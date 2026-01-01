Postiz to otwartoźródłowa alternatywa dla drogich narzędzi SaaS do mediów społecznościowych, pozwalająca planować, zarządzać i analizować Twoją obecność na X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord i innych platformach z jednego ujednoliconego interfejsu. Jego wbudowana integracja AI z OpenAI generuje sugestie postów i autouzupełnienia, podczas gdy edytor podobny do Canvy obsługuje treści wizualne.

Samodzielne hostowanie Postiz na Twoim VPS-ie zapewnia prywatność Twojej strategii treści i danych analitycznych, eliminuje opłaty abonamentowe za każde stanowisko i zapewnia zespołom nieograniczone możliwości planowania dzięki niestandardowym integracjom poprzez N8N, Make.com i Zapier.