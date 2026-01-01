Wdróż Pingvin Share jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana alternatywa dla WeTransfer do udostępniania plików dowolnego rozmiaru za pośrednictwem bezpiecznych, ograniczonych czasowo linków z ochroną hasłem i bez przechowywania przez osoby trzecie.
Wybierz plan VPS dla Pingvin Share
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.
Co możesz zbudować z Pingvin Share
Pingvin Share to nowoczesna, samodzielnie hostowana platforma do udostępniania plików, która stanowi alternatywę dla WeTransfer, Dropbox Transfer i Firefox Send, szanującą Twoją prywatność. Udostępniaj pliki dowolnego rozmiaru za pośrednictwem bezpiecznych, ograniczonych czasowo linków z konfigurowalnymi datami wygaśnięcia, limitami odwiedzin i ochroną hasłem — wszystko bez przesyłania na serwery stron trzecich.
Samodzielne hostowanie na Twoim VPS oznacza brak ograniczeń rozmiaru plików narzuconych przez poziomy subskrypcji, brak ryzyka skanowania lub usuwania treści oraz pełną zgodność z wymogami dotyczącymi rezydencji danych. Odwrócone linki udostępniania pozwalają innym przesyłać pliki bezpośrednio do Ciebie, a integracja z OIDC i LDAP obsługuje korporacyjne przepływy pracy uwierzytelniania od razu po wyjęciu z pudełka.
Główne cechy Pingvin Share
Brak limitów rozmiaru pliku
Udostępniaj pliki dowolnego rozmiaru, ograniczone jedynie przez przestrzeń dyskową Twojego VPS, bez limitów transferu na plik lub na miesiąc.
Bezpieczne linki ograniczone czasowo
Ustaw daty wygaśnięcia i limity odwiedzin dla każdego udostępnienia, aby linki automatycznie przestawały działać po spełnieniu wybranych warunków.
Ochrona hasłem
Chroń poufne udostępnienia hasłem, aby tylko zamierzeni odbiorcy mogli uzyskać dostęp do pobranych plików.
Akcje odwrotne
Generuj linki do przesyłania, które pozwalają innym wysyłać pliki bezpośrednio do Ciebie bez konieczności posiadania konta lub ujawniania Twojej przestrzeni dyskowej.
Uwierzytelnianie dla przedsiębiorstw
Integracja OIDC i LDAP umożliwia organizacjom korzystanie z istniejących dostawców tożsamości do scentralizowanego zarządzania dostępem.
Dlaczego warto uruchomić Pingvin Share na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Zalecana lokalizacja serwera:
Sprawdzanie...
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
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