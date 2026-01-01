WordPress to najpopularniejszy na świecie system zarządzania treścią, zasilający ponad 40% wszystkich stron internetowych. Zapewnia elastyczną platformę wydawniczą dla blogów, stron biznesowych, portfolio, sklepów e-commerce i wielu innych — z edytorem wizualnym, systemem motywów i ekosystemem dziesiątek tysięcy wtyczek.

Samodzielne hostowanie WordPressa na VPS daje Ci pełną kontrolę nad wydajnością, bezpieczeństwem i danymi Twojej witryny, bez miesięcznych opłat za platformę. Ten szablon zawiera MySQL do niezawodnego przechowywania baz danych, a routing przez preinstalowany rewersyjny serwer proxy Traefik zapewnia automatyczny HTTPS dla Twojej domeny od pierwszego wdrożenia.