NoteDiscovery to lekka, samodzielnie hostowana aplikacja do robienia notatek i zarządzania bazą wiedzy, która przechowuje całą zawartość jako zwykłe pliki markdown na dysku — bez bazy danych, bez zewnętrznych usług, bez uzależnienia od dostawcy. Edytor obsługuje podgląd na żywo, matematykę LaTeX, diagramy Mermaid, bloki kodu z podświetlaniem składni i automatyczne zapisywanie. Interaktywny widok grafu wizualizuje połączenia między notatkami za pomocą wikilinków, a panel linków zwrotnych pokazuje, które notatki odwołują się do bieżącej — przepływ pracy oparty na powiązanych myślach, który sprawia, że narzędzia takie jak Obsidian są popularne, dostępny w całości na Twoim własnym serwerze.

Wbudowany serwer MCP (Model Context Protocol) umożliwia asystentom AI, takim jak Claude i Cursor, bezpośrednie wysyłanie zapytań i aktualizowanie Twoich notatek, czyniąc NoteDiscovery jedną z niewielu samodzielnie hostowanych aplikacji do notatek z natywną integracją agentów AI od razu po wyjęciu z pudełka.