu użytkowników

Wdróż
Bigcapital

Bigcapital

Samodzielnie hostowana platforma księgowości finansowej z inteligentnym raportowaniem i obsługą wielu walut

Wdróż
Bluesky PDS

Bluesky PDS

Serwer danych osobowych dla zdecentralizowanej sieci społecznościowej Bluesky

Wdróż
Zobacz wszystkie aplikacje

Dbamy o Twoją prywatność

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny oraz do zbierania danych o Twojej interakcji z nią, a także w celach marketingowych. Akceptując, zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, personalizacji i analiz, zgodnie z naszą Polityką plików cookie.