Wdróż Grafana jednym kliknięciem.
Wiodąca platforma obserwowalności open source do wizualizacji metryk, logów i śladów z dowolnego źródła danych.
Wybierz plan VPS dla Grafana
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Grafana
Grafana to najpopularniejsza na świecie platforma obserwacyjna typu open source, której zaufało ponad 20 milionów użytkowników do przekształcania danych szeregów czasowych w użyteczne pulpity nawigacyjne. Łączy się z ponad 100 źródłami danych — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, dostawcy chmury i wiele innych — umożliwiając zespołom wizualizację i alertowanie danych z każdego zakątka ich infrastruktury w jednym, ujednoliconym interfejsie.
Samodzielne hostowanie Grafany na Twoim VPS eliminuje opłaty za transfer danych z chmury i opłaty za każde stanowisko, przy jednoczesnym utrzymywaniu konfiguracji pulpitów nawigacyjnych, historii zapytań i danych metryk w całości w Twojej własnej infrastrukturze — co jest kluczowe dla środowisk wrażliwych na zgodność z przepisami i zespołów monitorujących systemy wewnętrzne, które nie są dostępne z publicznego internetu.
Główne cechy Grafana
Ponad 100 źródeł danych
Połącz Grafana z Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, dostawcami usług w chmurze i dziesiątkami innych, bez pisania niestandardowych adapterów.
Bogata Biblioteka Wizualizacji
Wybieraj spośród wykresów, map cieplnych, histogramów, geomap, paneli statystyk i setek wtyczek społeczności, aby przedstawić każdą metrykę w najbardziej intuicyjnym formacie.
Potężne Powiadamianie
Zdefiniuj alerty oparte na progach lub wykrywające anomalie i kieruj powiadomienia do Slacka, PagerDuty, poczty e-mail, webhooków i innych, z jednego mechanizmu alertów.
Szablonowanie panelu sterowania
Użyj zmiennych i zapytań szablonów, aby zbudować jeden, wielokrotnego użytku pulpit nawigacyjny, który dynamicznie filtruje według hosta, usługi, regionu lub dowolnego innego wymiaru.
Ujednolicona Obserwowalność
Koreluj metryki, logi i rozproszone ślady obok siebie na jednej platformie, skracając średni czas diagnozowania i rozwiązywania incydentów.
Dlaczego warto uruchomić Grafana na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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