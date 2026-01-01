Apache Druid to wysokowydajna, analityczna baza danych działająca w czasie rzeczywistym, stworzona specjalnie do wykonywania zapytań OLAP w czasie poniżej sekundy na danych sterowanych zdarzeniami. Pierwotnie opracowany w Metamarkets, a obecnie projekt najwyższego poziomu Apache, Druid zasila analitykę skierowaną do użytkowników, telemetrię sieciową, monitorowanie wydajności aplikacji i pulpity nawigacyjne clickstream w firmach takich jak Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft i Walmart.

Samodzielne hostowanie Druida na Twoim VPS-ie zapewnia kolumnowy silnik zapytań zoptymalizowany pod kątem strumieniowego pozyskiwania danych z Kafka i Kinesis, filtrowania szeregów czasowych i agregacji o wysokiej współbieżności — bez opłat za zapytania w chmurze i bez uzależnienia od dostawcy. Wbudowana konsola internetowa obsługuje eksplorację SQL, specyfikacje pozyskiwania danych, zarządzanie źródłami danych i kondycję klastra z poziomu jednej karty przeglądarki.