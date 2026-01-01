CodiMD to otwarty, samodzielnie hostowany edytor Markdown do współpracy w czasie rzeczywistym, zbudowany na bazie HackMD. Umożliwia wielu członkom zespołu jednoczesną edycję tego samego dokumentu z natychmiastową synchronizacją, co czyni go idealnym do dokumentacji technicznej, notatek ze sprintów, rejestrów decyzji architektonicznych i wszelkiego rodzaju wspólnego pisania. Edytor z podziałem ekranu renderuje Markdown na żywo, dzięki czemu autorzy zawsze widzą dokładnie, jak będzie wyglądać ich treść.

Samodzielne hostowanie CodiMD oznacza, że Twoje notatki i dokumenty nigdy nie przechodzą przez serwery stron trzecich, co jest ważne dla organizacji zajmujących się wewnętrznymi strategiami, informacjami o klientach lub specyfikacjami technicznymi. Wszystkie dane pozostają w Twojej bazie danych PostgreSQL wspieranej przez VPS, a Ty kontrolujesz, kto może się zarejestrować i uzyskać dostęp do platformy. To wdrożenie łączy serwer CodiMD z PostgreSQL w celu niezawodnego przechowywania dokumentów i danych użytkowników.