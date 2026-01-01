Wdróż Apache Druid jednym kliknięciem.
Baza danych analitycznych w czasie rzeczywistym, zaprojektowana do szybkich zapytań analitycznych na strumieniowych i historycznych danych zdarzeń na dużą skalę.
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Co możesz zbudować z Apache Druid
Apache Druid to wysokowydajna, analityczna baza danych działająca w czasie rzeczywistym, stworzona specjalnie do wykonywania zapytań OLAP w czasie poniżej sekundy na danych sterowanych zdarzeniami. Pierwotnie opracowany w Metamarkets, a obecnie projekt najwyższego poziomu Apache, Druid zasila analitykę skierowaną do użytkowników, telemetrię sieciową, monitorowanie wydajności aplikacji i pulpity nawigacyjne clickstream w firmach takich jak Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft i Walmart.
Samodzielne hostowanie Druida na Twoim VPS-ie zapewnia kolumnowy silnik zapytań zoptymalizowany pod kątem strumieniowego pozyskiwania danych z Kafka i Kinesis, filtrowania szeregów czasowych i agregacji o wysokiej współbieżności — bez opłat za zapytania w chmurze i bez uzależnienia od dostawcy. Wbudowana konsola internetowa obsługuje eksplorację SQL, specyfikacje pozyskiwania danych, zarządzanie źródłami danych i kondycję klastra z poziomu jednej karty przeglądarki.
Główne cechy Apache Druid
Wbudowana konsola internetowa
Interfejs użytkownika oparty na przeglądarce do zapytań SQL, specyfikacji pozyskiwania danych, zarządzania źródłami danych i monitorowania stanu klastra bez oddzielnego klienta.
Wprowadzanie w czasie rzeczywistym
Przesyłaj strumieniowo zdarzenia z Kafka, Kinesis lub HTTP do możliwych do zapytania źródeł danych w ciągu kilku sekund, z gwarancją dostarczenia dokładnie raz.
Kolumnowy magazyn szeregów czasowych
Pamięć kolumnowa z indeksami bitmapowymi i partycjonowaniem opartym na czasie zapewnia filtry i agregacje w czasie poniżej sekundy na miliardach wierszy.
Architektura Lambda
Ujednolicona warstwa zapytań nad strumieniowymi i wsadowymi źródłami danych pozwala pulpitom nawigacyjnym łączyć zdarzenia w czasie rzeczywistym z kontekstem historycznym w sposób przejrzysty.
SQL i natywne zapytania
Standard ANSI SQL plus natywny interfejs API zapytań oparty na JSON dają analitykom i aplikacjom elastyczny dostęp do tych samych źródeł danych.
Dlaczego warto uruchomić Apache Druid na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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