Do 69% zniżki na Pingvin Share

Wdróż Pingvin Share jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowana alternatywa dla WeTransfer do udostępniania plików dowolnego rozmiaru za pośrednictwem bezpiecznych, ograniczonych czasowo linków z ochroną hasłem i bez przechowywania przez osoby trzecie.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Pingvin Share jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Pingvin Share

Pingvin Share to nowoczesna, samodzielnie hostowana platforma do udostępniania plików, która stanowi alternatywę dla WeTransfer, Dropbox Transfer i Firefox Send, szanującą Twoją prywatność. Udostępniaj pliki dowolnego rozmiaru za pośrednictwem bezpiecznych, ograniczonych czasowo linków z konfigurowalnymi datami wygaśnięcia, limitami odwiedzin i ochroną hasłem — wszystko bez przesyłania na serwery stron trzecich.

Samodzielne hostowanie na Twoim VPS oznacza brak ograniczeń rozmiaru plików narzuconych przez poziomy subskrypcji, brak ryzyka skanowania lub usuwania treści oraz pełną zgodność z wymogami dotyczącymi rezydencji danych. Odwrócone linki udostępniania pozwalają innym przesyłać pliki bezpośrednio do Ciebie, a integracja z OIDC i LDAP obsługuje korporacyjne przepływy pracy uwierzytelniania od razu po wyjęciu z pudełka.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Pingvin Share

Brak limitów rozmiaru pliku

Udostępniaj pliki dowolnego rozmiaru, ograniczone jedynie przez przestrzeń dyskową Twojego VPS, bez limitów transferu na plik lub na miesiąc.

Bezpieczne linki ograniczone czasowo

Ustaw daty wygaśnięcia i limity odwiedzin dla każdego udostępnienia, aby linki automatycznie przestawały działać po spełnieniu wybranych warunków.

Ochrona hasłem

Chroń poufne udostępnienia hasłem, aby tylko zamierzeni odbiorcy mogli uzyskać dostęp do pobranych plików.

Akcje odwrotne

Generuj linki do przesyłania, które pozwalają innym wysyłać pliki bezpośrednio do Ciebie bez konieczności posiadania konta lub ujawniania Twojej przestrzeni dyskowej.

Uwierzytelnianie dla przedsiębiorstw

Integracja OIDC i LDAP umożliwia organizacjom korzystanie z istniejących dostawców tożsamości do scentralizowanego zarządzania dostępem.

Dlaczego warto uruchomić Pingvin Share na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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