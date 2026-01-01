Uptime Kuma to samodzielnie hostowane narzędzie monitorujące z dopracowanym pulpitem nawigacyjnym w czasie rzeczywistym do śledzenia dostępności stron internetowych, interfejsów API, portów TCP, rekordów DNS, kontenerów Docker i wielu innych. Sprawdza cele w konfigurowalnych odstępach czasu i wysyła alerty w momencie, gdy coś przestaje działać.

Samodzielne hostowanie na serwerze VPS zapewnia stały monitor, który działa przez całą dobę niezależnie od Twojej lokalnej maszyny. Możesz tworzyć publiczne strony statusu dla swoich usług, konfigurować kanały powiadomień, w tym Telegram, Discord, Slack, e-mail i webhooki, oraz śledzić historyczne procenty czasu dostępności w czasie.