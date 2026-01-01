Pingvin Share to nowoczesna, samodzielnie hostowana platforma do udostępniania plików, która stanowi alternatywę dla WeTransfer, Dropbox Transfer i Firefox Send, szanującą Twoją prywatność. Udostępniaj pliki dowolnego rozmiaru za pośrednictwem bezpiecznych, ograniczonych czasowo linków z konfigurowalnymi datami wygaśnięcia, limitami odwiedzin i ochroną hasłem — wszystko bez przesyłania na serwery stron trzecich.

Samodzielne hostowanie na Twoim VPS oznacza brak ograniczeń rozmiaru plików narzuconych przez poziomy subskrypcji, brak ryzyka skanowania lub usuwania treści oraz pełną zgodność z wymogami dotyczącymi rezydencji danych. Odwrócone linki udostępniania pozwalają innym przesyłać pliki bezpośrednio do Ciebie, a integracja z OIDC i LDAP obsługuje korporacyjne przepływy pracy uwierzytelniania od razu po wyjęciu z pudełka.