Wdróż Postiz jednym kliknięciem.
Platforma open-source do planowania postów w mediach społecznościowych z tworzeniem treści wspieranym przez AI dla ponad 15 sieci, dostępna z jednego panelu.
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Co możesz zbudować z Postiz
Postiz to otwartoźródłowa alternatywa dla drogich narzędzi SaaS do mediów społecznościowych, pozwalająca planować, zarządzać i analizować Twoją obecność na X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord i innych platformach z jednego ujednoliconego interfejsu. Jego wbudowana integracja AI z OpenAI generuje sugestie postów i autouzupełnienia, podczas gdy edytor podobny do Canvy obsługuje treści wizualne.
Samodzielne hostowanie Postiz na Twoim VPS-ie zapewnia prywatność Twojej strategii treści i danych analitycznych, eliminuje opłaty abonamentowe za każde stanowisko i zapewnia zespołom nieograniczone możliwości planowania dzięki niestandardowym integracjom poprzez N8N, Make.com i Zapier.
Główne cechy Postiz
Wieloplatformowe Planowanie
Zaplanuj i publikuj jednocześnie w ponad 15 sieciach społecznościowych z udostępnionego kalendarza treści, z możliwością zmiany harmonogramu poprzez przeciąganie i upuszczanie oraz masowym importem CSV.
Generowanie treści AI
Integracja OpenAI sugeruje treść posta, uzupełnia szkice i pomaga dostosować komunikację do odbiorców każdej platformy — oszczędzając godziny ręcznego pisania.
Wbudowany Edytor wizualny
Edytor podobny do Canvy pozwala Ci projektować obrazy i markowe grafiki bezpośrednio w Postiz bez przełączania się do oddzielnego narzędzia do projektowania.
Współpraca zespołowa
Kontrola dostępu oparta na rolach i przepływy pracy zatwierdzania pozwalają wielu współtwórcom zarządzać kontami społecznościowymi, zachowując spójność marki i nadzór.
Integracje automatyzacji
Natywne konektory dla N8N, Make.com i Zapier pozwalają wyzwalać posty z zewnętrznych zdarzeń i budować kompleksowe potoki automatyzacji treści.
Dlaczego warto uruchomić Postiz na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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