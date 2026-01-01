Wdróż CodiMD jednym kliknięciem.
Edytor Markdown do współpracy w czasie rzeczywistym, który umożliwia zespołom wspólne tworzenie dokumentacji, notatek ze spotkań i prezentacji.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z CodiMD
CodiMD to otwarty, samodzielnie hostowany edytor Markdown do współpracy w czasie rzeczywistym, zbudowany na bazie HackMD. Umożliwia wielu członkom zespołu jednoczesną edycję tego samego dokumentu z natychmiastową synchronizacją, co czyni go idealnym do dokumentacji technicznej, notatek ze sprintów, rejestrów decyzji architektonicznych i wszelkiego rodzaju wspólnego pisania. Edytor z podziałem ekranu renderuje Markdown na żywo, dzięki czemu autorzy zawsze widzą dokładnie, jak będzie wyglądać ich treść.
Samodzielne hostowanie CodiMD oznacza, że Twoje notatki i dokumenty nigdy nie przechodzą przez serwery stron trzecich, co jest ważne dla organizacji zajmujących się wewnętrznymi strategiami, informacjami o klientach lub specyfikacjami technicznymi. Wszystkie dane pozostają w Twojej bazie danych PostgreSQL wspieranej przez VPS, a Ty kontrolujesz, kto może się zarejestrować i uzyskać dostęp do platformy. To wdrożenie łączy serwer CodiMD z PostgreSQL w celu niezawodnego przechowywania dokumentów i danych użytkowników.
Główne cechy CodiMD
Współpraca w czasie rzeczywistym
Wielu autorów edytuje ten sam dokument jednocześnie z synchronizacją na żywo i indywidualnymi wskaźnikami kursora.
Bogate renderowanie Markdown
Renderuj diagramy, wykresy UML, formuły matematyczne, bloki kodu z podświetlaniem składni oraz osadzone multimedia z markdown.
Tryb prezentacji
Konwertuj dowolny dokument markdown na zestaw slajdów do prezentacji, nie opuszczając edytora.
Historia wersji
Przeglądaj i przywracaj poprzednie wersje dowolnego dokumentu, aby żadna wspólna edycja nigdy nie została trwale utracona.
Wiele formatów eksportu
Eksportuj dokumenty do formatu PDF, HTML lub surowego markdown, aby udostępniać treści poza platformą w razie potrzeby.
Dlaczego warto uruchomić CodiMD na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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