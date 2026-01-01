Wdróż NoteDiscovery jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana baza wiedzy Markdown z widokiem grafu, linkami zwrotnymi i wbudowaną integracją AI za pośrednictwem MCP.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z NoteDiscovery
NoteDiscovery to lekka, samodzielnie hostowana aplikacja do robienia notatek i zarządzania bazą wiedzy, która przechowuje całą zawartość jako zwykłe pliki markdown na dysku — bez bazy danych, bez zewnętrznych usług, bez uzależnienia od dostawcy. Edytor obsługuje podgląd na żywo, matematykę LaTeX, diagramy Mermaid, bloki kodu z podświetlaniem składni i automatyczne zapisywanie. Interaktywny widok grafu wizualizuje połączenia między notatkami za pomocą wikilinków, a panel linków zwrotnych pokazuje, które notatki odwołują się do bieżącej — przepływ pracy oparty na powiązanych myślach, który sprawia, że narzędzia takie jak Obsidian są popularne, dostępny w całości na Twoim własnym serwerze.
Wbudowany serwer MCP (Model Context Protocol) umożliwia asystentom AI, takim jak Claude i Cursor, bezpośrednie wysyłanie zapytań i aktualizowanie Twoich notatek, czyniąc NoteDiscovery jedną z niewielu samodzielnie hostowanych aplikacji do notatek z natywną integracją agentów AI od razu po wyjęciu z pudełka.
Główne cechy NoteDiscovery
Widok grafu i linki zwrotne
Wizualizuj połączenia między notatkami jako interaktywny wykres i zobacz, które notatki odwołują się do bieżącej — co ułatwia nawigację po rosnącej bazie wiedzy.
Wbudowany serwer MCP
Obsługa Native Model Context Protocol umożliwia asystentom AI, takim jak Claude i Cursor, bezpośrednie odczytywanie i zapisywanie Twoich notatek, bez dodatkowych wtyczek lub konfiguracji.
Rozbudowany edytor Markdown
Podgląd na żywo, renderowanie matematyki LaTeX, diagramy Mermaid, podświetlanie składni dla ponad 50 języków oraz edycja z podziałem panelu w jednym interfejsie opartym na przeglądarce.
Publiczne udostępnianie notatek
Wygeneruj udostępnialny adres URL chroniony tokenem z kodem QR dla dowolnej notatki, aby móc udostępniać pojedyncze strony bez ujawniania całej bazy wiedzy.
Obsługa rysowania i mediów
Osadzaj obrazy, audio, wideo i pliki PDF z podglądem w tekście, i twórz szkice w aplikacji zapisane jako pliki PNG obok Twoich notatek markdown.
Dlaczego warto uruchomić NoteDiscovery na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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