Vikunja to samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania zadaniami i projektami, która obsługuje wiele trybów widoku, w tym listę, tablicę Kanban, wykres Gantta i tabelę. Zapewnia hierarchiczne zagnieżdżanie projektów, przypisywanie zadań, terminy, przypomnienia, etykiety i załączniki plików dla pełnego zarządzania zadaniami w jednym narzędziu.

Samodzielne hostowanie Vikunja na VPS zapewnia prywatność wszystkich Twoich zadań i danych projektowych bez opłat abonamentowych za użytkownika. Synchronizacja CalDAV przenosi zadania do aplikacji kalendarza, interfejs responsywny na urządzenia mobilne działa na każdym urządzeniu, a udostępnianie zespołowe z uprawnieniami opartymi na rolach wspiera zarówno użytek osobisty, jak i współpracę.