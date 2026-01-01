Wdróż Uptime Kuma jednym kliknięciem.
Piękne, samodzielnie hostowane monitorowanie czasu dostępności dla stron internetowych, API i usług ze stronami statusu i wielokanałowymi alertami.
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Co możesz zbudować z Uptime Kuma
Uptime Kuma to samodzielnie hostowane narzędzie monitorujące z dopracowanym pulpitem nawigacyjnym w czasie rzeczywistym do śledzenia dostępności stron internetowych, interfejsów API, portów TCP, rekordów DNS, kontenerów Docker i wielu innych. Sprawdza cele w konfigurowalnych odstępach czasu i wysyła alerty w momencie, gdy coś przestaje działać.
Samodzielne hostowanie na serwerze VPS zapewnia stały monitor, który działa przez całą dobę niezależnie od Twojej lokalnej maszyny. Możesz tworzyć publiczne strony statusu dla swoich usług, konfigurować kanały powiadomień, w tym Telegram, Discord, Slack, e-mail i webhooki, oraz śledzić historyczne procenty czasu dostępności w czasie.
Główne cechy Uptime Kuma
Monitorowanie wielotypowe
Monitoruj punkty końcowe HTTP/HTTPS, porty TCP/UDP, zapytania DNS, kontenery Docker i bazy danych z jednego pulpitu nawigacyjnego.
Publiczne strony statusu
Twórz markowe publiczne strony statusu, aby komunikować stan usług Twoim klientom bez ujawniania wewnętrznych szczegółów monitorowania.
Powiadomienia rozszerzone
Wysyłaj powiadomienia o przestojach za pośrednictwem Telegrama, Discorda, Slacka, poczty e-mail, PagerDuty, webhooków i ponad 90 innych kanałów powiadomień.
Historia czasu dostępności
Śledź historyczną dostępność za pomocą wykresów procentowych czasu dostępności i wykresów czasu odpowiedzi, aby zidentyfikować trendy niezawodności.
Monitorowanie certyfikatów
Monitoruj daty wygaśnięcia certyfikatów SSL i otrzymuj powiadomienia, zanim certyfikaty wygasną, aby zapobiec nieoczekiwanym awariom HTTPS.
Dlaczego warto uruchomić Uptime Kuma na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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