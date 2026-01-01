Apache JSPWiki to bogaty w funkcje, oparty na Javie silnik wiki, utrzymywany jako projekt najwyższego poziomu Apache. Strony są przechowywane jako zwykłe pliki tekstowe z pełną historią wersji, a załączniki, szablony stron i duża biblioteka dołączonych wtyczek sprawiają, że nadaje się on do centrów dokumentacji, baz wiedzy i witryn współpracy intranetowej, gdzie stabilność i długowieczność są ważniejsze niż podążanie za trendami.

Samodzielne hostowanie JSPWiki na Twoim VPS-ie zapewnia wiki na licencji Apache, które działa w całości na Twoim własnym kontenerze Tomcat, bez zależności SaaS, bez opłat za użytkownika i z uwierzytelnianiem opartym na JAAS, które możesz zintegrować z własnym stosem tożsamości. Wszystko, od stron wiki po załączniki, znajduje się na jednym trwałym woluminie, co sprawia, że tworzenie kopii zapasowych i migracje są proste.