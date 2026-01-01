DHIS2 to największy na świecie system zarządzania informacjami zdrowotnymi o otwartym kodzie źródłowym, wdrożony w ponad 70 krajach do gromadzenia, analizowania i raportowania rutynowych danych dotyczących zdrowia, szczepień, nadzoru epidemiologicznego i logistyki. Stworzony przez Uniwersytet w Oslo i globalną społeczność partnerów z sektora publicznego, stanowi podstawę krajowych programów zdrowotnych, obsługujących około 2,4 miliarda ludzi.

Samodzielne hostowanie DHIS2 na własnym VPS utrzymuje wrażliwe dane pacjentów i programów w pełni pod Twoją jurysdykcją, umożliwia dostosowanie metadanych, pulpitów nawigacyjnych i integracji do lokalnych przepływów pracy oraz pozwala uniknąć opłat za użytkownika związanych z własnościowymi dostawcami HMIS.