Grafana to najpopularniejsza na świecie platforma obserwacyjna typu open source, której zaufało ponad 20 milionów użytkowników do przekształcania danych szeregów czasowych w użyteczne pulpity nawigacyjne. Łączy się z ponad 100 źródłami danych — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, dostawcy chmury i wiele innych — umożliwiając zespołom wizualizację i alertowanie danych z każdego zakątka ich infrastruktury w jednym, ujednoliconym interfejsie.

Samodzielne hostowanie Grafany na Twoim VPS eliminuje opłaty za transfer danych z chmury i opłaty za każde stanowisko, przy jednoczesnym utrzymywaniu konfiguracji pulpitów nawigacyjnych, historii zapytań i danych metryk w całości w Twojej własnej infrastrukturze — co jest kluczowe dla środowisk wrażliwych na zgodność z przepisami i zespołów monitorujących systemy wewnętrzne, które nie są dostępne z publicznego internetu.