Do 69% zniżki na Huginn

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Samodzielnie hostowana platforma automatyzacji do tworzenia inteligentnych agentów monitorujących, które monitorują sieć i działają w Twoim imieniu.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Huginn jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Huginn

Huginn to platforma automatyzacji typu open-source, która pozwala budować agenty do monitorowania stron internetowych, śledzenia zmian danych, agregowania treści i wykonywania wieloetapowych przepływów pracy — wszystko na Twojej własnej infrastrukturze. Pomyśl o tym jako o samodzielnie hostowanym IFTTT lub Zapierze bez limitów szybkości i opłat abonamentowych. Agenty mogą obserwować zdarzenia, przekształcać i kierować dane między usługami, wysyłać powiadomienia oraz koordynować złożone potoki za pośrednictwem wizualnego interfejsu internetowego.

Uruchomienie Huginn na Twoim VPS oznacza, że przepływy pracy automatyzacji wykonują się niezawodnie przez całą dobę z pełnym dostępem do wewnętrznych systemów i prywatnych źródeł danych, do których usługi automatyzacji oparte na chmurze nie mogą dotrzeć, jednocześnie utrzymując Twoje klucze API i logikę biznesową całkowicie pod Twoją kontrolą.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Huginn

Niestandardowy Kreator Agentów

Twórz agentów monitorowania i automatyzacji za pomocą interfejsu wizualnego bez pisania kodu, łącząc usługi internetowe i źródła danych w przepływy pracy.

Monitorowanie strony

Śledź zmiany treści na dowolnej stronie internetowej i wyzwalaj działania, gdy ceny spadają, pojawiają się wiadomości lub wykryte zostaną określone słowa kluczowe.

Zaplanowane wykonanie

Uruchamiaj agenty według harmonogramów typu cron lub wyzwalaj je zdarzeniami, zapewniając, że automatyzacje wrażliwe na czas nigdy nie przegapią swojego terminu.

Transformacja danych

Filtruj, analizuj i przeformatuj dane między krokami za pomocą wbudowanych agentów transformacji, które obsługują wzorce JSON, XML i wyrażeń regularnych.

Obsługa wielu użytkowników

Uprawnienia oparte na rolach pozwalają zespołom udostępniać i współpracować nad zautomatyzowanymi przepływami pracy bez ujawniania poufnych danych uwierzytelniających agenta.

Dlaczego warto uruchomić Huginn na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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