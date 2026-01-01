Wdróż Huginn jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma automatyzacji do tworzenia inteligentnych agentów monitorujących, które monitorują sieć i działają w Twoim imieniu.
Wybierz plan VPS dla Huginn
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Huginn
Huginn to platforma automatyzacji typu open-source, która pozwala budować agenty do monitorowania stron internetowych, śledzenia zmian danych, agregowania treści i wykonywania wieloetapowych przepływów pracy — wszystko na Twojej własnej infrastrukturze. Pomyśl o tym jako o samodzielnie hostowanym IFTTT lub Zapierze bez limitów szybkości i opłat abonamentowych. Agenty mogą obserwować zdarzenia, przekształcać i kierować dane między usługami, wysyłać powiadomienia oraz koordynować złożone potoki za pośrednictwem wizualnego interfejsu internetowego.
Uruchomienie Huginn na Twoim VPS oznacza, że przepływy pracy automatyzacji wykonują się niezawodnie przez całą dobę z pełnym dostępem do wewnętrznych systemów i prywatnych źródeł danych, do których usługi automatyzacji oparte na chmurze nie mogą dotrzeć, jednocześnie utrzymując Twoje klucze API i logikę biznesową całkowicie pod Twoją kontrolą.
Główne cechy Huginn
Niestandardowy Kreator Agentów
Twórz agentów monitorowania i automatyzacji za pomocą interfejsu wizualnego bez pisania kodu, łącząc usługi internetowe i źródła danych w przepływy pracy.
Monitorowanie strony
Śledź zmiany treści na dowolnej stronie internetowej i wyzwalaj działania, gdy ceny spadają, pojawiają się wiadomości lub wykryte zostaną określone słowa kluczowe.
Zaplanowane wykonanie
Uruchamiaj agenty według harmonogramów typu cron lub wyzwalaj je zdarzeniami, zapewniając, że automatyzacje wrażliwe na czas nigdy nie przegapią swojego terminu.
Transformacja danych
Filtruj, analizuj i przeformatuj dane między krokami za pomocą wbudowanych agentów transformacji, które obsługują wzorce JSON, XML i wyrażeń regularnych.
Obsługa wielu użytkowników
Uprawnienia oparte na rolach pozwalają zespołom udostępniać i współpracować nad zautomatyzowanymi przepływami pracy bez ujawniania poufnych danych uwierzytelniających agenta.
Dlaczego warto uruchomić Huginn na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.