Wdróż Home Gallery jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana, oparta na przeglądarce galeria zdjęć i filmów z wyszukiwaniem podobnych obrazów, rozpoznawaniem twarzy i geolokalizacją.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Home Gallery
Home Gallery to samodzielnie hostowana galeria internetowa o otwartym kodzie źródłowym, przeznaczona do osobistych archiwów zdjęć i filmów. Indeksuje Twoje multimedia na dysku, wyodrębnia metadane EXIF, generuje podglądy w wielu rozdzielczościach i zapewnia szybkie przeglądanie z nieskończonym przewijaniem, które działa równie dobrze na telefonie, tablecie czy komputerze stacjonarnym — bez przesyłania czegokolwiek do zewnętrznej usługi chmurowej.
Tym, co ją wyróżnia, jest odkrywanie treści z uwzględnieniem kontekstu. Home Gallery wykorzystuje modele TensorFlow do osadzania każdego zdjęcia w celu wyszukiwania podobnych obrazów, uruchamia wykrywanie twarzy, dzięki czemu możesz przeglądać według osoby, i odwrotnie geokoduje współrzędne GPS na czytelne nazwy miejsc. Oryginalne pliki pozostają nienaruszone i mogą być nawet przeniesione offline po zbudowaniu podglądów, co sprawia, że jest dobrze przystosowana do długoterminowych archiwów obejmujących wiele dysków.
Główne cechy Home Gallery
Wyszukiwanie podobnych zdjęć
Wybierz dowolne zdjęcie i znajdź wizualnie podobne ujęcia w całym archiwum — znajdź każde zdjęcie zachodu słońca, plaży lub zwierzęcia domowego bez ręcznego tagowania.
Wykrywanie twarzy
Twarze są wykrywane automatycznie i grupowane, dzięki czemu przeglądanie wszystkich zdjęć jednej osoby to jedno kliknięcie zamiast żmudnego oznaczania po kolei.
Odwrotne wyszukiwanie geograficzne
Współrzędne GPS w EXIF są przypisywane do nazw krajów, miast i miejsc, dzięki czemu galeria staje się przeszukiwalną mapą miejsc, w których wykonano każde zdjęcie.
Ekspresyjny język zapytań
Filtruj bibliotekę za pomocą operatorów i, lub oraz nie, uwzględniając tagi, daty, miejsca, twarze i metadane aparatu, aby tworzyć precyzyjne zapisane widoki.
Wsparcie dla źródła offline
Po wyodrębnieniu podglądów, oryginalny dysk może pozostać offline — idealne rozwiązanie dla archiwów rozproszonych na zewnętrznych dyskach, które nie zawsze są zamontowane.
PWA mobilna galeria
Instalowalna progresywna aplikacja internetowa zapewnia wrażenia przeglądania podobne do aplikacji na telefonach i tabletach bez konieczności natywnej instalacji lub sklepu z aplikacjami.
Dlaczego warto uruchomić Home Gallery na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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