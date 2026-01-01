Wdróż Activepieces jednym kliknięciem.
Platforma automatyzacji typu open-source no-code z ponad 200 integracjami i wbudowaną obsługą agentów AI.
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Co możesz zbudować z Activepieces
Activepieces to darmowa, otwartoźródłowa platforma automatyzacji, która pozwala łączyć aplikacje i automatyzować powtarzalne zadania za pomocą wizualnego kreatora typu „przeciągnij i upuść” — bez potrzeby pisania kodu. Dzięki ponad 200 integracjom obejmującym narzędzia zwiększające produktywność, platformy komunikacyjne, bazy danych i usługi AI, stanowi samodzielnie hostowaną alternatywę dla Zapier i Make.
Tym, co wyróżnia Activepieces, jest jego natywna, oparta na AI konstrukcja: możesz tworzyć inteligentnych agentów, którzy wykorzystują LLM do rozumowania i działania, łączyć się z narzędziami kompatybilnymi z MCP oraz uruchamiać niestandardowe kroki JavaScript lub Python, gdy rozwiązania no-code są niewystarczające. Ponieważ wszystko działa na Twojej własnej infrastrukturze, Twoje klucze API, dane klientów i logika biznesowa nigdy nie opuszczają Twoich serwerów — i nie ma opłat za użycie poszczególnych zadań, niezależnie od liczby uruchomionych automatyzacji.
Główne cechy Activepieces
Wizualny kreator przepływu pracy
Interfejs „drag-and-drop” umożliwia każdemu tworzenie wielostopniowych automatyzacji bez pisania kodu, skracając czas od pomysłu do uruchomienia przepływu pracy do minut.
Ponad 200 integracji
Połącz Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion i setki innych od razu, obejmując narzędzia, z których większość zespołów już korzysta.
Wsparcie agenta AI
Twórz agentów, którzy wykorzystują duże modele językowe do rozumowania, wyszukiwania i podejmowania działań — wykraczając poza automatyzację opartą na regułach, aby obsługiwać zadania wymagające osądu.
Kroki kodu niestandardowego
Korzystaj z JavaScriptu lub Pythona w dowolnym przepływie dla logiki wykraczającej poza możliwości no-code, zapewniając programistom pełną elastyczność bez porzucania wizualnego kreatora.
Brak rozliczania opartego na zużyciu
Samodzielny hosting oznacza nieograniczone uruchomienia przepływów pracy bez dodatkowych kosztów, co sprawia, że Activepieces jest ekonomiczny dla intensywnych potoków automatyzacji, które byłyby drogie na platformach chmurowych.
Dlaczego warto uruchomić Activepieces na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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