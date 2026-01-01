Wdróż Nextcloud jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany pakiet produktywności z synchronizacją plików, edycją współpracującą, kalendarzem i połączeniami wideo — Twoje dane, Twoja infrastruktura.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Nextcloud
Nextcloud to kompleksowa, otwarta platforma produktywności, która zastępuje Google Workspace i Dropbox, oferując synchronizację plików, edycję dokumentów w czasie rzeczywistym, kalendarz, kontakty, wideokonferencje i wiele więcej. Dzięki klientom desktopowym i mobilnym dla każdej platformy, bezproblemowo integruje się z codziennymi przepływami pracy, jednocześnie przechowując wszystkie dane na Twoim własnym serwerze.
Samodzielne hostowanie Nextcloud na Twoim VPS eliminuje opłaty abonamentowe na użytkownika, usuwa limity przestrzeni dyskowej narzucone przez dostawców chmury i daje Ci pełną kontrolę nad tym, gdzie przechowywane są wrażliwe pliki i komunikacja — co jest kluczowe dla zespołów z wymogami zgodności lub obawami dotyczącymi prywatności.
Główne cechy Nextcloud
Synchronizacja i udostępnianie plików
Synchronizuj pliki na wszystkich swoich urządzeniach za pomocą aplikacji desktopowych i mobilnych, i udostępniaj współpracownikom lub klientom za pomocą linków chronionych hasłem i wygasających.
Wspólne edytowanie dokumentu
Edytuj dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje w czasie rzeczywistym dzięki integracji z OnlyOffice lub Collabora — subskrypcja Microsoft 365 nie jest wymagana.
Kalendarz i Kontakty
Zarządzaj kalendarzami i kontaktami z pełną obsługą CalDAV/CardDAV, synchronizując się natywnie z klientami iOS, Android, macOS i Windows.
Rozmowy wideo i Czat
Nextcloud Talk zapewnia kompleksowo szyfrowane rozmowy wideo i wiadomości zespołowe bezpośrednio w Twojej instancji Nextcloud, bez konieczności korzystania z usług stron trzecich.
Ekosystem aplikacji
Rozszerz funkcjonalność za pomocą ponad 300 aplikacji z Nextcloud App Store, obejmujących wszystko, od poczty e-mail po zarządzanie projektami i szyfrowanie end-to-end.
Dlaczego warto uruchomić Nextcloud na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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