Huginn to platforma automatyzacji typu open-source, która pozwala budować agenty do monitorowania stron internetowych, śledzenia zmian danych, agregowania treści i wykonywania wieloetapowych przepływów pracy — wszystko na Twojej własnej infrastrukturze. Pomyśl o tym jako o samodzielnie hostowanym IFTTT lub Zapierze bez limitów szybkości i opłat abonamentowych. Agenty mogą obserwować zdarzenia, przekształcać i kierować dane między usługami, wysyłać powiadomienia oraz koordynować złożone potoki za pośrednictwem wizualnego interfejsu internetowego.

Uruchomienie Huginn na Twoim VPS oznacza, że przepływy pracy automatyzacji wykonują się niezawodnie przez całą dobę z pełnym dostępem do wewnętrznych systemów i prywatnych źródeł danych, do których usługi automatyzacji oparte na chmurze nie mogą dotrzeć, jednocześnie utrzymując Twoje klucze API i logikę biznesową całkowicie pod Twoją kontrolą.