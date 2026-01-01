Wdróż n8n jednym kliknięciem.
Platforma open-source do automatyzacji przepływów pracy z wizualnym edytorem opartym na węzłach do łączenia aplikacji, API i usług.
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Co możesz zbudować z n8n
n8n to platforma do automatyzacji przepływów pracy, która łączy aplikacje, usługi i interfejsy API za pośrednictwem wizualnego interfejsu opartego na węzłach. Pozwala osobom indywidualnym i zespołom automatyzować powtarzalne zadania, synchronizować dane między narzędziami i tworzyć niestandardowe potoki integracji — wszystko to bez blokowania danych w chmurze stron trzecich. Dzięki setkom wbudowanych węzłów, obsłudze niestandardowej logiki JavaScript oraz wykonywaniu sterowanemu zdarzeniami za pośrednictwem webhooków i harmonogramów, n8n obsługuje wszystko, od prostych powiadomień po złożone, wieloetapowe procesy biznesowe.
Samodzielne hostowanie n8n na Twoim VPS oznacza, że logika Twoich przepływów pracy, dane uwierzytelniające API i dane wykonawcze nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Otrzymujesz nieograniczone wykonania przepływów pracy bez naliczania opłat za zadanie oraz pełną kontrolę nad rozszerzaniem, tworzeniem kopii zapasowych i wersjonowaniem Twoich automatyzacji dokładnie tak, jak tego potrzebujesz.
Główne cechy n8n
Wizualny kreator przepływu pracy
Edytor węzłów "drag-and-drop" umożliwia wizualne projektowanie wieloetapowych automatyzacji, z podglądami wykonania w czasie rzeczywistym, aby debugować każdy krok.
Setki Integracji
Wbudowane węzły obejmują popularne aplikacje, bazy danych i interfejsy API — od Slacka i GitHuba po PostgreSQL i żądania HTTP — gotowe do użycia bez niestandardowego kodu.
Niestandardowa Logika JavaScript
Pisz JavaScript bezpośrednio w węzłach przepływu pracy, aby przekształcać dane, stosować logikę biznesową lub wywoływać dowolne zewnętrzne API nieobjęte wbudowanymi integracjami.
Webhooks i Planowanie
Uruchamiaj przepływy pracy natychmiastowo za pośrednictwem webhooków, zgodnie z harmonogramem cron lub w odpowiedzi na zdarzenia z połączonych usług, bez odpytywania.
Własność danych hostowanych samodzielnie
Wszystkie definicje przepływów pracy, dane uwierzytelniające API i dzienniki wykonania pozostają na Twoim VPS bez opłat za każde wykonanie i bez limitów użytkowania.
Dlaczego warto uruchomić n8n na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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