n8n to platforma do automatyzacji przepływów pracy, która łączy aplikacje, usługi i interfejsy API za pośrednictwem wizualnego interfejsu opartego na węzłach. Pozwala osobom indywidualnym i zespołom automatyzować powtarzalne zadania, synchronizować dane między narzędziami i tworzyć niestandardowe potoki integracji — wszystko to bez blokowania danych w chmurze stron trzecich. Dzięki setkom wbudowanych węzłów, obsłudze niestandardowej logiki JavaScript oraz wykonywaniu sterowanemu zdarzeniami za pośrednictwem webhooków i harmonogramów, n8n obsługuje wszystko, od prostych powiadomień po złożone, wieloetapowe procesy biznesowe.

Samodzielne hostowanie n8n na Twoim VPS oznacza, że logika Twoich przepływów pracy, dane uwierzytelniające API i dane wykonawcze nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Otrzymujesz nieograniczone wykonania przepływów pracy bez naliczania opłat za zadanie oraz pełną kontrolę nad rozszerzaniem, tworzeniem kopii zapasowych i wersjonowaniem Twoich automatyzacji dokładnie tak, jak tego potrzebujesz.