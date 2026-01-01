Wdróż WordPress jednym kliknięciem.
Najpopularniejszy system CMS na świecie, napędzający ponad 40% wszystkich stron internetowych, z tysiącami motywów i wtyczek.
Wybierz plan VPS dla WordPress
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z WordPress
WordPress to najpopularniejszy na świecie system zarządzania treścią, zasilający ponad 40% wszystkich stron internetowych. Zapewnia elastyczną platformę wydawniczą dla blogów, stron biznesowych, portfolio, sklepów e-commerce i wielu innych — z edytorem wizualnym, systemem motywów i ekosystemem dziesiątek tysięcy wtyczek.
Samodzielne hostowanie WordPressa na VPS daje Ci pełną kontrolę nad wydajnością, bezpieczeństwem i danymi Twojej witryny, bez miesięcznych opłat za platformę. Ten szablon zawiera MySQL do niezawodnego przechowywania baz danych, a routing przez preinstalowany rewersyjny serwer proxy Traefik zapewnia automatyczny HTTPS dla Twojej domeny od pierwszego wdrożenia.
Główne cechy WordPress
Ogromny ekosystem wtyczek
Wybieraj spośród ponad 60 000 darmowych i płatnych wtyczek, aby dodać e-commerce, SEO, formularze, buforowanie i każdą inną funkcjonalność.
Biblioteka motywów
Wybieraj spośród tysięcy darmowych i komercyjnych motywów, aby natychmiast zmienić wygląd Twojej witryny bez dotykania kodu.
Wizualny edytor bloków
Twórz strony za pomocą edytora bloków Gutenberg, używając narzędzi do układania elementów metodą „przeciągnij i upuść”, które nie wymagają znajomości kodowania.
Obsługa wielu witryn
Uruchom sieć witryn WordPress z jednej instalacji, udostępniając motywy i wtyczki we wszystkich witrynach.
Gotowy do obsługi WooCommerce
Zainstaluj WooCommerce, aby przekształcić WordPress w w pełni funkcjonalny sklep e-commerce z produktami, kasą i płatnościami.
Dlaczego warto uruchomić WordPress na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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