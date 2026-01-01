Apache HertzBeat to napędzana przez społeczność, bezagentowa platforma obserwacyjna, która monitoruje serwery, bazy danych, oprogramowanie pośredniczące, usługi chmurowe oraz niestandardowe punkty końcowe HTTP i JMX za pośrednictwem konfigurowalnych szablonów protokołów.

Zamiast instalować kolektory na każdym celu, odpytuje punkty końcowe za pośrednictwem SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP i dziesiątek innych protokołów, a następnie renderuje pulpity nawigacyjne, alerty i strony statusu z jednego ujednoliconego interfejsu.

Samodzielne hostowanie HertzBeat na Twoim VPS przechowuje dane monitorowania, reguły alertów i dane uwierzytelniające celu w infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez opłat za metrykę i bez uzależnienia od dostawcy. Dołączony stos PostgreSQL i VictoriaMetrics przechowuje konfigurację i metryki szeregów czasowych lokalnie, czyniąc wdrożenie w pełni samodzielnym od pierwszego dnia.