Home Gallery to samodzielnie hostowana galeria internetowa o otwartym kodzie źródłowym, przeznaczona do osobistych archiwów zdjęć i filmów. Indeksuje Twoje multimedia na dysku, wyodrębnia metadane EXIF, generuje podglądy w wielu rozdzielczościach i zapewnia szybkie przeglądanie z nieskończonym przewijaniem, które działa równie dobrze na telefonie, tablecie czy komputerze stacjonarnym — bez przesyłania czegokolwiek do zewnętrznej usługi chmurowej.

Tym, co ją wyróżnia, jest odkrywanie treści z uwzględnieniem kontekstu. Home Gallery wykorzystuje modele TensorFlow do osadzania każdego zdjęcia w celu wyszukiwania podobnych obrazów, uruchamia wykrywanie twarzy, dzięki czemu możesz przeglądać według osoby, i odwrotnie geokoduje współrzędne GPS na czytelne nazwy miejsc. Oryginalne pliki pozostają nienaruszone i mogą być nawet przeniesione offline po zbudowaniu podglądów, co sprawia, że jest dobrze przystosowana do długoterminowych archiwów obejmujących wiele dysków.