Activepieces to darmowa, otwartoźródłowa platforma automatyzacji, która pozwala łączyć aplikacje i automatyzować powtarzalne zadania za pomocą wizualnego kreatora typu „przeciągnij i upuść” — bez potrzeby pisania kodu. Dzięki ponad 200 integracjom obejmującym narzędzia zwiększające produktywność, platformy komunikacyjne, bazy danych i usługi AI, stanowi samodzielnie hostowaną alternatywę dla Zapier i Make.

Tym, co wyróżnia Activepieces, jest jego natywna, oparta na AI konstrukcja: możesz tworzyć inteligentnych agentów, którzy wykorzystują LLM do rozumowania i działania, łączyć się z narzędziami kompatybilnymi z MCP oraz uruchamiać niestandardowe kroki JavaScript lub Python, gdy rozwiązania no-code są niewystarczające. Ponieważ wszystko działa na Twojej własnej infrastrukturze, Twoje klucze API, dane klientów i logika biznesowa nigdy nie opuszczają Twoich serwerów — i nie ma opłat za użycie poszczególnych zadań, niezależnie od liczby uruchomionych automatyzacji.