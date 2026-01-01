Wdróż Alerta jednym kliknięciem.
Platforma do zarządzania alertami open-source, która konsoliduje alerty monitorowania z dowolnego źródła w jeden pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym.
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Co możesz zbudować z Alerta
Alerta to platforma typu open source do zarządzania i konsolidacji alertów, która gromadzi alerty z Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch i dziesiątek innych narzędzi monitorujących w jednej konsoli internetowej działającej w czasie rzeczywistym. Dzięki deduplikacji i korelowaniu przychodzących alertów, Alerta eliminuje burze alertów i zapewnia zespołom dyżurnym jasny obraz tego, co faktycznie się dzieje i co jest najważniejsze.
Samodzielne hostowanie Alerty na VPS-ie daje Twojemu zespołowi operacyjnemu pełną kontrolę nad infrastrukturą alertów, politykami przechowywania danych i uwierzytelnianiem — bez wysyłania danych monitorujących do usług stron trzecich. Wbudowana obsługa wielu dzierżawców oznacza, że jedna instancja Alerty może jednocześnie obsługiwać wiele zespołów lub środowisk klientów.
Główne cechy Alerta
Pozyskiwanie z wielu źródeł
Otrzymuj alerty z Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch i innych za pośrednictwem pojedynczego REST API bez ponownej konfiguracji Twojego stosu monitorowania.
Deduplikacja alertów
Automatycznie usuwaj duplikaty i koreluj powtarzające się alerty, aby inżynierowie dyżurni widzieli jeden element wymagający działania zamiast setek identycznych powiadomień.
Okna konserwacyjne
Zdefiniuj okresy wyłączenia alertów według usługi, środowiska lub tagu, aby wyciszyć oczekiwane alerty podczas planowanej konserwacji bez wyłączania monitorów.
Wielodzierżawność
Obsługuj wiele zespołów lub środowisk klientów z jednej instancji Alerta, używając widoków klienta i kluczy API o określonym zakresie.
Elastyczne uwierzytelnianie
Uwierzytelnij się za pomocą Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 lub Azure AD — nie jest wymagany żaden zewnętrzny dostawca tożsamości.
Dlaczego warto uruchomić Alerta na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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