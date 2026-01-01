ZITADEL to natywna dla chmury, otwartoźródłowa platforma do zarządzania tożsamością i dostępem, która zapewnia uwierzytelnianie, autoryzację i zarządzanie użytkownikami dla nowoczesnych aplikacji. Obsługuje OIDC, OAuth 2.0, SAML i klucze dostępu bez dodatkowej konfiguracji — co czyni ją kompletną, samodzielnie hostowaną alternatywą dla Auth0, Keycloak lub AWS Cognito.

Samodzielne hostowanie ZITADEL na własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad danymi użytkowników, wymogami zgodności i przepływami uwierzytelniania, bez opłat za użytkownika i bez uzależnienia od dostawcy. Jej architektura oparta na zdarzeniach zapewnia pełny, niezmienny ślad audytu wszystkich operacji tożsamości.