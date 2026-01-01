Nextcloud to kompleksowa, otwarta platforma produktywności, która zastępuje Google Workspace i Dropbox, oferując synchronizację plików, edycję dokumentów w czasie rzeczywistym, kalendarz, kontakty, wideokonferencje i wiele więcej. Dzięki klientom desktopowym i mobilnym dla każdej platformy, bezproblemowo integruje się z codziennymi przepływami pracy, jednocześnie przechowując wszystkie dane na Twoim własnym serwerze.

Samodzielne hostowanie Nextcloud na Twoim VPS eliminuje opłaty abonamentowe na użytkownika, usuwa limity przestrzeni dyskowej narzucone przez dostawców chmury i daje Ci pełną kontrolę nad tym, gdzie przechowywane są wrażliwe pliki i komunikacja — co jest kluczowe dla zespołów z wymogami zgodności lub obawami dotyczącymi prywatności.