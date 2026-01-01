Wdróż DHIS2 jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa platforma informacji zdrowotnej używana przez krajowe służby zdrowia w ponad 70 krajach na całym świecie.
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Co możesz zbudować z DHIS2
DHIS2 to największy na świecie system zarządzania informacjami zdrowotnymi o otwartym kodzie źródłowym, wdrożony w ponad 70 krajach do gromadzenia, analizowania i raportowania rutynowych danych dotyczących zdrowia, szczepień, nadzoru epidemiologicznego i logistyki. Stworzony przez Uniwersytet w Oslo i globalną społeczność partnerów z sektora publicznego, stanowi podstawę krajowych programów zdrowotnych, obsługujących około 2,4 miliarda ludzi.
Samodzielne hostowanie DHIS2 na własnym VPS utrzymuje wrażliwe dane pacjentów i programów w pełni pod Twoją jurysdykcją, umożliwia dostosowanie metadanych, pulpitów nawigacyjnych i integracji do lokalnych przepływów pracy oraz pozwala uniknąć opłat za użytkownika związanych z własnościowymi dostawcami HMIS.
Główne cechy DHIS2
Wielokanałowe przechwytywanie danych
Zbieraj zagregowane, indywidualne i zdarzeniowe dane za pośrednictwem formularzy internetowych, klientów Android, SMS i masowego importu w tysiącach placówek.
Wizualne raporty
Twórz tabele przestawne, wykresy, mapy i pulpity nawigacyjne bezpośrednio z zebranych danych bez eksportowania do zewnętrznych narzędzi.
Programy śledzące
Śledź poszczególne przypadki, beneficjentów i łańcuchy dostaw w czasie za pomocą konfigurowalnych programów śledzenia długoterminowego.
Zarządzanie metadanymi
Definiowanie jednostek organizacyjnych, elementów danych, wskaźników i reguł walidacji za pomocą elastycznego modelu dostosowanego przez ministerstwa zdrowia.
API internetowe RESTful
Zintegruj rejestry, systemy laboratoryjne i potoki raportowania za pośrednictwem udokumentowanego interfejsu API REST oraz platformy aplikacji DHIS2.
Android z priorytetem offline
Pracownicy terenowi zbierają dane offline za pomocą aplikacji DHIS2 Android Capture i synchronizują je, gdy tylko połączenie zostanie przywrócone.
Dlaczego warto uruchomić DHIS2 na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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