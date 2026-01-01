Wdróż Vikunja jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer zadań open source z widokami listy, Kanban, Gantt i tabeli, a także współpracą zespołową i synchronizacją CalDAV.
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Co możesz zbudować z Vikunja
Vikunja to samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania zadaniami i projektami, która obsługuje wiele trybów widoku, w tym listę, tablicę Kanban, wykres Gantta i tabelę. Zapewnia hierarchiczne zagnieżdżanie projektów, przypisywanie zadań, terminy, przypomnienia, etykiety i załączniki plików dla pełnego zarządzania zadaniami w jednym narzędziu.
Samodzielne hostowanie Vikunja na VPS zapewnia prywatność wszystkich Twoich zadań i danych projektowych bez opłat abonamentowych za użytkownika. Synchronizacja CalDAV przenosi zadania do aplikacji kalendarza, interfejs responsywny na urządzenia mobilne działa na każdym urządzeniu, a udostępnianie zespołowe z uprawnieniami opartymi na rolach wspiera zarówno użytek osobisty, jak i współpracę.
Główne cechy Vikunja
Wiele trybów widoku
Przełączaj się między widokami listy, tablicy Kanban, osi czasu Gantta i tabeli, aby pracować z zadaniami w preferowanym przez Ciebie formacie.
Współpraca zespołowa
Udostępniaj projekty zespołowi, korzystając z uprawnień opartych na rolach, do przeglądania, edytowania i przypisywania zadań.
Synchronizacja CalDAV
Synchronizuj zadania i terminy z dowolną aplikacją kalendarza obsługującą CalDAV, w tym Apple Calendar i Thunderbird.
Przypomnienia i powiadomienia
Ustaw przypomnienia o zadaniach za pomocą powiadomień e-mail lub push, aby dotrzymywać terminów bez ręcznego sprawdzania aplikacji.
Hierarchiczne projekty
Organizuj pracę w zagnieżdżone projekty i podprojekty, aby odzwierciedlić złożone struktury zespołowe lub organizacyjne.
Dlaczego warto uruchomić Vikunja na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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