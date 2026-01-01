Wdróż Apache JSPWiki jednym kliknięciem.
Dojrzały silnik wiki oparty na Javie z wbudowanym wersjonowaniem, załącznikami, wtyczkami i kontrolą dostępu wspieraną przez JAAS.
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Co możesz zbudować z Apache JSPWiki
Apache JSPWiki to bogaty w funkcje, oparty na Javie silnik wiki, utrzymywany jako projekt najwyższego poziomu Apache. Strony są przechowywane jako zwykłe pliki tekstowe z pełną historią wersji, a załączniki, szablony stron i duża biblioteka dołączonych wtyczek sprawiają, że nadaje się on do centrów dokumentacji, baz wiedzy i witryn współpracy intranetowej, gdzie stabilność i długowieczność są ważniejsze niż podążanie za trendami.
Samodzielne hostowanie JSPWiki na Twoim VPS-ie zapewnia wiki na licencji Apache, które działa w całości na Twoim własnym kontenerze Tomcat, bez zależności SaaS, bez opłat za użytkownika i z uwierzytelnianiem opartym na JAAS, które możesz zintegrować z własnym stosem tożsamości. Wszystko, od stron wiki po załączniki, znajduje się na jednym trwałym woluminie, co sprawia, że tworzenie kopii zapasowych i migracje są proste.
Główne cechy Apache JSPWiki
Wersjonowana historia strony
Każda edycja jest rejestrowana przez VersioningFileProvider, dzięki czemu możesz porównywać wersje i w dowolnym momencie przywrócić niechciane zmiany.
Załączniki i media
Przesyłaj obrazy, dokumenty i inne pliki bezpośrednio na strony za pomocą wbudowanego dostawcy załączników, który przechowuje wszystko na Twoim wolumenie VPS.
Kontrola dostępu JAAS
Szczegółowe uprawnienia do stron i grup są egzekwowane za pośrednictwem usługi uwierzytelniania i autoryzacji Java, z wymiennymi zapleczami dla LDAP lub niestandardowych domen.
Biblioteka wtyczek i szablonów
Rozszerzaj strony za pomocą dołączonych wtyczek dla spisów treści, wyszukiwania, RSS i dynamicznej zawartości, lub zmień styl wiki za pomocą szablonów stron opartych na JSP.
Składnia znaczników Apache
Twórz treści w lekkim języku znaczników JSPWiki z makrami, linkami interwiki i podglądem na żywo podczas edycji.
Dlaczego warto uruchomić Apache JSPWiki na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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