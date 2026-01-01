Wdróż ZITADEL jednym kliknięciem.
Platforma infrastruktury tożsamości typu open-source do uwierzytelniania, SSO i zarządzania użytkownikami we wszystkich Twoich aplikacjach.
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Co możesz zbudować z ZITADEL
ZITADEL to natywna dla chmury, otwartoźródłowa platforma do zarządzania tożsamością i dostępem, która zapewnia uwierzytelnianie, autoryzację i zarządzanie użytkownikami dla nowoczesnych aplikacji. Obsługuje OIDC, OAuth 2.0, SAML i klucze dostępu bez dodatkowej konfiguracji — co czyni ją kompletną, samodzielnie hostowaną alternatywą dla Auth0, Keycloak lub AWS Cognito.
Samodzielne hostowanie ZITADEL na własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad danymi użytkowników, wymogami zgodności i przepływami uwierzytelniania, bez opłat za użytkownika i bez uzależnienia od dostawcy. Jej architektura oparta na zdarzeniach zapewnia pełny, niezmienny ślad audytu wszystkich operacji tożsamości.
Główne cechy ZITADEL
Jednokrotne logowanie
Scentralizuj uwierzytelnianie we wszystkich Twoich aplikacjach dzięki obsłudze OIDC i SAML, zapewniając użytkownikom jedno logowanie do wszystkiego, do czego mają dostęp.
Uwierzytelnianie kluczem dostępu
Włącz logowanie bez hasła za pomocą kluczy dostępu WebAuthn i sprzętowych kluczy bezpieczeństwa dla odpornego na phishing dostępu bez poświadczeń.
Natywna wielodzierżawność
Zarządzaj wieloma organizacjami i aplikacjami z jednej instancji ZITADEL z pełną izolacją między dzierżawcami i brandingiem dla każdej organizacji.
Niezmienny dziennik audytu
Architektura oparta na zdarzeniach rejestruje każdą operację tożsamości jako niezmienne zdarzenie, zapewniając dzienniki zgodne z wymogami dla SOC 2 i RODO.
Federacja tożsamości
Połącz Google, GitHub, Microsoft i niestandardowych dostawców OIDC, aby użytkownicy mogli logować się za pomocą swoich istniejących kont w całej Twojej infrastrukturze.
Dlaczego warto uruchomić ZITADEL na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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