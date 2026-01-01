Wdróż Apache HertzBeat jednym kliknięciem.
Open-source bezagentowa platforma obserwacyjna w czasie rzeczywistym do monitorowania serwerów, baz danych i usług chmurowych.
Wybierz plan VPS dla Apache HertzBeat
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Apache HertzBeat
Apache HertzBeat to napędzana przez społeczność, bezagentowa platforma obserwacyjna, która monitoruje serwery, bazy danych, oprogramowanie pośredniczące, usługi chmurowe oraz niestandardowe punkty końcowe HTTP i JMX za pośrednictwem konfigurowalnych szablonów protokołów.
Zamiast instalować kolektory na każdym celu, odpytuje punkty końcowe za pośrednictwem SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP i dziesiątek innych protokołów, a następnie renderuje pulpity nawigacyjne, alerty i strony statusu z jednego ujednoliconego interfejsu.
Samodzielne hostowanie HertzBeat na Twoim VPS przechowuje dane monitorowania, reguły alertów i dane uwierzytelniające celu w infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez opłat za metrykę i bez uzależnienia od dostawcy. Dołączony stos PostgreSQL i VictoriaMetrics przechowuje konfigurację i metryki szeregów czasowych lokalnie, czyniąc wdrożenie w pełni samodzielnym od pierwszego dnia.
Główne cechy Apache HertzBeat
Monitorowanie bezagentowe
Monitoruj serwery, bazy danych i interfejsy API za pośrednictwem SSH, SNMP, JDBC, JMX i HTTP bez instalowania kolektorów na każdej maszynie docelowej.
Powiadamianie progowe
Zdefiniuj reguły alertów z progami opartymi na wyrażeniach i dostarczaj powiadomienia do dostawców poczty e-mail, Slacka, Discorda, Telegrama, webhooków i SMS-ów.
Publiczne strony statusu
Publikuj publiczne strony statusu, które raportują czas dostępności i incydenty dla wybranych monitorowanych usług, bez ujawniania wewnętrznych pulpitów nawigacyjnych.
Niestandardowe protokoły
Dodawaj nowe typy monitorowania, pisząc szablony aplikacji YAML, dzięki czemu niszowe systemy mogą być obserwowane bez czekania na integracje dostawców.
Zintegrowany magazyn szeregów czasowych
Dostarczany z VictoriaMetrics do wydajnego długoterminowego przechowywania metryk i PostgreSQL do konfiguracji, eliminując potrzebę podłączania zewnętrznych baz danych.
Dlaczego warto uruchomić Apache HertzBeat na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.