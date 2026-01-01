Alerta to platforma typu open source do zarządzania i konsolidacji alertów, która gromadzi alerty z Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch i dziesiątek innych narzędzi monitorujących w jednej konsoli internetowej działającej w czasie rzeczywistym. Dzięki deduplikacji i korelowaniu przychodzących alertów, Alerta eliminuje burze alertów i zapewnia zespołom dyżurnym jasny obraz tego, co faktycznie się dzieje i co jest najważniejsze.

Samodzielne hostowanie Alerty na VPS-ie daje Twojemu zespołowi operacyjnemu pełną kontrolę nad infrastrukturą alertów, politykami przechowywania danych i uwierzytelnianiem — bez wysyłania danych monitorujących do usług stron trzecich. Wbudowana obsługa wielu dzierżawców oznacza, że jedna instancja Alerty może jednocześnie obsługiwać wiele zespołów lub środowisk klientów.